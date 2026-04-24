Gần 100 hộ dân tự nguyện giao đất làm công viên 5.000 tỷ đồng của Vingroup

UBND phường Việt Hưng đang tích cực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng nhằm sớm bàn giao quỹ đất sạch cho tổ hợp không gian xanh do Vingroup làm chủ đầu tư.

Đối với phần diện tích thuộc địa bàn phường Việt Hưng, dự án có quy mô 458,4ha, liên quan đến 170 hộ dân và 4 đơn vị phải thực hiện giải phóng mặt bằng. Qua rà soát, kiểm đếm, địa phương dự kiến bố trí tái định cư cho 6 hộ dân.

Lãnh đạo phường Việt Hưng kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng của dự án (Ảnh: tỉnh Quảng Ninh).

Mới nhất, 97 hộ dân đã tự nguyện giao sớm mặt bằng với tổng diện tích lên tới 263ha, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

Dự án Công viên công cộng Tuần Châu có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, do Vingroup khởi công từ cuối tháng 12/2025. Với quy mô khoảng 626ha trải rộng trên địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng, công viên được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cảnh quan và du lịch khi đi vào vận hành từ năm 2028.

Công viên được quy hoạch thành 4 khu chủ đề: Công viên lễ hội - chủ đề điểm kết nối cho gia đình; Công viên đấu trường thể thao - chủ đề thể thao; Công viên khám phá - chủ đề vận động thử thách, Công viên rừng tĩnh lặng - chủ đề dưỡng sinh và rừng công cộng.

UBND phường Việt Hưng cho biết đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, góp phần sớm bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch. Phương án tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng cũng đang được triển khai gấp rút.