Giới trẻ Trung Quốc từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà vì áp lực vay nợ, chọn ở thuê

Từ “phải có nhà” đến tâm lý dè dặt

Trong hơn 30 năm qua, Trung Quốc đã trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu nhà cao nhất thế giới. Chính phủ liên tục khuyến khích người dân mua nhà, trong khi xã hội cũng mặc nhiên xem việc có nhà riêng là dấu mốc quan trọng của cuộc đời.

Ở nhiều gia đình Trung Quốc, sở hữu nhà không đơn thuần là nhu cầu an cư mà còn gắn với địa vị xã hội, khả năng lập gia đình và cảm giác ổn định lâu dài.

Nhờ đó, hàng triệu người dân đã bước vào thị trường bất động sản. Nhiều người trẻ bắt đầu tính chuyện mua căn nhà đầu tiên ngay sau khi tốt nghiệp đại học - điều khó hình dung tại nhiều nước phương Tây, nơi không ít người vẫn phải đi thuê nhà hoặc trả nợ học phí tới tuổi 30.

Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc nhìn từ xa (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, sau nhiều năm tăng nóng, thị trường bất động sản Trung Quốc đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu, kéo theo sự thay đổi lớn trong tâm lý người mua nhà.

Theo số liệu chính thức, doanh số bán nhà mới tại Trung Quốc năm ngoái chỉ còn khoảng 7.300 tỷ nhân dân tệ, mức thấp nhất kể từ năm 2014 và giảm rất mạnh so với mức đỉnh 16.200 tỷ nhân dân tệ năm 2021. Tính theo diện tích giao dịch, lượng nhà bán ra giảm thêm 8,7% trong năm qua. Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường vẫn chưa chạm đáy.

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại và niềm tin suy yếu, ngày càng nhiều người Trung Quốc trở nên thận trọng với việc vay nợ mua nhà.

Anh Cai Youcheng, một nhà thiết kế đồ họa 36 tuổi sống tại Bắc Kinh, cho biết anh đã tạm gác kế hoạch mua nhà dù bản thân vẫn cảm thấy thuê nhà thiếu ổn định và không thể thoải mái sửa sang theo ý muốn.

“Xét về tài chính, việc đi thuê nhà lúc này hợp lý hơn nhiều. Nhưng sâu bên trong, tôi vẫn muốn có một nơi thật sự thuộc về mình”, anh nói.

Việc sở hữu nhà ngày càng khó khăn hơn?

Đáng chú ý, tại Trung Quốc, việc sở hữu nhà mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều so với giá trị vật chất.

Theo ông Eric Fong, Giáo sư xã hội học tại Đại học Hong Kong (Trung Quốc), văn hóa Trung Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo, gia đình luôn được xem là trung tâm của đời sống xã hội. Vì vậy, một căn nhà không chỉ thể hiện khả năng tài chính mà còn gắn với trách nhiệm gia đình và vị thế cá nhân.

Quan niệm này càng mạnh hơn sau các cải cách kinh tế từ thập niên 1980, khi Trung Quốc bắt đầu thúc đẩy sở hữu nhà tư nhân thay cho mô hình phân phối nhà ở bởi cơ quan Nhà nước. Đến thập niên 1990, hàng loạt chương trình hỗ trợ mua nhà quy mô lớn tiếp tục khiến tỷ lệ sở hữu nhà tăng mạnh.

“Trong thời gian rất ngắn, rất nhiều người đã mua được nhà với giá rất thấp. Từ người đi thuê, họ nhanh chóng trở thành chủ nhà”, bà Huang Youqin, Giáo sư quy hoạch và địa lý tại Đại học Albany, nhận định trong báo cáo.

Trong suốt nhiều năm sau đó, giá bất động sản liên tục tăng khiến nhà ở dần trở thành kênh tích lũy tài sản phổ biến nhất của người dân Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh các lựa chọn đầu tư khác còn hạn chế.

Không ít gia đình sẵn sàng dồn toàn bộ tiền tiết kiệm để mua nhà cho con cái, thậm chí coi đó là điều kiện quan trọng để kết hôn hay ổn định cuộc sống ở thành phố lớn.

Nhờ làn sóng mua nhà kéo dài nhiều năm, khoảng 90% hộ gia đình Trung Quốc hiện sở hữu nhà riêng - mức rất cao nếu so với các nước phương Tây. Trong giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh, những căn hộ rộng hơn 90m2 tại các khu đô thị lớn thường được bán hết rất nhanh.

Trong khi đó tại Mỹ, tỷ lệ sở hữu nhà chỉ khoảng 65%, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Ở nhiều nước phát triển, việc thuê nhà cả đời đã trở nên phổ biến hơn khi giá bất động sản ngày càng đắt đỏ.

