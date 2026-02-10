Gamuda khai trương nhà mẫu Ambience, định hình chuẩn chung cư cao cấp hiện đại tại Hải Phòng

Sự kiện mang đến cơ hội để khách hàng và đối tác trực tiếp tham quan nhà mẫu, tìm hiểu triết lý phát triển, cũng như trải nghiệm phong cách sống mà Gamuda Land kiến tạo tại thành phố Cảng.

Gamuda Land và Ambience - Dấu ấn thương hiệu quốc tế trong phát triển đô thị bền vững

Ông Dato' Tan Yang Thai (giữa) - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cùng ban lãnh đạo Gamuda Land Việt Nam (Ảnh: Gamuda Land).

Đại diện Gamuda Land cho biết, Experience Gallery không chỉ là nơi giới thiệu dự án, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của tập đoàn khi chính thức hiện diện tại thị trường Hải Phòng - một thành phố năng động, đang từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc Việt Nam.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm tại các thị trường quốc tế như Malaysia, Singapore, Australia và Vương quốc Anh, Gamuda Land luôn kiên định với một triết lý cốt lõi: kiến tạo các khu đô thị bền vững, lấy con người làm trung tâm và mang lại giá trị lâu dài.

Gamuda Land không chỉ xây dựng bất động sản, mà còn tạo nên những môi trường sống - nơi cộng đồng có thể gắn kết, phát triển và thịnh vượng qua nhiều thế hệ. Ambience là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, với niềm tự hào song hành cùng tinh thần trách nhiệm cao.

Từ quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc đến hệ thống tiện ích sống, mọi chi tiết đều được nghiên cứu và chăm chút kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo Ambience trở thành nơi đáng sống. Đồng thời là một dấu ấn tích cực trong diện mạo đô thị của thành phố.

“Ambience Experience Gallery chính là nơi tầm nhìn ấy được hiện thực hóa rõ nét nhất, mang đến cho các đối tác và khách hàng cơ hội cảm nhận trọn vẹn tinh thần, giá trị và phong cách sống đặc trưng của Ambience”, ông James Lai Siaw Pin - Tổng giám đốc Gamuda Land Việt Nam - Khu vực miền Bắc nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, Gamuda Land không phải là cái tên xa lạ. Các dự án do doanh nghiệp phát triển đều mang dấu ấn của tư duy quy hoạch bài bản, chú trọng hài hòa giữa không gian sống, cảnh quan và hạ tầng như Gamuda City (Hà Nội) và Celadon City (TPHCM). Thay vì phát triển nhanh theo số lượng, Gamuda Land kiên định với chiến lược đầu tư dài hạn, coi chất lượng và uy tín thương hiệu là nền tảng cốt lõi.

Hải Phòng trong chu kỳ phát triển mới - Khi chuẩn sống đô thị được tái định nghĩa

Từ một trung tâm công nghiệp - cảng biển truyền thống, Hải Phòng đang từng bước định hình diện mạo của một đô thị năng động, hiện đại và hội nhập sâu rộng. Những chuyển biến rõ nét về kinh tế, hạ tầng và chất lượng sống đang tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với tầng lớp trung lưu, lực lượng lao động trẻ và cộng đồng chuyên gia trong nước lẫn quốc tế.

Chính sự thay đổi này đặt ra câu hỏi lớn cho thị trường bất động sản: chuẩn sống đô thị mới của Hải Phòng sẽ được định hình ra sao để theo kịp tốc độ phát triển của thành phố?

Phối cảnh dự án Ambience tại Hải Phòng (Ảnh: Gamuda Land).

Trong nhiều năm, nhu cầu nhà ở tại Hải Phòng chủ yếu xoay quanh tính tiện lợi và khả năng tiếp cận. Tuy nhiên, cùng với tốc độ phát triển kinh tế và hội nhập, tiêu chuẩn sống của cư dân đô thị cũng thay đổi nhanh chóng. Người mua nhà ngày nay không chỉ quan tâm đến diện tích căn hộ, mà đặt kỳ vọng cao hơn vào môi trường sống tổng thể, bao gồm không gian mở, tiện ích đa dạng, cộng đồng văn minh và trải nghiệm sống dài hạn.

