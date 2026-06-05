Hà Nội cần thêm những công trình mang tầm biểu tượng

Khi "sang" chưa đủ là "hàng hiệu"

Theo báo cáo của One Mount Group, năm 2026 sẽ có nhiều dự án mở bán mới tại Hà Nội thuộc phân khúc cao cấp trở lên. Một con số nghe có vẻ ấn tượng nhưng lại đặt ra một câu hỏi quan trọng hơn: trong số hàng nghìn căn hộ "cao cấp" đang được tung ra thị trường mỗi quý, bao nhiêu trong số đó thực sự đủ tiêu chuẩn của một Branded Residences đúng nghĩa?

Thực tế, có một khoảng cách không nhỏ giữa bất động sản cao cấp và bất động sản hàng hiệu - dù hai khái niệm này đôi khi bị dùng lẫn lộn. Một dự án có thể sở hữu vị trí đắc địa, nội thất nhập khẩu và hồ bơi vô cực vẫn chưa đủ để gọi là Branded Residences.

Theo TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, năm nay không phải là năm bùng nổ về nguồn cung, mà là năm thị trường bắt đầu bước từ giai đoạn định vị bằng thương hiệu sang giai đoạn sàng lọc bằng giá trị thực.

Trung tâm Quảng trường Ba Đình trang nghiêm với Lăng Bác và toà nhà Quốc hội, phía xa là những khối nhà cao tầng mọc lên san sát thể hiện tốc độ phát triển chóng mặt của một đô thị hiện đại (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ông nhìn nhận 2026 như một cột mốc mang tính bản lề đối với phân khúc bất động sản hàng hiệu, nhưng không phải theo nghĩa bùng nổ về số lượng, mà là chuyển dịch thực sự về chất.

Bất động sản hàng hiệu được định nghĩa khi kết hợp giữa một thương hiệu dự án cao cấp và một thương hiệu danh giá hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn, thời trang hoặc lối sống - đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt từ vị trí đắc địa, thiết kế hoàn mỹ vượt thời gian, tiện ích 5 sao đến dịch vụ cao cấp đặc quyền.

Tất cả những yếu tố đó phải được chuẩn hóa và vận hành nhất quán theo tiêu chuẩn quốc tế, chứ không phải chỉ trong ngày khai trương.

Thị trường toàn cầu đã định lượng được khoảng cách này. Theo báo cáo Savills Branded Residences 2025-2026, giá trị gia tăng từ thương hiệu (brand premium) ghi nhận mức trung bình 33% toàn cầu, cho thấy người mua sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn đáng kể cho các dự án được bảo chứng bởi thương hiệu danh tiếng và tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Tại Hà Nội, thực tế này vẫn còn là một câu chuyện dang dở. Theo báo cáo của JLL Việt Nam, tính đến quý IV/2025, thị trường Hà Nội ghi nhận tổng nguồn cung tích lũy căn hộ cao cấp đạt 65.000 căn, với mặt bằng giá sơ cấp trung bình 4.300 USD/m2, tăng vọt 37,5% so với cùng kỳ.

Những con số đó cho thấy một thị trường đang leo thang về giá, nhưng không đồng nghĩa với leo thang về chất. Phần lớn nguồn cung cao cấp hiện tại là những căn hộ hạng sang theo nghĩa thông thường: mức giá cao, hoàn thiện tốt, tiện ích đầy đủ. Nhưng đó vẫn chưa phải là lớp tài sản mà giới siêu giàu và cộng đồng quốc tế tìm kiếm khi chọn một "tổ hợp biểu tượng" để trú ngụ lâu dài.

Trong 5 năm trở lại đây, tầng lớp thượng lưu tại Việt Nam đã thay thế nhóm khách ngoại quốc để trở thành lực lượng dẫn dắt thị trường chính yếu, sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn hơn để đổi lấy không gian sống đẳng cấp với cộng đồng cư dân tinh hoa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp. Sự thay đổi về cấu trúc người mua này đang buộc thị trường phải tự nâng chuẩn từ "căn hộ sang" lên "tổ hợp hàng hiệu" theo đúng nghĩa.

Tây Hồ Tây và bài toán tái định vị đô thị

Câu hỏi về bất động sản hàng hiệu đúng nghĩa tại Hà Nội không thể tách rời khỏi một chuyển dịch địa lý quan trọng hơn đang diễn ra: Thủ đô đang hình thành những vùng lõi mới, và những vùng lõi đó cần những công trình xứng tầm.

