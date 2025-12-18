Giá bán căn hộ The Metropole Thủ Thiêm tăng nhanh trong năm qua

Thị trường TPHCM đang bước vào giai đoạn phục hồi sau thời gian dài trầm lắng, thể hiện qua các dấu hiệu tăng trưởng cả về giá bán lẫn mức độ quan tâm, theo dữ liệu từ Báo cáo Toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2025 của Batdongsan.com.vn.

Cụ thể, trong quý III/2025, phân khúc chung ghi nhận diễn biến tích cực với chung cư khu vực trung tâm tiếp tục dẫn dắt thị trường. Xét riêng nội đô TPHCM theo đơn vị hành chính cũ, giá bán trung bình trong quý III/2025 đạt 72 triệu đồng/m2, tăng 35% so với đầu năm 2023.

Thị trường TP Thủ Đức cũ nổi lên như một điểm sáng, với giá chung cư tại các khu vực quận 2, quận 9 cũ và trung tâm Thủ Đức tăng 32-48% kể từ đầu năm 2023. Vai trò “thành phố trong thành phố” mang lại cho Thủ Đức cơ chế đặc thù và nguồn lực lớn để phát triển. Sự kết hợp này giúp Thủ Đức nhanh chóng trở thành cực tăng trưởng mới, không chỉ về kinh tế mà còn về thị trường bất động sản.

Xét về tổng nguồn cung căn hộ đang mở bán, các khu vực vùng ven TPHCM cũ tiếp tục chi phối thị trường. Thuận An và Dĩ An dẫn đầu về số lượng, cung cấp hơn 13.000 căn hộ mới tại mỗi khu vực, với mặt bằng giá phổ biến 40-60 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, Thủ Đức cũ ghi nhận tổng nguồn cung 11.800 căn (chỉ thấp hơn một chút so với Thuận An, Dĩ An), nhưng mức giá lại vượt trội, dao động 80-120 triệu đồng/m2. Điều này phần nào khẳng định giá trị thực và tiềm năng đối với phân khúc chung cư cao cấp của Thủ Đức.

Tại thị trường Thủ Đức, The Metropole Thủ Thiêm là dự án căn hộ cao cấp đáng chú ý. Theo tính năng Lịch sử giá trên Batdongsan.com.vn, trong một năm qua (tháng 10/2024 đến tháng 10/2025), giá bán căn hộ tại đây đã tăng tới 72,7% và 360,8 triệu đồng/m2 là mức giá bán phổ biến nhất vào thời điểm tháng 10/2025. Đồng thời, đây cũng là giá bán phổ biến cao nhất trong vòng 6 năm qua.

Phối cảnh một góc dự án The Metropole Thủ Thiêm (Ảnh: The Metropole).

The Metropole Thủ Thiêm do tập đoàn SonKim Land phát triển, tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của khu đô thị Thủ Thiêm với tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn và Quận 1 (cũ). Dự án gồm 5 tòa cao 12 tầng, dự kiến khi hoàn thiện sẽ cung cấp ra thị trường hơn 1.300 căn hộ 1-4 phòng ngủ và khoảng 100.000m2 văn phòng cho thuê.

Là dự án thuộc phân khúc cao cấp, The Metropole Thủ Thiêm tích hợp chuỗi hệ thống tiện ích phong phú phục vụ nhu cầu đa dạng của cư dân hiện đại. Các tiện ích bao gồm: Hồ bơi tràn (nước mặn), hồ nước nóng và spa ngoài trời, bồn tắm massage thủy trị liệu, phòng gym, sân golf giả lập, chòi BBQ…

Ngoài ra, từ dự án, cư dân có thể thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu đồng bộ của khu vực như: Nhà hát Opera, khu phức hợp trung tâm hội nghị triển lãm, khách sạn và thương mại dịch vụ rộng 158.000m2.

Trên thị trường căn hộ Thủ Đức, Lumière Midtown cũng là một dự án cao cấp đáng chú ý.