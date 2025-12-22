Gamuda ghi dấu ấn với loạt dự án hạ tầng năng lượng và giao thông quy mô lớn tại Australia

Mở rộng danh mục dự án tại Australia, tổng giá trị hợp đồng chạm mốc kỷ lục

Gamuda Bhd vừa công bố hàng loạt hợp đồng mới tại Australia, qua đó đưa tổng giá trị hợp đồng (order book) của tập đoàn lên mức cao nhất từ trước đến nay - 46 tỷ RM.

Trong thông báo mới nhất, Chính quyền bang New South Wales thông qua đơn vị đấu thầu Sydney Metro đã chính thức chỉ định Gamuda Engineering - công ty con thuộc sở hữu 100% của Gamuda - thực hiện gói thầu Sydney Metro West - Stations Package West với tổng giá trị 2,7 tỷ AUD, tương đương khoảng 7,32 tỷ RM.

Sau khi công bố hàng loạt hợp đồng mới tại Australia, tổng giá trị hợp đồng (order book) của tập đoàn tại đây đã lên mức cao nhất từ trước đến nay, 46 tỷ RM (Ảnh: Gamuda).

Đây là dự án đơn lẻ lớn nhất mà Gamuda từng trúng thầu tại thị trường Australia. Gói thầu bao gồm thiết kế và xây dựng 5 nhà ga metro dọc theo tuyến Sydney Metro West, gồm Westmead, North Strathfield, Burwood North, Five Dock và The Bays. Phạm vi công việc trải rộng từ xây dựng kết cấu nhà ga, lối vào và các điểm tiếp cận, hoàn thiện không gian bên trong, đến hạ tầng liên quan và tích hợp giao thông.

Theo kế hoạch, giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế chi tiết sẽ bắt đầu từ tháng 1/2026. Công tác thi công chính dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 và hoàn thành vào năm 2031.

Song song với dự án metro, Gamuda tiếp tục ghi dấu tại lĩnh vực năng lượng tái tạo. Công ty con tại Australia là DT Infrastructure vừa được trao hợp đồng xây dựng phần hạ tầng phụ trợ (Balance of Plant) cho dự án điện gió Carmody’s Hill tại khu vực miền Bắc bang South Australia, với giá trị 265 triệu AUD (tương đương 718 triệu RM).

Trước đó một ngày, liên doanh 50:50 giữa DT Infrastructure và Samsung C&T Corporation, hoạt động dưới tên TasVic Greenlink, cũng đã giành được hợp đồng Marinus Link Stage 1 - Balance of Works trị giá 994 triệu AUD, tương đương khoảng 2,69 tỷ RM.

Sổ lệnh của Gamuda tại các thị trường (10/2025) (Nguồn: Gamuda).

Dự án Marinus Link - Mảnh ghép chiến lược trong lộ trình chuyển dịch xanh của Australia

Marinus Link được xem là một trong những dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm của Australia, đóng vai trò then chốt trong kế hoạch nâng cấp hệ thống truyền tải điện quốc gia. Dự án nhằm xây dựng tuyến kết nối truyền tải điện quy mô lớn giữa Tasmania - khu vực sở hữu nguồn thủy điện và điện gió dồi dào với bang Victoria, nơi tập trung nhiều trung tâm tiêu thụ năng lượng.

Trong bối cảnh Australia đặt mục tiêu giảm phát thải carbon và gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu điện quốc gia, Marinus Link có vai trò quan trọng trong việc ổn định hệ thống điện, tối ưu hóa nguồn năng lượng sạch và nâng cao an ninh năng lượng. Vì vậy, dự án được đồng sở hữu bởi Chính phủ Liên bang Australia cùng chính quyền hai bang Victoria và Tasmania, phản ánh tầm quan trọng chiến lược ở cấp quốc gia.

Giai đoạn đầu của Marinus Link sẽ kết nối khu vực tây bắc Tasmania với thung lũng Latrobe tại Victoria thông qua hệ thống cáp ngầm dưới biển kết hợp các trạm chuyển đổi hiện đại. Đây là hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi kinh nghiệm thi công quốc tế và năng lực quản lý dự án phức tạp - những yếu tố giúp liên doanh Gamuda - Samsung C&T vượt qua quá trình đấu thầu cạnh tranh.

Theo thông tin công bố, liên doanh Gamuda - Samsung C&T theo tỷ lệ 50:50 sẽ đảm nhiệm các hạng mục xây dựng, kết cấu và hệ thống điện của dự án. Khi hoàn thành, Marinus Link được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể năng lực truyền tải điện, đặc biệt là tăng cường kết nối giữa Tasmania và Victoria, qua đó hỗ trợ phân bổ hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo trên phạm vi rộng.

Động lực tăng trưởng mới và dấu ấn quốc tế của Gamuda

Theo ước tính, phần doanh thu thuộc về Gamuda từ dự án Marinus Link vào khoảng 497 triệu AUD, tương đương 1,34 tỷ RM. Không chỉ mang lại nguồn việc làm ổn định trong dài hạn, hợp đồng này còn góp phần củng cố danh mục các dự án hạ tầng quốc tế của Gamuda, bên cạnh các công trình giao thông, năng lượng và đô thị quy mô lớn mà tập đoàn đang triển khai tại nhiều thị trường.

Australia hiện được xác định là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược mở rộng quốc tế của Gamuda, đặc biệt ở mảng kỹ thuật - xây dựng. Theo phân tích của BIMB Securities, Gamuda đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu mảng kỹ thuật tại Australia, từ 12,5 tỷ RM trong năm tài chính 2025 lên 25 tỷ RM vào năm tài chính 2028. Việc trúng thầu Marinus Link được đánh giá là bước đi quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng này.

Tín hiệu tích cực từ thị trường và định hướng phát triển bền vững

Thông tin liên tiếp trúng thầu các dự án lớn tại Australia đã nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường tài chính. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu Gamuda tăng hơn 2%, đưa giá trị vốn hóa thị trường lên khoảng 28,7 tỷ RM. Diễn biến này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của tập đoàn, đặc biệt trong bối cảnh các dự án hạ tầng năng lượng tái tạo đang mở ra dư địa phát triển lớn trên toàn cầu.

Ở góc độ dài hạn, Marinus Link thể hiện định hướng phát triển bền vững của Gamuda. Việc tham gia sâu vào các dự án năng lượng tái tạo quy mô quốc gia cho thấy tập đoàn đang chủ động nắm bắt xu thế, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển xanh của các nền kinh tế lớn.