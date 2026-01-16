Đường Võ Văn Kiệt nối dài - động lực cho LA Home tăng trưởng

Cú hích hạ tầng từ trục Võ Văn Kiệt nối dài

Trong danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026-2030, TPHCM sẽ dồn lực cho 9 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối với tỉnh Tây Ninh. Nổi bật trong số đó là dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài, dự kiến khởi công trong quý I/2026.

Gần hai thập kỷ qua, đường Võ Văn Kiệt được xem là tuyến huyết mạch thông suốt từ trung tâm ra cửa ngõ phía Tây, góp phần thay đổi bộ mặt giao thông TPHCM khi thông xe năm 2009. Được quy hoạch là trục chính đô thị, tuyến đường sẽ được nối dài thêm 14,6km, bắt đầu từ điểm giao với cầu vượt Quốc lộ 1, điểm cuối giáp ranh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), trùng với điểm đầu dự án ĐT.823D.

Trên toàn tuyến sẽ xây dựng 6 cây cầu vượt sông (như An Hạ, Láng Le, Bàu Cò…) cùng nút giao khác mức với đường vành đai 3, gồm cầu vượt, hầm chui và hệ thống nhánh rẽ.

Khu đô thị LA Home tọa lạc trên mặt tiền Đại lộ Lương Hòa, Bình Chánh - kết nối nhanh đến các tuyến giao thông trọng điểm

Ý nghĩa quan trọng của tuyến đường này nằm ở khả năng kết nối trực tiếp vào đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực Bến Lức về trung tâm TPHCM còn khoảng 25 phút. Đây là yếu tố then chốt rút ngắn khoảng cách địa lý từ trung tâm đến các đô thị vệ tinh tại khu Tây TPHCM.

Ở quy mô vùng, vị thế của cửa ngõ phía Tây TPHCM được nâng tầm nhờ hai đại dự án quốc gia sắp về đích trong năm 2026. Đầu tiên là Vành đai 3 kết nối 4 cực kinh tế trọng điểm, hiện đã đạt 70% khối lượng. Song song đó là cao tốc Bến Lức - Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện, kết nối trực tiếp miền Tây với khu Đông và sân bay Long Thành.

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, LA Home đấu nối trực tiếp với Võ Văn Kiệt nối dài, Vành đai 3, Vành đai 4 và Cao tốc Bến Lức - Long Thành. Vị trí này giúp cư dân di chuyển nhanh về TPHCM, biến khu đô thị thành cửa ngõ đón dòng giao thương và chuyên gia, tạo đà tăng trưởng bền vững cho bất động sản.

LA Home đón cơ hội tăng trưởng từ cú hích hạ tầng

Phối cảnh toàn dự án (Ảnh: CĐT).

Hưởng trọn lợi thế từ mạng lưới hạ tầng khu vực, Khu đô thị sinh thái LA Home (quy mô 100ha) dần khẳng định vị thế của một đô thị vệ tinh ngay cửa ngõ Tây TPHCM. Không cần chờ đợi tương lai xa, cư dân tại đây đã thụ hưởng đặc quyền một bước chạm nhịp sống sôi động của trung tâm nhờ hạ tầng kết nối nhanh, một bước trở về miền xanh an yên với 7 dòng kênh tự nhiên bao quanh không gian sống.

Đô thị LA Home đang hoàn thiện từng ngày với hệ thống tiện ích nội khu đã và đang dần đưa vào hoạt động để phục vụ cư dân tương lai khi phân khu đầu tiên LA Sol sẽ được bàn giao cho khách hàng trong năm nay

Hiện tại, dự án đang bứt tốc về đích. Theo chủ đầu tư, toàn dự án đã hoàn tất hạ tầng, trung tâm thể dục thể thao đa năng quy mô 1ha đã đi vào hoạt động, các căn nhà thấp tầng phân khu đầu tiên đang khẩn trương thi công để có thể bàn giao cho cư dân vào quý IV/2026, công viên trung tâm 2,2ha đang thi công và dự kiến hoàn thiện trong tháng 6 năm nay.

Song song đó, chung cư nhà ở xã hội cũng đã xây lên đến tầng 3, dự kiến bàn giao quý IV/2026, hoàn thiện vòng khép kín giữa công nghiệp - đô thị - đời sống, đóng góp động lực phát triển bền vững cho kinh tế xã hội địa phương

Dòng nhà phố liền kề 6x15m tại LA Home

Cộng hưởng cùng hạ tầng và tiến độ dự án, phân khu River Park - “trái tim” của LA Home (khởi công tháng 11/2025) đang trở thành điểm thu hút dòng tiền. Vốn ban đầu chỉ từ 596 triệu dễ dàng sở hữu ngay một sản phẩm nhà phố liền kề - thiết kế tinh tế, hiện đại cùng không gian sân thượng xanh mát, đáp ứng xu hướng sống cân bằng giữa thiên nhiên của các cá nhân và gia đình trẻ hiện đại.

Giá trị đầu tư của River Park được bảo chứng nhờ có vị trí tâm điểm các tiện ích lớn của khu đô thị LA Home và đối diện Khu công nghiệp sinh thái Prodezi quy mô 400ha. Dự kiến đi vào vận hành từ năm 2026, KCN Prodezi sẽ thu hút hàng nghìn chuyên gia và nhân sự chất lượng cao, tạo ra nguồn cầu lớn về nhà ở và dịch vụ thương mại, đảm bảo dòng tiền khai thác cho thuê và kinh doanh ổn định cho chủ sở hữu

Sự hội tụ của ba trụ cột: tiến độ hạ tầng giao thông đột phá, động lực kinh tế thực từ khu công nghiệp và tốc độ hoàn thiện chuẩn chỉnh của dự án đã đưa LA Home thành điểm sáng đầu tư tại cửa ngõ phía Tây. Trong bối cảnh đường Võ Văn Kiệt nối dài chuẩn bị khởi công và các tuyến vành đai sắp khép kín, việc sở hữu sản phẩm tại LA Home thời điểm này là bước đi đón đầu thông minh trước khi thị trường thiết lập mặt bằng giá mới.