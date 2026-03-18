Hà Nội muốn chỉnh quy hoạch “khu nhà giàu” Ciputra vì vướng đất nghĩa trang

UBND phường Phú Thượng (Hà Nội) và Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long đang tổ chức lấy ý kiến cộng đồng đối với phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu H2-1 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra).

Khu đô thị Ciputra có diện tích khoảng 301ha, được triển khai theo ba giai đoạn từ đầu những năm 2000 tại phường Phú Thượng và Xuân Đỉnh. Giai đoạn 1 được phê duyệt quy hoạch năm 2003 với khoảng 33ha, giai đoạn 2 được phê duyệt năm 2004 với khoảng 148ha và giai đoạn 3 được phê duyệt năm 2008 với khoảng 113ha.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết đến nay, phần lớn diện tích khu đô thị đã được giải phóng mặt bằng và xây dựng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn tồn tại một số vướng mắc kéo dài, chủ yếu do hiện trạng các nghĩa trang lâu đời hoặc khu dân cư đã sinh sống ổn định. Điều này khiến nhiều hạng mục quy hoạch như trường học, nhà ở hay công trình công cộng chưa thể triển khai theo kế hoạch ban đầu.

Đồng thời, theo Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065, một số khu đất trong khu đô thị được định hướng chuyển sang không gian cây xanh công cộng, đòi hỏi phải rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết cho phù hợp.

Theo báo cáo điều chỉnh, tại ô quy hoạch B2 thuộc giai đoạn 2, tổng diện tích đất được giao khoảng 152ha. Trong đó, khoảng 143ha (94,18% diện tích) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang được đầu tư xây dựng.

Phần còn lại hơn 8,8ha chưa thể triển khai do liên quan đến các nghĩa trang như Thượng Thụy, Phú Gia và khu đất giáp nghĩa trang Xuân Đỉnh.

Một số ô đất từng quy hoạch nhà ở hoặc trường học nhưng hiện trạng là nghĩa trang được đề xuất chuyển sang đất cây xanh đô thị, đồng thời nghiên cứu bố trí lại các công trình giáo dục ở vị trí phù hợp hơn.

Tại ô B3 của giai đoạn 1, khu đất có diện tích khoảng 22,8ha, đã giải phóng mặt bằng 99%. Còn khoảng 0,2ha đất chưa giải phóng mặt bằng có 21 hộ dân đang sinh sống ổn định trên đó. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị điều chỉnh quy hoạch phần đất này phù hợp theo nguồn gốc, hiện trạng sử dụng.

Sau khi rà soát, cơ quan chức năng đề xuất điều chỉnh từ đất cây xanh đơn vị ở sang đất ở, tạo điều kiện cho người dân triển khai các thủ tục đất đai.

Một số ô đất quy hoạch nhà ở và đất giáo dục trong khu vực này cũng được nghiên cứu điều chỉnh một phần sang không gian cây xanh công cộng, nhằm tăng diện tích xanh và phù hợp với định hướng phát triển đô thị mới.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại các khu nghĩa trang và khu dân cư hiện hữu.

Phương án điều chỉnh cũng giúp cân đối lại quỹ đất nhà ở, cây xanh và hạ tầng xã hội, bảo đảm phù hợp với định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065.