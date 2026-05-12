Giới tinh hoa toàn cầu rủ nhau tìm về Đà Nẵng

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế DIFF hoàn thiện trải nghiệm sống đẳng cấp cho cộng đồng quốc tế (Ảnh: Ánh Dương).

Tọa độ an toàn và sức hút với cộng đồng toàn cầu

Giữa lúc ngành du lịch thế giới chịu ảnh hưởng mạnh của xung đột địa chính trị và chi phí vận tải tăng cao, bản đồ di cư toàn cầu đang được vẽ lại. Thay vì những tọa độ cũ, cộng đồng quốc tế đang ưu tiên các điểm đến đáp ứng trọn vẹn ba tiêu chí: an toàn, tối ưu chi phí và giàu trải nghiệm.

Hưởng lợi từ môi trường ổn định, Việt Nam đang chứng minh sức hút của một điểm đến đáng tin cậy.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, ngành du lịch đã phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng thiết lập "vành đai" bảo vệ du khách. Nỗ lực này giúp Việt Nam vươn lên vị trí 38 trên bảng xếp hạng Chỉ số Hoà bình Toàn cầu năm 2025, và liên tục được các chuyên trang quốc tế như như Best Diplomats, BBC, Travel Off Path hay Travel+Leisure vinh danh là điểm đến an toàn bậc nhất khu vực.

Hưởng lợi chung, Đà Nẵng nổi lên như một hình mẫu của chất lượng sống vượt trội. Được mệnh danh là "thành phố đáng sống", Đà Nẵng đã 6 lần liên tiếp nhận Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam và đạt á quân về Chỉ số bảo vệ môi trường. Thành phố còn “trải thảm đỏ” đón công dân toàn cầu với mạng lưới hơn 20 đường bay quốc tế kết nối các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ cùng hệ thống cảng biển sầm uất.

Mạng lưới chuyến bay quốc tế đa dạng là "chìa khóa" đưa dòng khách du lịch và chuyên gia đổ về thành phố biển (Ảnh: Ánh Dương).

Môi trường sống chất lượng và an ninh là "chìa khóa" đưa hàng triệu du khách quốc tế, chuyên gia và người làm việc từ xa đến với Đà Nẵng. Quý I, thành phố ghi nhận 4,2 triệu lượt khách lưu trú (tăng 15,3%), với lượng khách ngoại lên tới 2,34 triệu lượt (tăng 16,2%). Riêng trong dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4-1/5, sức hút quốc tế của Đà Nẵng dẫn đầu toàn quốc với hơn 621.000 lượt khách nước ngoài.

Đà Nẵng còn trở thành tâm điểm của cộng đồng làm việc từ xa (digital nomads). Dù chưa có chính sách thị thực chuyên biệt, nhiều người nước ngoài vẫn linh hoạt sử dụng visa điện tử để trải nghiệm "workcation" (làm việc kết hợp nghỉ dưỡng) tại đây. Sự lan tỏa từ các nhà sáng tạo nội dung quốc tế đã giúp Đà Nẵng được Business Insider đánh giá là điểm đến digital nomad phát triển nhanh nhất Đông Nam Á giai đoạn 2025-2026.

Song song đó, định hướng phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế và sự hình thành của Khu thương mại tự do (FTZ) đang giúp Đà Nẵng thu hút mạnh dòng vốn FDI. Chỉ trong ba tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút hơn 57.000 tỷ đồng vốn đầu tư, gấp 5 lần cùng kỳ. Làn sóng này kéo theo sự đổ bộ của đội ngũ chuyên gia cấp cao quốc tế với tiêu chuẩn sống khắt khe, sẵn sàng chi ngân sách lớn để tận hưởng không gian tiện nghi.

Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng trưởng áp đảo, minh chứng cho sức hút của "thành phố đáng sống" (Ảnh: Ánh Dương).

Bất động sản sát sông Hàn "hái quả ngọt"

Sự hội tụ của hàng triệu du khách cùng làn sóng di cư của giới chuyên gia đã kéo theo nhu cầu lưu trú tăng cao. Tỷ lệ lấp đầy tại khu vực ven sông Hàn duy trì ở mức lý tưởng, thậm chí chạm ngưỡng 90-100% vào mùa du lịch hè hoặc các kỳ Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF).

Nguồn cầu tăng mang lại lợi suất khai thác ấn tượng cho các dự án bất động sản trung tâm, đặc biệt khi quỹ đất vàng ven sông ngày một khan hiếm. Điển hình như phân khu The Panoma thuộc dự án Sun Cosmo Residence, mức giá thuê hiện đạt 18 triệu đồng/tháng cho căn studio và lên tới 35 triệu đồng cho dòng căn 2 phòng ngủ, trong khi giá vốn dưới mức 5 tỷ đồng. Bài toán sinh lời hấp dẫn đã khiến các nhà đầu tư chọn đổ vốn vào thị trường Đà Nẵng.

Đón đầu nhu cầu lưu trú cao cấp, tòa tháp Symphony 5 - “mảnh ghép cuối cùng” của tổ hợp Sun Symphony Residence đang trở thành điểm sáng mới. Sức hút của tòa tháp đến từ vị trí đắc địa “soi bóng” sông Hàn trên trục Lê Văn Duyệt, đem đến tầm nhìn bao quát Hàn giang, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố.

Vị trí "soi bóng sông Hàn" của Symphony 5 chính là điểm sáng thu hút dòng vốn đầu tư (Ảnh: Ánh Dương).

Bên cạnh “toạ độ vàng”, dự án còn kiến tạo không gian "workation" cho khách ngoại với hệ tiện ích theo chuẩn resort gồm phòng gym; yoga; spa; hồ bơi phong cách resort; tổ hợp công viên cây xanh lên đến 19.000m2 bao gồm công viên thể thao 10.000m2, công viên ven sông 4.000m2, công viên Central Park 5.000m2; đường dạo bộ ven sông; bến du thuyền...

Hệ tiện ích "all-in-one" (tất cả trong một) tạo nên không gian "workcation" cho khách ngoại (Ảnh: Sun Property).

Sức nóng của Symphony 5 tăng khi các tòa Symphony 1, 2 và 3 sẽ lần lượt được bàn giao trong tháng 5. Việc sớm hình thành nhịp sống sầm uất là bảo chứng cho tiềm năng khai thác dòng tiền của phân khu mới.