Flora Cera Garden tăng tốc thi công, nâng chuẩn sống của phân khúc nhà ở xã hội

Từ nền móng đến các khối công trình chính, dự án đang dần định hình diện mạo thực tế, cho thấy quá trình hiện thực hóa đang được triển khai theo kế hoạch đề ra.

Tiến độ thi công được đẩy mạnh theo lộ trình đồng bộ

Dự án nhà ở xã hội Flora Cera Garden do Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, được quy hoạch gồm 4 tòa chung cư cao 15 tầng với tổng 1.337 căn hộ. Theo ghi nhận thực tế, dự án đang được triển khai thi công theo đúng lộ trình đề ra, nhiều hạng mục được tổ chức đồng loạt với nhịp độ xây dựng liên tục.

Trước đó, ngày 27/11/2025, dự án khởi công, mở đầu giai đoạn triển khai hạ tầng với kỳ vọng tạo bứt phá trên thị trường bất động sản khu vực. Chỉ sau 6 tháng khởi công, công trường dự án đã thay đổi diện mạo.

Ngày 20/5, dự án Nhà ở xã hội Flora Cera Garden tổ chức lễ động thổ (Ảnh: CĐT).

Tính đến ngày 2/6, tòa CT1 đã xây đến tầng 6, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Song song đó, việc đồng loạt triển khai xây dựng tòa CT4 cùng các hạng mục khác không chỉ khẳng định nhịp độ thi công khẩn trương, mà còn là lời cam kết về tiến độ và chất lượng thực tế của dự án.

Dự án nhà ở xã hội Flora Cera Garden đang tăng tốc thi công, từng bước hiện thực hóa quy hoạch tổng thể (Ảnh: CĐT).

Theo kế hoạch dự kiến, trong tháng 6, dự án sẽ triển khai ký hợp đồng mua bán với các khách hàng đã đăng ký và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định. Bên cạnh đó, căn hộ mẫu dự kiến sẽ khai trương vào ngày 28/6 nhằm phục vụ hoạt động giới thiệu dự án và đón tiếp khách hàng tham quan, trải nghiệm thực tế.

Tiếp đó, tòa CT1 được kỳ vọng sẽ cất nóc vào tháng 9. Những cột mốc này cho thấy lộ trình triển khai dự án được thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Từ công trường thực tế đến kỳ vọng an cư

Tiến độ thi công của Flora Cera Garden trong giai đoạn hiện tại được xem là một trong những điểm nhấn tại phân khúc nhà ở xã hội ở Phú Thọ. Việc đồng loạt triển khai nhiều hạng mục chỉ sau thời gian ngắn khởi công cho thấy dự án đang chuyển dần từ giai đoạn chuẩn bị sang giai đoạn hiện thực hóa, với hình ảnh công trường ngày càng rõ nét qua từng giai đoạn thi công.

Dự án có tiến độ thi công nhanh chóng tạo niềm tin cho khách hàng trong quyết định an cư (Ảnh: CĐT).

Trong thực tế, đối với các dự án quy mô lớn, đặc biệt là nhà ở xã hội, tiến độ thi công thường được xem là yếu tố quan trọng phản ánh năng lực tổ chức, khả năng điều phối và mức độ cam kết của chủ đầu tư. Việc các hạng mục CT1, CT2, CT3 và CT4 được triển khai đồng thời cho thấy dự án đang được tổ chức theo hướng phân kỳ song song thay vì triển khai rời rạc.

Cùng với đó, sự hình thành dần diện mạo công trình cũng góp phần củng cố kỳ vọng của người mua nhà trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên các dự án có tiến độ rõ ràng, minh bạch và có khả năng hiện thực hóa.

Song song với tiến độ xây dựng, dự án cũng đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo lộ trình. Theo chủ đầu tư, hiện Flora Cera Garden tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà và dự kiến trong tháng 6 sẽ đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán với khách hàng đã đăng ký và hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng củng cố mức độ tin cậy của dự án trên thị trường.

Sự dịch chuyển cán cân niềm tin và tiêu chuẩn thị trường mới

Thị trường bất động sản trong năm 2026, nhất là phân khúc nhà ở xã hội đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trong hành vi người mua. Thay vì chỉ dựa trên phối cảnh hoặc cam kết tiến độ, khách hàng hiện có xu hướng ưu tiên những dự án có công trường thực tế, tiến độ thi công rõ ràng và khả năng kiểm chứng được.

Flora Cera Garden được kỳ vọng là dự án nhà ở xã hội chất lượng cao, từng bước hiện thực hóa giấc mơ an cư của nhiều gia đình với tiến độ thi công xây dựng nổi bật (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh đó, việc Flora Cera Garden đưa căn hộ mẫu dự kiến khai trương vào cuối tháng 6 được xem là bước đi giúp tăng tính minh bạch và tạo điều kiện để người mua tiếp cận thực tế không gian sống, tiêu chuẩn hoàn thiện cũng như chất lượng vật liệu.

Theo giới quan sát, việc duy trì nhịp độ thi công ổn định tại nhiều hạng mục cùng lúc có thể tạo ra một mặt bằng tham chiếu mới trong phân khúc nhà ở xã hội tại địa phương. Khi tiến độ trở thành yếu tố có thể kiểm chứng thay vì cam kết, các dự án sẽ chịu áp lực lớn hơn về năng lực triển khai thực tế.

Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở vẫn ở mức cao, yếu tố then chốt của thị trường hiện nay không chỉ là nguồn cung, mà còn là mức độ minh bạch và khả năng hiện thực hóa dự án. Flora Cera Garden với tiến độ đang đẩy mạnh, được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chuẩn mực phát triển mới cho phân khúc nhà ở xã hội tại Phú Thọ theo hướng rõ ràng và bền vững hơn.