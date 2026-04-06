Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru giữ chuỗi 12 năm tổ chức

Giữ chuỗi 12 năm liên tiếp tổ chức, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026 sẽ tiếp tục vinh danh những dự án và doanh nghiệp bất động sản xuất sắc tại lễ trao giải vào ngày 16/10.

Các đơn vị chiến thắng nổi bật sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru tại Bangkok vào tháng 12, cạnh tranh với các chủ đầu tư hàng đầu khu vực.

Cổng đăng ký Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026 đã chính thức mở tại AsiaPropertyAwards.com. Các mốc thời gian quan trọng gồm:

Ngày 31/7: Hạn cuối nhận hồ sơ.

Ngày 24/8-1/9: Khảo sát thực địa.

Ngày 16/10: Lễ trao giải vòng quốc gia tại TPHCM.

Ngày 11/12: Chung kết khu vực tại Bangkok, Thái Lan.

Sự kiện khởi động Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026 (Ảnh: BTC).

Các hạng mục giải thưởng mới

Để phản ánh khả năng phục hồi và thích ứng của thị trường, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 12 giới thiệu một số hạng mục giải thưởng mới, bao gồm Nhà phát triển căn hộ xuất sắc, Nhà phát triển nhà ở xuất sắc, Dự án căn nhà đầu tiên xuất sắc, Dự án nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe xuất, và Dự án Nhà máy/Kho bãi xuất sắc.

Ngoài ra, danh sách giải thưởng cũng mở rộng với các hạng mục như: Dự án bến du thuyền xuất sắc, Công trình biểu tượng xuất sắc… Ở nhóm ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), các danh hiệu bao gồm: Nhà phát triển khu đô thị/nhà ở bền vững; Nhà phát triển thương mại bền vững; Doanh nghiệp có tác động xã hội nổi bật.

Quy tụ các lãnh đạo ngành bất động sản

Sự kiện ra mắt Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026 tại khách sạn Renaissance Riverside Hotel Saigon, quy tụ các nhân vật kỳ cựu trong ngành để cùng thảo luận về các thay đổi của thị trường bất động sản.

Cùng với các đại diện và giám khảo của Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, sự kiện còn có sự góp mặt của các chuyên gia bao gồm bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng Bộ phận Marketing từ Kohler Việt Nam - nhà tài trợ bạch kim của giải thưởng; ông Gregory Chua, Trưởng bộ phận Phát triển dự án và Quản lý thiết kế của CapitaLand Development (Việt Nam) - đơn vị đạt giải Nhà phát triển bất động sản xuất sắc năm 2025 và bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam - đơn vị đã chiến thắng hạng mục Nhà phát triển vì cộng đồng xuất sắc tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru năm 2025.

Nhiều chuyên gia ngành bất động sản đã góp mặt tại buổi ra mắt giải thưởng (Ảnh: BTC).

Trong hơn 150 năm qua, Kohler Co. là tập đoàn toàn cầu tiên phong trong thiết kế và đổi mới sáng tạo với sứ mệnh giúp người tiêu dùng tận hưởng cuộc sống tinh tế, lành mạnh và bền vững thông qua các sản phẩm phòng tắm và nhà bếp; hệ thống tủ kệ, gạch và thiết bị chiếu sáng cao cấp; các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe; cùng các trải nghiệm khách sạn sang trọng và các giải golf lớn.

Ông David Kohler hiện đảm nhiệm vị trí chủ tịch kiêm giám đốc điều hành (CEO), đại diện cho thế hệ lãnh đạo thứ tư của gia tộc Kohler.

Ông Ishan Kala, Tổng giám đốc Kohler Việt Nam và Philippines, chia sẻ bất động sản không chỉ là những công trình vật lý, mà còn định hình chất lượng, trải nghiệm sống và giá trị bền vững cho cộng đồng.

Triết lý này cũng là tiền đề cho sự hợp tác giữa Kohler và PropertyGuru - một nền tảng tôn vinh các dự án, chủ đầu tư và những chuẩn mực thiết kế xuất sắc, đang góp phần nâng tầm tiêu chuẩn sống tại Việt Nam, cả hiện tại và trong tương lai.

Ông Jules Kay, Tổng giám đốc Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, cho biết ở mùa giải thứ 12 tại Việt Nam, ban tổ chức đặt mục tiêu nâng chất lượng dự án bất động sản Việt Nam lên một tầm cao mới, trong bối cảnh thị trường đang mở ra nhiều triển vọng.

Dù tại TPHCM hay Hà Nội, thị trường vẫn không ngừng thay đổi theo hướng tích cực. Những cải thiện về chính sách và khung pháp lý ngày càng đồng bộ với đà phát triển của thị trường, củng cố niềm tin của chúng tôi vào quỹ đạo tăng trưởng dài hạn ở Việt Nam.

Ông Thiện Dương, Chủ tịch Hội đồng giám khảo Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru kiêm Tổng giám đốc GroupGSA Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi tiếp tục duy trì tiêu chuẩn đánh giá cao, phản ánh sự trưởng thành và tham vọng của thị trường bất động sản Việt Nam. Các hạng mục năm nay đa dạng hơn, từ phát triển dự án, thiết kế đến ESG, cho thấy ngành đang chuyển dịch rõ rệt. Đây cũng là cơ hội để các chủ đầu tư nâng tầm chất lượng và định hình chuẩn mực mới cho thị trường”.

Được tổ chức bởi PropertyGuru, Tập đoàn Công nghệ Bất động sản (PropTech) hàng đầu Đông Nam Á, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru lần thứ 12 có sự đồng hành của nhà tài trợ bạch kim Kohler; các nhà tài trợ vàng igloohome và V-ZUG Việt Nam; tạp chí Property Report của PropertyGuru và đơn vị giám sát HLB.

Để biết thêm thông tin gửi email đến awards@propertyguru.com hoặc truy cập website: AsiaPropertyAwards.com.