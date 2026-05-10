Five Star Homes ra mắt tại Lễ ra quân phân khu The Royal

Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động check-in (đăng ký), giao lưu, thưởng thức trà bánh và trình diễn đội hình đến từ các đơn vị kinh doanh. Sự đầu tư về hình ảnh, khẩu hiệu và hoạt động tương tác tạo nên bầu không khí giàu năng lượng, phản ánh mức độ sẵn sàng cao của lực lượng phân phối ngay trước giai đoạn triển khai.

Không khí sự kiện sôi động với hoạt động check-in, giao lưu và màn trình diễn đầy năng lượng từ các đơn vị kinh doanh (Ảnh: Five Star Group).

Trong khuôn khổ chương trình, Five Star Group đã công bố các thông tin trọng tâm về phân khu The Royal, đồng thời giới thiệu chính sách kinh doanh được thiết kế phù hợp với diễn biến thị trường hiện tại. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy khả năng tiếp cận khách hàng và gia tăng hiệu quả phân phối trong thời gian tới.

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức ra mắt Five Star Homes - thương hiệu được định vị là nhà phát triển và vận hành hệ thống kinh doanh cho các sản phẩm là biểu tượng trong hệ sinh thái Five Star Group.

Việc giới thiệu Five Star Homes ngay tại lễ ra quân không chỉ mang ý nghĩa công bố nhận diện, mà còn thể hiện định hướng nâng cấp toàn diện hoạt động phân phối theo hướng chuyên nghiệp và đồng bộ hơn.

Five Star Homes, thương hiệu được định vị là nhà phát triển và vận hành hệ thống kinh doanh cho các sản phẩm là biểu tượng trong hệ sinh thái Five Star Group (Ảnh: Five Star Group).

Theo đại diện doanh nghiệp, Five Star Homes sẽ đảm nhiệm vai trò xây dựng chiến lược kinh doanh, triển khai hoạt động bán hàng và phát triển hệ thống đại lý một cách có hệ thống. Thay vì vận hành phân tán, mô hình này hướng đến việc thiết lập một đầu mối thống nhất, giúp tối ưu hiệu quả triển khai, đồng thời nâng cao chất lượng phối hợp giữa chủ đầu tư và các đơn vị phân phối.

Sự xuất hiện của Five Star Homes cũng là bước hoàn thiện cấu trúc phát triển, trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về tính minh bạch, tốc độ phản ứng và khả năng vận hành linh hoạt. Với vai trò cầu nối, đơn vị này được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng thanh khoản, mở rộng độ phủ thị trường và tạo nền tảng cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sau phần công bố, nghi thức lễ ra quân được thực hiện với sự tham gia đồng loạt của các đối tác tài chính, xây dựng, kinh doanh, đánh dấu thời điểm chính thức kích hoạt hệ thống. Khoảnh khắc này thể hiện tinh thần đồng hành và sự thống nhất trong chiến lược triển khai phân khu The Royal.

Chương trình cũng ghi nhận nhiều hoạt động tạo điểm nhấn như vinh danh các đơn vị có màn thể hiện ấn tượng, trao giải cuộc thi sáng tạo video và phần rút thăm may mắn. Phần trình diễn của ca sĩ Tùng Dương đã mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, góp phần hoàn thiện trải nghiệm sự kiện.

The Royal là phân khu đắt giá bậc nhất thuộc Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City - quy mô 669 ha tại cửa ngõ phía Tây Nam TPHCM. Với định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, mật độ xây dựng khoảng 40%, Five Star Eco City hướng đến việc hình thành không gian sống xanh, cân bằng giữa thiên nhiên và tiện ích hiện đại.

Tổng thể Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City 669 tại Tây Nam TPHCM (Ảnh: Five Star Group).

Khu vực này đang dần khẳng định vai trò là một trong những hướng phát triển mới của đô thị khi sở hữu lợi thế kết nối đến các trục giao thông trọng điểm, đồng thời hưởng lợi từ các dự án hạ tầng liên vùng đang được triển khai như cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và định hướng Vành đai 4. Sự hoàn thiện của hạ tầng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình giãn dân, mở rộng không gian đô thị và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh đó, việc đồng thời kích hoạt lực lượng kinh doanh quy mô lớn và đưa vào vận hành một đơn vị phát triển kinh doanh chuyên trách như Five Star Homes cho thấy sự chuẩn bị chủ động của doanh nghiệp trước giai đoạn mới của thị trường. Không chỉ dừng lại ở một sự kiện ra quân, đây là bước đi nhằm củng cố nền tảng vận hành, hướng đến sự phát triển dài hạn và bền vững.

Lễ ra quân The Royal thuộc Five Star Eco City với hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh (Ảnh: Five Star Group).

Tiếp nối sự kiện tại TPHCM, Five Star Group dự kiến sẽ ra quân tại Hà Nội nhằm mở rộng phạm vi kết nối và gia tăng độ phủ thị trường trong thời gian tới.

Five Star Group là tập đoàn đa ngành với hơn 33 năm phát triển, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thông qua hệ sinh thái đa dạng và định hướng bền vững. Với kinh nghiệm tích lũy cùng tầm nhìn dài hạn, doanh nghiệp tập trung kiến tạo các dự án quy mô, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Trong đó, Five Star Eco City là đại đô thị sinh thái trọng điểm, được phát triển theo định hướng hài hòa giữa không gian sống, tiện ích và cảnh quan, hướng đến một môi trường sống hiện đại, cân bằng với các giá trị sinh thái và văn hóa.

Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City

Địa chỉ: Đường Đinh Đức Thiện nối dài, Phường Bình Chánh, TPHCM.

Hotline: 097 260 7979