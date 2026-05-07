Eurowindow Holding tiên phong phát triển khu đô thị xanh tại Thanh Hóa

Khu đô thị xanh - xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên phát triển bền vững

Trong nhiều thập kỷ, đô thị hóa là động lực tăng trưởng chủ đạo, nhưng những hệ lụy về môi trường, hạ tầng và chất lượng sống đã buộc các quốc gia phải tái định hình chiến lược phát triển.

Trên thế giới, khu đô thị xanh giờ đây được hiểu như một hệ tiêu chuẩn toàn diện, trải dài từ quy hoạch, vật liệu xây dựng đến vận hành đô thị. Tại châu Âu, nhiều thành phố hướng tới mục tiêu trung hòa carbon, ưu tiên năng lượng tái tạo và không gian mở; trong khi ở châu Á, các mô hình khu đô thị xanh cũng được thúc đẩy nhằm cân bằng giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại.

Khu đô thị xanh trở thành tiêu chí ưu tiên khi lựa chọn bất động sản của nhà đầu tư (Ảnh: CĐT).

Tiêu chí xanh đã vượt xa yếu tố cảnh quan đơn thuần, chuyển dịch rõ rệt từ tư duy “xanh bề nổi” sang “xanh toàn diện”, bao gồm hiệu quả sử dụng năng lượng, vật liệu thân thiện môi trường, hệ thống xử lý nước thải, quản lý rác thải thông minh và tối ưu tài nguyên.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 với các chính sách khuyến khích phát triển khu đô thị xanh, sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm tài nguyên đang từng bước được hoàn thiện. Đồng thời, quy hoạch đô thị cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về mật độ cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường.

Trong bức tranh đó, “kỷ nguyên xanh” của bất động sản Việt Nam đang dần hình thành. Người mua nhà ngày càng quan tâm đến chất lượng không gian sống, từ không khí, ánh sáng đến tiện ích chăm sóc sức khỏe. Nhà đầu tư cũng có xu hướng ưu tiên các dự án được quy hoạch bài bản, đáp ứng tiêu chí bền vững, bởi đây là những tài sản có khả năng giữ giá và gia tăng giá trị trong dài hạn.

Eurowindow Holding và chiến lược phát triển khu đô thị xanh trên toàn quốc

Nắm bắt xu thế đó, Eurowindow Holding đang từng bước định vị mình trong vai trò nhà phát triển các khu đô thị theo định hướng xanh và bền vững. Trong giai đoạn phát triển mới, doanh nghiệp triển khai đồng loạt nhiều dự án tại các tỉnh, thành trên cả nước, hướng tới mô hình đô thị tích hợp, nơi yếu tố môi trường được đặt ngang hàng với giá trị kinh tế.

Khác với cách tiếp cận truyền thống, các dự án do Eurowindow Holding phát triển không dừng lại ở việc gia tăng diện tích cây xanh hay mặt nước. Doanh nghiệp tập trung xây dựng hệ sinh thái đô thị xanh toàn diện, bao gồm công trình xanh, vật liệu thân thiện môi trường và giải pháp vận hành tiết kiệm năng lượng.

Eurowindow Holding phát triển loạt khu đô thị xanh toàn diện trên cả nước như Thanh Hóa, Hưng Yên, Nghệ An, Tây Ninh,... (Ảnh: CĐT).

Theo ông Lê Văn Thăng - Phó tổng giám đốc Eurowindow Holding cho biết, định hướng phát triển của doanh nghiệp là tạo ra những khu đô thị có khả năng vận hành hiệu quả trong dài hạn, giảm thiểu tác động đến môi trường và nâng cao chất lượng sống cho cư dân. Điều này đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ từ khâu quy hoạch, thiết kế đến lựa chọn vật liệu và ứng dụng công nghệ.

Tại Thanh Hóa, dự án Eurowindow Light City là một trong những ví dụ cụ thể cho chiến lược này. Bên cạnh việc sở hữu hệ thống cây xanh và mặt nước quy mô lớn, dự án được phát triển theo tiêu chí khu đô thị xanh với nhiều giải pháp kỹ thuật đồng bộ.

“Thành phố Ánh sáng” Eurowindow Light City nằm tại trung tâm mới của thủ phủ tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: CĐT).

Các công trình tại đây sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng. Hệ thống cửa hộp kính kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt do Eurowindow sản xuất giúp giảm thiểu tiếng ồn, hạn chế thất thoát nhiệt, từ đó tiết kiệm điện năng cho toàn bộ căn nhà. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng gia tăng.

Dự án cũng tích hợp nguồn năng lượng tái tạo thông qua việc sử dụng điện mặt trời cho hệ thống chiếu sáng tại các khu vực như đèn sân vườn, đèn tường của biệt thự, shophouse và một số không gian công cộng. Giải pháp này góp phần giảm phụ thuộc vào nguồn điện truyền thống, đồng thời giảm phát thải ra môi trường.

Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, Eurowindow Light City áp dụng công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, nước sau xử lý có thể dùng để tưới cây. Song song với đó là hệ thống thu gom rác thải thông minh, vận hành bằng năng lượng mặt trời, có khả năng tự động đóng mở, nén rác và gửi tín hiệu cảnh báo khi đầy. Cách tiếp cận này giúp tối ưu quy trình thu gom, hạn chế mùi và giảm thiểu ô nhiễm không khí trong khu đô thị.

Dự án được vận hành theo tiêu chuẩn xanh, tập trung vào quản lý năng lượng hiệu quả và sử dụng tài nguyên nước hợp lý. Các giải pháp này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn tạo nền tảng cho một môi trường sống bền vững, lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch sang các tiêu chí phát triển bền vững, những doanh nghiệp chủ động thay đổi chiến lược sẽ có lợi thế. Việc đầu tư bài bản vào khu đô thị xanh không chỉ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân mà còn phù hợp với định hướng phát triển chung của quốc gia.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều các dự án theo tiêu chuẩn xanh cho thấy một xu hướng rõ ràng của thị trường bất động sản Việt Nam. Trong dòng chảy đó, những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, tích hợp giải pháp môi trường và vận hành hiệu quả sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn. Eurowindow Light City là một trong những điểm nhấn đang góp phần định hình xu hướng này.