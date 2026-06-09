Hà Nội phản hồi đề xuất xây tổ hợp nuôi lợn trong nhà cao tầng

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường về đề xuất phát triển tổ hợp chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ cao theo mô hình công trình nhiều tầng và khu giết mổ, chế biến thực phẩm đa chức năng trên địa bàn Hà Nội.

Theo UBND TP, các ý tưởng bước đầu cơ bản phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi và giết mổ tập trung, chế biến sâu, đồng thời hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Theo UBND TP Hà Nội, nếu được triển khai hiệu quả, mô hình này có thể góp phần nâng cao năng suất sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm, giảm tác động môi trường và thúc đẩy phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp hôm 4/6 (Ảnh: Hà Nội).

Để bảo đảm việc nghiên cứu, đề xuất đầu tư phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển, cũng như các quy định của pháp luật, UBND TP Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án.

Đồng thời, rà soát, đánh giá toàn diện về sự phù hợp của mô hình chăn nuôi công nghệ cao theo công trình nhiều tầng, khu giết mổ và chế biến thực phẩm tập trung với các quy hoạch, định hướng phát triển ngành, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, sử dụng đất, môi trường, an toàn sinh học và các quy định của pháp luật hiện hành.

Lãnh đạo TP yêu cầu Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án; trong đó tập trung làm rõ phương án đầu tư, hiệu quả đầu tư, công nghệ áp dụng, giải pháp bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, phương án sử dụng đất, nhu cầu hạ tầng kỹ thuật và các nội dung có liên quan, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch, định hướng phát triển của thành phố và quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND các xã: Bất Bạt, Đa Phúc, Bình Minh chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan trong quá trình nghiên cứu, rà soát, đánh giá các đề xuất đầu tư của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam; kịp thời tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu của UBND TP.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 4/6, ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam, cho biết đơn vị đang mong muốn đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng và nông nghiệp tuần hoàn với quy mô khoảng 220ha tại xã Bất Bạt (Hà Nội).

Theo đó, mô hình được đầu tư khép kín với dây chuyền hiện đại, từ con giống đến lợn thương phẩm. So với chăn nuôi truyền thống, mô hình sẽ giúp tiết kiệm được không gian đất đai, giảm tiêu tốn thức ăn và nhân công. Ông Bá cho biết nếu nuôi lợn theo mô hình trên, sẽ giải quyết được áp lực môi trường.

Trước thực tế trên, lãnh đạo BAF Việt Nam đề xuất TP Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt bổ sung vị trí thực hiện dự án tại xã Bất Bạt vào quy hoạch chung của thành phố. Doanh nghiệp cũng đề xuất Hà Nội đưa dự án vào danh mục Nhà nước thu hồi đất để cho nhà đầu tư thuê đất.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố cho phép thực hiện dự án theo thủ tục đầu tư đặc biệt, áp dụng cơ chế "luồng xanh", để dự án sớm được triển khai.