Giá trị an cư bền vững của Masteri Park Place giữa trung tâm khu đô thị phức hợp

Tọa lạc tại “trái tim” The Global City - Khu đô thị phức hợp theo chuẩn quốc tế tại TPHCM, phân khu căn hộ cao cấp Masteri Park Place nổi lên như một minh chứng cho giá trị an cư bền vững, nơi chất lượng sống được bảo chứng bởi quy hoạch tiện ích bài bản và hạ tầng hoàn thiện.

Khi nhà phải nằm trong phố: Sự trỗi dậy của khu đô thị biểu tượng

Thị trường TPHCM đang ghi nhận một sự chuyển dịch rõ rệt trong tâm lý người mua nhà. Khi quỹ đất để phát triển các đại đô thị quy mô lớn tại lõi trung tâm gần như đã cạn kiệt, dòng tiền thông minh bắt đầu đổ về những "thành phố trong lòng thành phố" được quy hoạch bài bản.

Chia sẻ về xu hướng này, anh Minh Hoàng (38 tuổi, doanh nhân) cho biết: “Với tôi, ngôi nhà giờ đây không còn bó hẹp trong diện tích của bốn bức tường, mà là cả một không gian sống tiêu chuẩn quốc tế. Thay vì ưu tiên giá cả, tôi lựa chọn giá trị thực mà hệ sinh thái đồng bộ và cộng đồng văn minh mang lại. Sự minh bạch về pháp lý và quy hoạch bài bản chính là khoản đầu tư an toàn cho tương lai của gia đình”.

Chính tâm lý chọn mặt gửi vàng này đã khiến những khu đô thị tại trung tâm TPHCM như The Global City trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường.

The Global City hoàn thiện tiện ích và hạ tầng tăng tốc từng ngày, mới đây nhất đường Liên Phường xuyên tâm khu đô thị đã thông xe 2 chiều và phân khu cao tầng đầu tiên Masteri Grand View chính thức cất nóc (Ảnh: CĐT).

Không dừng lại ở lợi thế vị trí hay bản vẽ quy hoạch, khu đô thị này đang chứng minh vị thế khu đô thị biểu tượng bằng tốc độ thi công bền vững. Hàng loạt cột mốc hạ tầng quan trọng xung quanh khu đô thị đã và đang về đích, đường Liên Phường thông xe 2 chiều giúp kết nối giao thông thông suốt, nút giao An Phú và sân bay Long Thành đang tăng tốc.

Cùng sự kiện cất nóc phân khu cao tầng đầu tiên - Masteri Grand View vào ngày 29/1 là những tín hiệu bảo chứng thuyết phục cho tiềm năng phát triển, tạo đà cho các phân khu tiếp theo thuộc The Global City đón đầu sóng tăng trưởng hạ tầng mạnh mẽ.

Sự cộng hưởng từ hạ tầng đã hiện hữu cùng cột mốc cất nóc của phân khu cao tầng đầu tiên Masteri Grand View là bảo chứng cho tiềm năng của toàn khu đô thị. Đây chính là bệ phóng để các phân khu cao tầng tiếp theo như Masteri Park Place không chỉ kế thừa giá trị của khu đô thị mà còn đón đầu trọn vẹn nhịp độ tăng trưởng giá trị trong tương lai gần.

Masteri Park Place: Sống năng lượng và bền vững giữa tâm điểm phồn hoa

Masteri Park Place sở hữu vị thế một mặt hướng sông Rạch Chiếc, một mặt hướng kênh đào nhạc nước sôi động (Ảnh: CĐT).

Được thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng hoàn thiện của The Global City, phân khu cao tầng tại trung tâm khu đô thị - Masteri Park Place khẳng định giá trị an cư bền vững thông qua những ưu thế nội tại. Tọa lạc tại vị trí lõi đô thị, dự án sở hữu tầm nhìn một hướng nhìn ra dòng sông Rạch Chiếc thanh bình, một hướng ôm trọn kênh đào nhạc nước sôi động.

Địa thế này mang đến đặc quyền tận hưởng kép, vừa sở hữu không gian sống tràn đầy năng lượng ngay ngưỡng cửa, vừa có tầm nhìn trực diện về phía biểu tượng giải trí sầm uất bậc nhất khu vực.

Mỗi góc căn hộ đều đón trọn bình minh mỗi sớm mai, tạo nên không gian sống tràn đầy năng lượng của Masteri Park Place (Ảnh: CĐT).

Giá trị bền vững của Masteri Park Place còn đến từ hệ tiện ích đa tầng đẳng cấp quốc tế. Chỉ trong vài bước chân, cư dân dễ dàng tận hưởng năng lượng mát lành từ kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á, công viên bờ sông ngay thềm nhà, hay tiếp cận trung tâm thương mại quy mô 123.000m2 sôi động, hệ thống trường học quốc tế và khu phố thương mại SOHO sầm uất.

Uy tín từ nhà phát triển Masterise Homes về tiến độ thi công, chất lượng bàn giao và dịch vụ vận hành chuyên nghiệp sẽ là điểm tựa an cư vững chắc. Sự hội tụ của các giá trị thực này là lý do then chốt giúp Masteri Park Place khẳng định vị thế ưu việt và hứa hẹn dư địa tăng trưởng ổn định khi diện mạo khu đô thị ngày càng hoàn thiện.

Masteri Park Place sở hữu vị trí đắc địa, dọc theo kênh đào nhạc nước quy mô hàng đầu Đông Nam Á - biểu tượng cho nhịp sống sôi động và đẳng cấp ngay thềm nhà (Ảnh: CĐT).

Sự cộng hưởng giữa nội lực vượt trội và ngoại lực từ sự “thay da đổi thịt” từng ngày của The Global City là lý do then chốt giúp Masteri Park Place duy trì sức hút đến thời điểm hiện tại. Dự án hứa hẹn giá trị an cư bền vững trong tương lai khi The Global City ngày càng hoàn thiện các cột mốc hạ tầng và hệ tiện ích đẳng cấp.

Tìm hiểu thêm về Masteri Park Place tại https://masterisehomes.com/the-global-city/masteri-park-place/.