Người dân xem các mô hình nhà mẫu (Ảnh: China Daily).

Tuy nhiên, giống như nhiều thị trường khác, giai đoạn tăng trưởng quá nóng của bất động sản Trung Quốc cuối cùng cũng để lại hệ lụy lớn.

Trong nhiều năm, các doanh nghiệp địa ốc vay nợ khổng lồ để mở rộng dự án. Nguồn cung tăng quá nhanh khiến nhiều khu đô thị mới gần như không có người ở, tạo nên các “thành phố ma” nổi tiếng.

Nhiều chính quyền địa phương cũng phụ thuộc lớn vào bất động sản để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ lượng thép, xi măng dư thừa.

Đến năm 2020, Bắc Kinh bắt đầu siết mạnh lĩnh vực này nhằm kiểm soát rủi ro tài chính. Tuy nhiên, việc thắt chặt quá nhanh đã khiến thị trường lao dốc. Giá nhà giảm sâu, nhiều dự án đình trệ, còn hàng loạt doanh nghiệp bất động sản rơi vào khủng hoảng thanh khoản.

Evergrande - từng là tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc - đã bị tòa án Hong Kong (Trung Quốc) ra lệnh thanh lý vào năm 2024. Nhiều “ông lớn” khác như Country Garden hay Vanke cũng lâm vào khó khăn nghiêm trọng.

Thế hệ trẻ bắt đầu nghĩ khác

Nếu cha mẹ từng xem mua nhà là ưu tiên hàng đầu, thì ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc chấp nhận việc đi thuê nhà lâu dài thay vì cố gắng vay nợ để sở hữu bất động sản.

Chị Zoe Zhang, 35 tuổi, giám đốc quan hệ công chúng tại một công ty, cho biết chị gần như chắc chắn sẽ không mua nhà cho con trong tương lai, dù chính bản thân từng được cha mẹ hỗ trợ mua căn hộ hiện tại.

Theo chị, Trung Quốc đang dần thay đổi theo hướng giống nhiều nước phương Tây, nơi việc thuê nhà có thể trở thành lựa chọn phổ biến hơn thay vì áp lực phải sở hữu nhà bằng mọi giá.

Sau 5 năm kể từ làn sóng vỡ nợ đầu tiên, thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn. Giá nhà mới trên toàn quốc tiếp tục giảm trong tháng 3 vừa qua, dù một số thành phố lớn đã có dấu hiệu ổn định hơn.

Cụ thể, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá nhà mới tại 70 thành phố đã giảm 0,19% so với tháng 2. Đây là mức giảm thấp nhất ghi nhận được trong vòng một năm qua. Trong khi đó, giá nhà ở thị trường thứ cấp - phân khúc vốn ít chịu sự can thiệp của chính phủ hơn - giảm 0,23%, đánh dấu tốc độ giảm chậm nhất kể từ tháng 3/2025.

Các tòa nhà dự án đang được xây dựng (Ảnh: Getty).

Các chuyên gia phân tích tại tập đoàn tài chính Citigroup và Ngân hàng Bank of America cho rằng lĩnh vực bất động sản vốn đang gặp nhiều khó khăn này cuối cùng cũng đang dần ổn định.

Giới lãnh đạo Trung Quốc hiện vẫn xem việc ổn định thị trường nhà ở là ưu tiên quan trọng, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Kinh không còn muốn bất động sản quay trở lại vai trò động lực tăng trưởng như trước.

Thay vào đó, Trung Quốc đang ưu tiên phát triển công nghệ cao và các ngành công nghiệp chiến lược.

Theo bà Zhang Xiaoduan, chuyên gia tại Cushman & Wakefield, khoảng cách giữa chính sách hỗ trợ và tâm lý thực tế của người mua vẫn còn rất lớn. “Các biện pháp kích thích đã có, nhưng niềm tin của người dân vẫn chưa thực sự quay trở lại”, bà nói với báo chí.

Cuộc khủng hoảng hiện nay cũng khiến nhiều người Trung Quốc nhận ra rằng bất động sản không còn là khoản đầu tư “chỉ tăng mà không giảm” như trong quá khứ. “Mọi người đã hiểu rằng thị trường nhà đất cũng có thể lao dốc mạnh. Điều đó khiến họ thận trọng hơn rất nhiều”, bà Zhang Xiaoduan nhận định.

Chị Mandy Feng, người thuê nhà 30 tuổi sống tại Côn Minh, cho biết giá nhà giảm chưa đủ để khiến chị cảm thấy yên tâm mua bất động sản. “Kinh tế vẫn còn nhiều bất ổn. Không phải mọi người không muốn mua nhà, mà là rất ít người còn dám vay thế chấp khi thu nhập không chắc chắn”, chị nói.