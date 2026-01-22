Giới thượng lưu Hà thành tái định nghĩa chiến lược tích lũy và tạo dòng tiền dài hạn

Tài sản truyền đời - lựa chọn tích sản của giới thượng lưu Hà thành

Tư duy tích lũy dài hạn, đặt trọng tâm vào giá trị bền vững và khả năng kế thừa qua nhiều thế hệ, đã đưa những tài sản có tính chất truyền đời trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu trong các danh mục đầu tư của giới thượng lưu. Bất động sản phiên bản giới hạn là những tài sản mang tính truyền đời, hội tụ 3 giá trị: tích lũy bền vững, không gian sống tinh hoa và dấu ấn vị thế cá nhân.

Báo cáo The Wealth Report 2025 của Knight Frank cho biết, nhà đầu tư Việt Nam phân bổ trung bình khoảng 31% danh mục tài sản vào bất động sản, cho thấy vai trò trụ cột của kênh này trong chiến lược quản trị tài sản dài hạn.

Xu hướng này càng rõ nét khi quỹ đất nội đô Hà Nội ngày một khan hiếm. Theo CBRE, nguồn cung căn hộ những năm gần đây chủ yếu hiện diện ở vùng ven, nội đô gần như không còn đất để phát triển dự án. Sự hữu hạn khiến bất động sản nội đô được giới thượng lưu coi là tài sản truyền đời: giá trị không thể tái tạo, số lượng ngày càng ít.

Toạ lạc tại khu vực phía Nam Hà Nội, The Rey Edition là bộ sưu tập duplex phiên bản giới hạn nằm trong không gian lõi đô thị (Ảnh: CĐT).

Bộ sưu tập duplex phiên bản giới hạn The Rey Edition, thuộc dự án Rivea Residences ở phía Nam Hà Nội đáp ứng các tiêu chí trên.

Các căn duplex The Rey Edition với số lượng giới hạn 96 căn được ví như “dinh thự trên không” với cấu trúc thông tầng, trần cao tới 6,8m và diện tích lớn, tạo nên sự phân lớp không gian rõ rệt, cho phép nhiều thế hệ cùng sinh sống mà vẫn giữ được riêng tư.

Các đặc quyền trên không độc đáo như bể bơi riêng, khu vườn riêng kết hợp cùng tầm nhìn rộng mở hướng công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15ha, sông Hồng và khu phố cổ giúp The Rey Edition khác biệt so với các sản phẩm cao cấp đại trà.

Sự kết hợp giữa cấu trúc sống phù hợp đa thế hệ và tính khan hiếm từ vị trí tới dòng sản phẩm mang tính sưu tầm khiến duplex The Rey Edition được ví như là tài sản truyền đời cho các thế hệ sau. Giá trị tài sản có xu hướng gia tăng theo thời gian.

Kiến tạo dòng tiền dài hạn nhờ tiềm năng cho thuê

Trong chiến lược quản trị tài sản của giới thượng lưu Hà Nội, khả năng tạo dòng tiền được đặt song song với mục tiêu tích lũy dài hạn. Thay vì để tài sản “ngủ yên”, nhiều chủ sở hữu ưu tiên những bất động sản nội đô vừa giữ giá tốt, vừa có thể khai thác cho thuê ổn định.

Báo cáo của Savills Việt Nam cho biết, phân khúc căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm Hà Nội tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy tốt, nhờ nhu cầu ổn định từ nhóm chuyên gia cao cấp, lãnh đạo doanh nghiệp và người nước ngoài làm việc dài hạn. Đây là nhóm khách thuê có khả năng chi trả cao, nhưng cũng khắt khe về không gian sống, an ninh và chất lượng vận hành.

Tầm nhìn sông Hồng và phố cổ từ bể bơi gia đình là một trong những đặc quyền hút khách thuê (Ảnh: CĐT).

Theo Luxury Real Estate Market Report, nhóm khách thuê cao cấp đang dịch chuyển từ căn hộ tiêu chuẩn sang những không gian sống có tính cá nhân hóa cao hơn. So với căn hộ 2-3 phòng ngủ thông thường, duplex thông tầng mang lại cảm giác sống gần với biệt thự mặt đất, tạo sự riêng tư và ổn định - yếu tố khiến khách thuê sẵn sàng gắn bó dài hạn.

Trong bức tranh đó, The Rey Edition được xem là lựa chọn hiếm hoi khi hội tụ các yếu tố mà nhóm khách thuê thượng lưu tìm kiếm. Đồng thời, dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm, cách phố cổ khoảng 10 phút, liền kề trục Vành đai 2, cho phép kết nối nhanh tới các trung tâm hành chính - thương mại trọng điểm của Hà Nội.

Với nhóm khách thuê là chuyên gia quốc tế và lãnh đạo doanh nghiệp, sự thuận tiện trong di chuyển cùng nền tảng sống thông minh, riêng tư và an toàn là lý do giúp The Rey Edition trở thành lựa chọn ưu tiên cho các hợp đồng thuê dài hạn.

The Rey Edition thừa hưởng mô hình vận hành khép kín của Rivea Residences với an ninh 5 lớp, sảnh riêng và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp. Mỗi căn hộ còn được bố trí chỗ đỗ xe định danh, giúp cư dân và khách thuê chủ động trong sinh hoạt, đảm bảo trật tự và sự riêng tư từ trải nghiệm đầu tiên khi trở về nhà. Tất cả tạo nên một chuẩn mực sống kín đáo, có chiều sâu, phù hợp với cộng đồng tinh hoa đề cao chất lượng sống ổn định và lâu dài.

Cùng hệ tiện ích được “đo ni đóng giày” cho lối sống thượng lưu, từ business lounge, rạp chiếu phim private, golf 3D, dự án còn hưởng lợi từ hệ sinh thái khép kín trong dự án Rivea Residences rộng hơn 3ha với tiện ích: vui chơi, giải trí, trường học. Những tiện ích này nâng tầm chất lượng sống và thời gian lưu trú của khách thuê - yếu tố giúp duy trì mức giá thuê và tỷ lệ lấp đầy ổn định.

Trường Meyschool Đoàn Thị Điểm - tiện ích giáo dục trọng điểm trong hệ sinh thái Rivea Residences, góp phần hoàn thiện môi trường sống đồng bộ và ổn định cho cộng đồng cư dân The Rey Edition (Ảnh: CĐT).

The Rey Edition hội tụ đồng thời hai giá trị được giới thượng lưu Hà Nội tìm kiếm: tài sản tích lũy mang tính truyền đời và khả năng tạo dòng tiền trong quá trình nắm giữ. Sự kết hợp giữa vị trí đắc địa, tính hữu hạn độc đáo và chuẩn sống cao cấp giúp The Rey Edition hút giới đầu tư sành sỏi.