Hà Nội thu hồi hơn 10.000m2 đất tại một dự án treo ở Hòa Lạc

UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Constrexim - Meco (trước đây là Công ty cổ phần Xây lắp cơ giới và Đầu tư thương mại Constrexim). Khu đất rộng 10.030m2 tại khu dân cư Bắc Phú Cát (xã Hòa Lạc), nhiều năm không được khai thác đúng cam kết.

Cụ thể, khu đất cho thuê từ năm 2008, thời điểm tỉnh Hà Tây (trước khi sáp nhập vào Hà Nội) chấp thuận để doanh nghiệp phát triển khu dịch vụ thương mại kết hợp chợ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (đã bị cưỡng chế nhưng không chấp hành); đã được gia hạn sử dụng đất 24 tháng nhưng hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng; không có nguyên nhân bất khả kháng...

Nhiều dự án bỏ hoang đang gây lãng phí (Ảnh: CTV).

Do đó, UBND thành phố ra quyết định thu hồi khu đất trên. Thành phố yêu cầu doanh nghiệp cùng các bên liên quan hoàn tất việc xử lý tài sản trên đất trong vòng 45 ngày. Sau mốc thời gian này, các thủ tục thu hồi sẽ được triển khai theo đúng quy định.

Chính quyền địa phương tại xã Hòa Lạc được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các bên có liên quan nhằm đảm bảo việc xử lý tài sản diễn ra đúng hạn.

Động thái trên nằm trong bức tranh rộng hơn về việc rà soát các dự án chậm triển khai trên địa bàn. Theo báo cáo của thành phố, có tổng cộng 712 dự án với diện tích lên tới 11.433ha đã được kiểm tra, xử lý trong thời gian qua.

Tính đến ngày 5/11/2025, đã có 439 dự án được đưa ra khỏi danh sách chậm tiến độ, tương đương 61,66%, trong khi 70 dự án khác được cho phép kéo dài thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp với các quận, huyện (cũ) phát hiện, bổ sung thêm 117 dự án có vốn ngoài ngân sách chậm triển khai. Trong đó, 71 dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, 46 dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.