Sự xuất hiện của các dự án chung cư cao cấp trong giai đoạn gần đây phản ánh rõ xu hướng đó. Đặc biệt, những dự án được phát triển theo tư duy quy hoạch bài bản, chú trọng giá trị sống thay vì chỉ tối ưu công năng, đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của thị trường. Đây cũng là bối cảnh để Ambience xuất hiện, mang theo tham vọng góp phần tái định nghĩa chuẩn sống đô thị tại thành phố Cảng.

Ambience được định vị như một không gian sống hiện đại, nơi các yếu tố kiến trúc, cảnh quan và tiện ích được tổ chức hài hòa nhằm phục vụ trải nghiệm sống toàn diện. Không chỉ giải quyết nhu cầu ở, dự án hướng đến việc tạo dựng một môi trường sống có chiều sâu, phù hợp với nhịp sống mới của Hải Phòng - năng động hơn, kết nối hơn và đề cao chất lượng sống.

Trong bức tranh phát triển đô thị của Hải Phòng, những dự án như Ambience không chỉ đóng vai trò cung cấp sản phẩm nhà ở, mà còn góp phần nâng cao mặt bằng tiêu chuẩn sống, tạo động lực để thị trường bất động sản chuyển mình theo hướng bền vững và chuyên nghiệp hơn.

Nhu cầu không gian sống khác biệt của thế hệ cư dân hiện đại Hải Phòng

Sự trỗi dậy của thế hệ cư dân mới, có trình độ và tư duy hội nhập đang làm thay đổi cách nhìn về nhà ở tại Hải Phòng. Đây là nhóm khách hàng không còn xem căn hộ đơn thuần là nơi trú ngụ, mà coi đó là không gian phản ánh phong cách sống, giá trị cá nhân và tầm nhìn dài hạn.

Không gian sống đẹp gắn liền với trải nghiệm sống chất lượng (Ảnh: Gamuda Land).

Thế hệ này lớn lên cùng sự phát triển của đô thị, quen thuộc với các tiêu chuẩn sống tại những thành phố lớn trong khu vực. Vì vậy, họ đòi hỏi cao hơn về chất lượng quy hoạch, tiện ích nội khu và trải nghiệm sống. Một dự án được lựa chọn không chỉ vì vị trí hay giá trị tài sản, mà còn vì khả năng mang lại chất lượng sống bền vững cho cả gia đình.

Ambience được phát triển trong bối cảnh đó, với định hướng rõ ràng: tạo nên một cộng đồng cư dân hiện đại, nơi cuộc sống không bị giới hạn trong bốn bức tường căn hộ. Hệ tiện ích nội khu, không gian sinh hoạt chung và cảnh quan được tổ chức nhằm khuyến khích sự kết nối, đồng thời đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho từng cư dân.

Ambience không chạy theo xu hướng phô trương hình thức, mà tập trung vào giá trị sử dụng thực tế và trải nghiệm lâu dài. Đây là yếu tố quan trọng đối với thế hệ cư dân mới - những người coi trọng sự cân bằng giữa công việc, gia đình và đời sống tinh thần.

Việc những dự án như Ambience xuất hiện và được thị trường đón nhận cho thấy Hải Phòng đang dần hình thành một văn hóa sống chung cư cao cấp, nơi cư dân không chỉ mua một sản phẩm, mà lựa chọn một phong cách sống phù hợp với định hướng tương lai của mình.

Khách hàng liên hệ các đại lý phân phối chính thức để đăng ký tham gia tour trải nghiệm Ambience Experience Gallery tại 15A Trần Phú, Hải Phòng và nhận thông tin chi tiết.

Hotline: 0902 178 088

Website: www.ambience.com.vn