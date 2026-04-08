Eurowindow Light City và bộ sưu tập những điểm nhấn khác biệt

Khu đô thị quy mô lớn

Trong quy hoạch các khu đô thị hiện đại, quy mô không đơn thuần là con số diện tích mà quyết định đến khả năng hình thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh. Những khu đô thị có diện tích lớn sẽ có đủ không gian phát triển đồng bộ nhà ở, thương mại, cảnh quan, công viên, tiện ích công cộng và hạ tầng giao thông nội khu.

Eurowindow Light City - Thành phố Ánh sáng bên bờ sông Mã (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh đó, Eurowindow Light City với diện tích 176ha là khu đô thị quy mô lớn bậc nhất tại Thanh Hóa hiện nay. Quy mô này cho phép đơn vị phát triển triển khai mô hình đô thị đồng bộ với 7 phân khu chức năng, hệ thống đại lộ rộng rãi, các quảng trường, công viên và chuỗi gần 200 tiện ích đa dạng.

Điều này giúp hình thành một hệ sinh thái sống khép kín - nơi cư dân có thể tận hưởng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, giải trí và giao thương ngay trong khu đô thị.

Đại lộ Ánh sáng Di sản tiên phong tại Việt Nam

Nếu quy mô tạo nên vóc dáng cho khu đô thị, thì điểm nhấn cảnh quan lại chính là “linh hồn”. Đại lộ Ánh Sáng Di sản dài 3km là trục giao thông trung tâm, đồng thời là công trình biểu tượng, không gian văn hóa, giải trí và check-in (chụp ảnh) của Thanh Hóa. Đại lộ Ánh Sáng với chủ đề “Ngàn dòng ánh mộng”, khởi đầu tại cổng chính với hình ảnh trống đồng và chim lạc kết hợp công nghệ 3D mapping, mang đến trải nghiệm đặc sắc.

Đại lộ Ánh sáng hứa hẹn trở thành điểm đến thu hút người dân địa phương và khách du lịch (Ảnh: CĐT).

Xuyên suốt hành trình là hình ảnh chim lạc đưa du khách đi qua nhịp chuyển từ bình minh đến hoàng hôn với ba lớp ánh sáng đặc trưng: sắc vàng ban mai, lam tím huyền ảo và dải ánh sáng bảy sắc mô phỏng ngân hà, trăng sao.

Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất

Lấy cảm hứng từ xu hướng nghệ thuật ánh sáng đang định hình nhiều thành phố lớn trên thế giới, Eurowindow Light City phát triển Công viên Ánh sáng tương tác - một tiện ích cảnh quan độc đáo được xem là bậc nhất khu vực hiện nay.

Tại Eurowindow Light City, Công viên Ánh Sáng tiếp nối câu chuyện Thành phố Ánh Sáng với hành trình “Ngược dòng tìm sáng” gồm 4 chặng khám phá. Toàn bộ không gian được vận hành bằng công nghệ 3D mapping, âm thanh kể chuyện và ánh sáng tương tác đa chiều tạo nên trải nghiệm tương tác liền mạch, cuốn hút. Hành trình khép lại tại tháp Tinh hoa Ánh sáng, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, ánh sáng tiếp tục được truyền trao.

Khu đô thị xanh

Tại Eurowindow Light City, định hướng phát triển khu đô thị xanh được đặt làm trọng tâm trong toàn bộ quy hoạch. Bên cạnh hệ thống cây xanh và mặt nước quy mô lớn, dự án còn chú trọng sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, đồng thời tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng trong từng công trình. Hệ thống cửa hộp kính kết hợp kính an toàn và kính cản nhiệt Eurowindow giúp hạn chế tiếng ồn, giảm hấp thụ nhiệt từ bên ngoài, giúp tiết kiệm điện năng cho không gian sống.

Eurowindow Light City là khu đô thị tiên phong tại Nghệ An ứng dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời được cho hệ thống chiếu sáng đèn sân vườn, đèn tường tại các căn biệt thự, shophouse và một số khu vực công cộng. Ngay cả khi địa phương xảy ra sự cố mất điện, khu đô thị vẫn sáng đèn.

Toàn bộ nước thải trong khu đô thị được xử lý theo quy trình khép kín, nước thải đạt chuẩn A. Điều này góp phần hạn chế tác động đến hệ sinh thái và duy trì chất lượng môi trường sống, đồng thời góp phần tiết kiệm nước trong quá trình hoạt động, nước sau xử lý có thể sử dụng để tưới cây.

Eurowindow Light City còn sử dụng hệ thống thu gom rác thải thông minh sử dụng năng lượng mặt trời. Các thùng rác được tích hợp cơ chế tự động đóng mở và nén rác, đồng thời gửi tín hiệu về trung tâm khi đầy, giúp việc thu gom được thực hiện kịp thời, hạn chế mùi và giảm thiểu ô nhiễm không khí trong khu đô thị.

7 tinh hoa kiến trúc độc đáo thế giới hội tụ

Không chỉ chú trọng quy hoạch và cảnh quan, Eurowindow Light City còn gây ấn tượng bởi sự đa dạng trong phong cách kiến trúc.

Eurowindow Light City mang dấu ấn 7 phong cách kiến trúc tạo nên tổng thể hài hòa, đa sắc thái.

Eurowindow Light City sở hữu đa dạng sản phẩm, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, đầu tư (Ảnh: CĐT).

Phân khu Ánh Trăng và Ánh Sao mang hơi thở kiến trúc Ý, Hy Lạp phóng khoáng. Phân khu Bình Minh gợi ấn tượng với không gian gần gũi thiên nhiên, thấm đẫm tinh thần thiền định Nhật Bản. Phân khu Ánh Sáng dành cho những ai say mê vẻ đẹp thanh lịch, cổ điển Pháp, trong khi phân khu Cầu Vồng tái hiện sự sang trọng của kiến trúc tân cổ điển.

Phân khu Mặt Trời ghi dấu bằng phong cách Đông Dương tinh tế. Phân khu Hừng Đông gây ấn tượng với Art Decor thời thượng, phản ánh tinh thần năng động của thời đại mới.

Trong bối cảnh Thanh Hóa đang vươn lên với sự phát triển của hạ tầng, công nghiệp và du lịch, nhu cầu về những khu đô thị xanh, hiện đại ngày càng lớn. Những dự án quy mô lớn, sở hữu những điểm nhấn nổi bật như Eurowindow Light City đang góp phần định hình diện mạo mới cho đô thị địa phương.