Four Home ra mắt câu lạc bộ môi giới - Four Home Legendary Club

Thử thách dành cho những người dẫu đầu

Four Home Legendary Club là nơi hội tụ những chuyên viên tư vấn bất động sản xuất sắc nhất của Tập đoàn Four Home. Đi cùng với trách nhiệm về doanh số, các thành viên sẽ được hưởng những quyền lợi vượt trội và dịch vụ cao cấp.

Trong kỳ họp tổng kết kinh doanh quý I/ 2022 tại Cung Văn hóa Lao động Việt - Nhật (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), dưới sự chứng kiến của ban lãnh đạo cùng gần 1.000 cán bộ nhân viên, Four Home Legendary Club được thành lập, giới thiệu 8 thành viên ưu tú nhất.

Những thành viên ưu tú đầu tiên của Four Home Legendary Club (Ảnh: Four Home).

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Four Home - ông Phạm Trung Hiếu đã đọc quyết định thành lập câu lạc bộ. Four Home Legendary Club sẽ là "sân chơi" của những chuyên viên tư vấn bất động sản chuyên nghiệp, dám đặt ra những thử thách, những mục tiêu nghề nghiệp và dám bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân để khát khao chinh phục. "Ngoài việc đưa ra những con số mục tiêu, Four Home luôn ghi nhận những nỗ lực và thành công của đội ngũ nhân viên kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn", ông Hiếu chia sẻ thêm.

Theo đó, điều kiện đầu tiên để gia nhập câu lạc bộ là chuyên viên kinh doanh cần đạt doanh số từ 100 tỷ đồng/năm trở lên. Ngược lại, các thành viên sẽ được hưởng những quyền lợi khẳng định vị trí sự nghiệp:

nhận huy hiệu bằng vàng khối - huy hiệu danh giá nhất tại Four Home; được hỗ trợ truyền thông nhân hiệu, phục vụ cho việc bán hàng; tận hưởng những kỳ nghỉ cao cấp tại các nhà hàng, trên du thuyền hoặc các resort 5 sao; được tăng cơ chế hoa hồng, đảm bảo lợi ích tài chính.

Đại diện Tập đoàn Four Home trao quyết định thành lập Four Home Legendary Club (Ảnh: Four Home).

Với doanh số ấn tượng trong năm 2021, 8 chuyên viên xuất sắc nhất đã chính thức trở thành những thành viên đầu tiên của Four Home Legendary Club. Đại diện câu lạc bộ cũng cam kết chấp hành, xây dựng quy chế hoạt động; rèn luyện nâng cao năng lực công tác, doanh số bản thân; có trách nhiệm dẫn dắt các chuyên viên kinh doanh tại công ty, nâng cao số lượng và chất lượng thành viên...

Cam kết tạo ra những giá trị khác biệt

Ngay tại sự kiện ra mắt, Four Home Legendary cũng nhận đơn đăng ký thành viên của gần 50 chuyên viên kinh doanh Four Home đang công tác tại khắp 3 miền. Tất cả đều quyết tâm cam kết nhanh chóng hoàn thành doanh số, sớm gia nhập Four Home Legendary. Nếu hoàn thành mục tiêu, đạt được cam kết đã đưa ra, ngoài những quyền lợi chung, các thành viên còn được hưởng những khóa nghỉ dưỡng, chương trình tập huấn, đào tạo vượt ngưỡng đặc biệt. Ngay tại lễ ra mắt, công ty Cổ phần Tập đoàn Four Home cùng Công ty Cổ phần Phát triển ToxeBrand đã ký kết hợp tác huấn luyện song hành hỗ trợ các chiến binh nhanh chóng đạt được mục tiêu.

Đại diện Four Home cùng ToxeBrand ký kết hợp tác (Ảnh: Four Home).

Lấy nhân tài làm trọng, Four Home cũng là một trong số ít những công ty có mô hình đào tạo chuyên nghiệp lên tới hàng trăm nhân sự mỗi khóa. Với sự thành lập của Four Home Academy, các chuyên viên kinh doanh sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng bán hàng để nhanh chóng chốt deal thành công.

"Mức lương thưởng cạnh tranh cam kết cao hơn ngân hàng, lộ trình phát triển rõ ràng mở ra cơ hội thăng tiến cùng những chính sách đãi ngộ vượt trội là 3 yếu tố giúp Tập đoàn Four Home thu hút và giữ chân nhân tài. Công ty cũng có nhiều chương trình đào tạo chuyên biệt có giá trị lên tới hàng tỷ đồng dành cho những ai dám nhận thách thức và đương đầu", đại diện Four Home khẳng định.

Định hướng sự nghiệp, định vị bản thân cùng Four Home!

Website: fourhome.vn

Hotline: 0904074822