Theo thống kê Branded Residences 2025-2026 của Savills Việt Nam, Việt Nam hiện đứng thứ 4 toàn cầu về số lượng dự án bất động sản hàng hiệu, chỉ sau Mỹ, Saudi Arabia và Mexico - với hơn 50 dự án gắn với 34 thương hiệu quốc tế phân bố tại nhiều địa phương.

Đây là vị thế đáng kể, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn hơn, đó là khi bản đồ Branded Residences của cả nước ngày càng dày đặc, Hà Nội không thể chỉ có số lượng - cần có những công trình đủ sức trở thành biểu tượng.

Thị trường Hà Nội đang có đủ nguồn cung cao cấp, đang có đủ dòng tiền và nhu cầu. Điều còn thiếu là những tổ hợp vừa đạt chuẩn hàng hiệu quốc tế về vận hành, vừa mang bản sắc đủ mạnh để gắn với hình ảnh của Thủ đô - theo cách mà Opera Residence gắn với Sydney, hay One Hyde Park gắn với London. Những công trình không chỉ là nơi ở, mà là tọa độ định vị một thành phố trên bản đồ tài sản toàn cầu.

Tại Hà Nội, Tây Hồ Tây đang được xác định là trung tâm kinh doanh mới, là "trái tim" của cực tăng trưởng phía Bắc, giữ vai trò hạt nhân trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo mang tầm vóc quốc tế của Hà Nội. Đây không chỉ là nhãn quy hoạch, mà là kết quả của sự hội tụ hiếm có giữa quỹ đất còn lại đủ rộng, hạ tầng kết nối đang hoàn thiện nhanh chóng, và một cộng đồng dân cư quốc tế đã định cư ổn định trong nhiều năm.

Tây Hồ Tây được đánh giá là tọa độ chiến lược với những tiềm năng tương tự như Phố Đông của Thượng Hải - nhưng nếu Thượng Hải phải mất vài thập kỷ để biến Phố Đông từ bãi bồi thành biểu tượng tài chính thế giới, hay Seoul kiến tạo Gangnam thượng lưu từ một vùng đồng quê hoang sơ, thì Tây Hồ Tây đang đi trên một lộ trình tương tự nhưng với tốc độ nén của công nghệ và dòng vốn kỷ lục.

Điều quan trọng là khu vực này không chỉ đang được "quy hoạch đẹp trên giấy", mà đang thực sự thu hút dòng sản phẩm bất động sản hàng hiệu ở quy mô lớn.

Tại Tây Hồ Tây, trung tâm hành chính văn hóa mới của Thủ đô, Sunshine Group mới đây đã chính thức khởi công Noble West Lake Ha Noi - tổ hợp căn hộ hàng hiệu quy mô bậc nhất hiện nay với 12 tòa tháp cao 40 tầng trên quỹ đất vàng cuối cùng còn lại của Khu đô thị Ciputra, đối diện Lotte Mall West Lake Hanoi và tiếp giáp đại công viên quy mô gần 70ha lớn bậc nhất Hà Nội.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences sở hữu tầm nhìn toàn cảnh (panorama) sông Hồng - Hồ Tây, cùng 4 mặt tiền khoáng đạt (Ảnh: Shunshine).

Ngoài ra, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, là dự án Branded Residences 5.0 đầu tiên tại Khu đô thị Ciputra, gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng, sở hữu tầm nhìn toàn cảnh (panorama) sông Hồng - Hồ Tây, cùng 4 mặt tiền khoáng đạt... Dự án có gần 90% sản phẩm là căn hộ Sky Mansion thông tầng, được ví như những dinh thự triệu USD xa xỉ trên không của Dubai.

Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn của WorldHotels - thương hiệu cao cấp nhất của BWH Hotels - 1 trong top 10 thương hiệu khách sạn lớn nhất hành tinh với hơn 4.300 khách sạn tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là tín hiệu rõ ràng rằng khu vực này đang bước sang một chương mới, không còn chỉ là nơi cư trú của chuyên gia nước ngoài, mà đang trở thành địa chỉ cho những tổ hợp có khả năng cạnh tranh tầm khu vực.