Grand Marina, Saigon: Chương mới từ một kỳ công đã thành hình

Sự kiện The Signature of Time đã diễn ra trang trọng tại GEM Center, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển và thành hình Grand Marina, Saigon - dự án bất động sản (BĐS) hàng hiệu Marriott & JW Marriott duy nhất tại Việt Nam.

Đây cũng là minh chứng cho tầm nhìn của Masterise Homes trong việc đưa bất động sản hàng hiệu chuẩn Marriott vượt qua giai đoạn khái niệm để trở thành một trải nghiệm sống hiện hữu tại trung tâm TPHCM.

Được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, The Signature of Time dẫn dắt khách mời đi qua những lớp giá trị đã hình thành nên Grand Marina, Saigon (Ảnh: BTC).

Tại đây, thời gian không chỉ là dấu mốc phát triển của một dự án, mà còn là thước đo cho những chuẩn mực đã được định hình, những giá trị đã được kiểm chứng và những dấu ấn mới tiếp tục được tạo nên.

Hình ảnh đồng hồ cát được lựa chọn như biểu tượng xuyên suốt của sự kiện. Từng lớp cát rơi xuống không gian sân khấu gợi nhắc đến hành trình mà những giá trị độc bản không thể hình thành trong một khoảnh khắc, mà cần được bồi đắp bằng tầm nhìn dài hạn, chuẩn mực thực thi cùng năng lực duy trì chất lượng khi dự án đi vào vận hành.

Đó cũng chính là tinh thần của thông điệp "Kỳ công của thời gian, ý vị từng khoảnh khắc" mà Masterise Homes lựa chọn để mở ra chương mới cho Grand Marina, Saigon.

“Khi Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, những công trình tầm vóc như Grand Marina, Saigon chính là lời khẳng định cho vị thế và sự tự tin của đất nước trên bản đồ toàn cầu. Tại đây, di sản Ba Son được tiếp nối bằng chuẩn sống quốc tế, mang tinh hoa thế giới về ngay giữa lòng quê hương. Chúng tôi tin rằng Grand Marina Saigon sẽ là nơi những chủ nhân tinh hoa tìm thấy một phong cách và hệ giá trị sống xứng tầm cho riêng mình”, đại diện Masterise Homes chia sẻ.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật kết hợp công nghệ trình diễn hologram và thanh âm giao hưởng, hành trình hơn 5 năm kiến tạo Grand Marina, Saigon được tái hiện sống động qua những cột mốc đáng tự hào (Ảnh: BTC).

Tại đây, phong cách sống hàng hiệu được định hình từ chuẩn mực tinh hoa mà Marriott đã gây dựng qua gần một thế kỷ, hòa cùng chiều sâu di sản hơn 200 năm của vùng đất Ba Son, tạo nên một trải nghiệm sống tinh tế và giàu bản sắc.

Đó chính là cam kết từ Masterise Homes và tập đoàn Marriott International mang đến cho cộng đồng cư dân, nơi sự sang trọng xa hoa chính là cảm giác được thấu hưởng thời gian, được sống sâu hơn trong từng khoảnh khắc.

Những khung hình thời gian dịch chuyển trên sân khấu, thời khắc khai mở chương mới cũng là lúc một kiệt tác dần lộ diện qua màn trình diễn họa cát đầy mê hoặc (Ảnh: BTC).

Dưới đôi bàn tay tài hoa của nghệ sĩ, từng hạt cát - những đơn vị nhỏ nhất của thời gian - dần kết tinh để hé lộ diện mạo của bộ sưu tập (BST) Urban Signature JW Marriott Residences, tọa lạc tại tòa Sea, Grand Marina Saigon.

Tòa Sea - nơi hiện diện khu căn hộ đô thị JW Marriott Residences đầu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và duy nhất tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

Tích hợp dịch vụ Lock & Leave và được vận hành bởi đội ngũ từ Marriott, BST Urban Signature là lựa chọn cho những doanh nhân hiện đại, chuyên gia cấp cao và nhóm khách hàng có nhịp sống toàn cầu, thường xuyên dịch chuyển giữa các thành phố lớn.

Lấy cảm hứng từ triết lý Design for the Whole You của thương hiệu JW Marriott, BST đặt trọng tâm vào sự vào sự hài hòa giữa nhịp sống đô thị năng động và nhu cầu tái tạo năng lượng trong một không gian tĩnh tại, nơi mỗi khoảnh khắc đều được nâng đỡ bởi chuẩn mực vận hành hàng hiệu.

Màn trình diễn của ca sĩ Ái Phương khéo léo dẫn dắt khách mời bước vào những lát cắt của phong cách sống hàng hiệu đang hiện hữu tại Grand Marina, Saigon (Ảnh: BTC).

Trong không gian sân khấu được tái hiện như một căn hộ Marriott sang trọng, khách mời được cảm nhận tầm nhìn tuyệt mỹ thực tế của căn hộ: sông Sài Gòn, Thảo Cầm Viên, biểu tượng Saigon Marina IFC và vẻ đẹp phồn hoa của trung tâm thành phố.

Góp phần tạo nên sự thăng hoa cho sự kiện là màn mashup bùng nổ giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và violin Anh Tú (Ảnh: BTC).

Sự cộng hưởng giữa hai cá tính nghệ thuật lớn trở thành một ẩn dụ cho cái bắt tay chiến lược giữa Masterise Homes và Marriott International để hiện thực hóa nên Grand Marina, Saigon.

Ca sĩ Hoàng Hải mang đến những giai điệu du dương qua giọng ca đầy nội lực, khép lại hành trình trải nghiệm bằng một dư âm nhẹ nhàng và đầy hoài niệm (Ảnh: BTC).

Dù Việt Nam thuộc top 4 toàn cầu về bất động sản hàng hiệu (theo Savills), giới siêu giàu ngày càng thực tế hơn khi chỉ đặt niềm tin vào những công trình đã hiện hữu. Họ ưu tiên tích sản bằng các "tài sản lõi" tại tâm điểm CBD, nơi có pháp lý minh bạch, được bảo chứng quốc tế và sở hữu một cộng đồng tương xứng.

Bộ lọc khắt khe này lý giải vì sao Grand Marina, Saigon giữ vững sức hút, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM định hướng hạn chế phát triển thêm chung cư cao tầng tại trung tâm.