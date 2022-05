Du lịch Quảng Nam, Đà Nẵng tạo bệ phóng cho bất động sản nghỉ dưỡng bứt tốc

4 ngày đón gần nửa triệu lượt khách tới Đà Nẵng, Quảng Nam

Kỳ lễ kéo dài tới 4 ngày đã thu hút lượng khách kỷ lục đổ về Đà Nẵng - Quảng Nam, đặc biệt lượng khách quốc tế đông đúc đã đánh thức thị trường du lịch - nghỉ dưỡng hồi sinh. Ngay từ tháng 3, đô thị cổ Hội An đã nhộn nhịp đón khách quốc tế, tiếp tục kéo dài tới dịp lễ, bình quân mỗi ngày phố cổ đón khoảng 10.000 khách.

Khách du lịch tại Hội An (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Ghi nhận từ hơn 200 villas được Quản lý bởi Chi hội Villas & Homestay Quảng Nam, tất cả đều đã kín phòng từ một tuần trước lễ 30/4 và 1/5.

Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho thấy, không riêng gì Hội An, mà một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp 30/4-1/5. Ước tính kỳ nghỉ lễ này, Quảng Nam có khoảng gần 200 nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Đại diện một doanh nghiệp tổ chức sự kiện và lễ hội tại biển An Bàng cho hay, trong mấy ngày lễ vừa qua, lượng khách nước ngoài, đa phần là các nước châu Âu đến ăn uống, mua sắm tăng lên đáng kể.

"Du khách quốc tế dạo gần đây chọn nghỉ nhiều tại khu vực biển An Bàng vì thuận tiện di chuyển tới Đà Nẵng hay Hội An, thậm chí đi Mỹ Sơn đều trong khoảng cách rất gần. Khách quốc tế đã quay lại rất nhiều, tôi nghĩ chỉ ít tháng nữa biển An Bàng, Hội An và Mỹ Sơn sẽ "phủ" kín khách ngoại như hình ảnh thường thấy mấy năm trước", vị này nói.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, theo Sở Du lịch thành phố, các hãng hàng không đã điều chỉnh tăng thêm chuyến bay từ TPHCM và Hà Nội đến Đà Nẵng dịp lễ vừa qua. Ước trong thời gian từ ngày 27/4-3/5 tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt khoảng 600 chuyến (trong đó có 18 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc).

Tổng số khách ước đạt hơn 254.000 lượt trong đó gần 10.000 khách quốc tế, tăng hơn 3 lần cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, các khách sạn ven biển kín trên 90%.

Lượng khách quốc tế tới Quảng Nam, Đà Nẵng vào các dịp lễ, tết ngày một đông, thường gây ra tình trạng quá tải. Các khu vực như Hội An hay biển An Bàng hiện phần lớn là các homestay nhỏ lẻ hoặc các khách sạn 2-3 sao, chưa nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp, đáp ứng nhu cầu du khách quốc tế dẫn tới việc cung không đủ cầu.

Triển vọng cho bất động sản nghỉ dưỡng bứt tốc

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1/5 kéo dài, các địa danh nghỉ dưỡng nổi tiếng đón lượng khách trong nước và quốc tế đạt mức kỷ lục đã mở ra cơ hội "vàng" để ngành du lịch - nghỉ dưỡng sôi động và nhanh chóng bứt phá. Đây đồng thời tạo ra động lực lớn để thị trường bất động sản nghỉ dưỡng nhanh chóng "bám sóng" tăng tốc sau thời gian dài "ngủ đông" vì dịch bệnh.

Nhìn nhận về những cơ hội để bất động sản nghỉ dưỡng phục hồi và bứt phá, giới chuyên gia chỉ ra, trong quý I, loại hình bất động sản nghỉ dưỡng chứng kiến những diễn biến sôi động ở một số phân khúc như, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà phố/shophouse với nguồn cung và lượng tiêu thụ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Dự báo trong năm 2022, các thị trường truyền thống có thương hiệu du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc… sẽ phục hồi và có những bước trỗi dậy mạnh mẽ.

Giám đốc một sàn phân phối bất động sản nghỉ dưỡng lớn tại quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho hay, ngay từ đầu năm 2022 khi dịch bệnh ổn định, thị trường du lịch bắt đầu mở cửa thì các nhà đầu tư có tầm nhìn khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam đã nhanh chóng nắn chỉnh dòng tiền vào các sản phẩm nghỉ dưỡng có tiềm năng chắc chắn.

Ông nhận định, hiện các sản phẩm villa, biệt thự mặt tiền biển hay kề cận biển như Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) giá cao, nhà đầu tư chuyển hướng tìm kiếm sản phẩm tại khu vực biển An Bàng (Quảng Nam), mặc dù khu vực này hiện cũng đang khan hiếm nguồn cung do quỹ đất dọc biển đã gần cạn kiệt.

Được ví như hòn ngọc bích ẩn mình, bãi biển An Bàng sở hữu dải cát trắng mịn hiếm có, nước biển trong xanh, thời tiết ấm áp, sóng biển hiền hòa quanh năm. Biển An Bàng từng lọt vào top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới do CNN bình chọn.

Bên cạnh đó, do còn giữ được nhiều nét hoang sơ, giá trị bản địa nên biển An Bàng được khách du lịch quốc tế rất ưa thích, gần đây khách trong nước cũng bắt đầu tìm tới đây nghỉ dưỡng nhiều hơn.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong 2 năm (2020 - 2021) chứng kiến sự gia nhập của nhiều chủ đầu tư có kinh nghiệm, tiềm lực tài chính vững mạnh, hợp tác cùng các thương hiệu quản lý - vận hành quốc tế từ 4-6 sao tác động trực tiếp vào "khẩu vị" của nhà đầu tư.

Các dự án nghỉ dưỡng cao cấp mặt biển đáp ứng khẩu vị của các nhà đầu tư.

Việc này đem tới thị trường những sản phẩm nghỉ dưỡng được đầu tư chỉn chu, tỉ mỉ mang nhiều nét mới lạ, nâng cao thêm nhiều trải nghiệm đẳng cấp, chất lượng dịch vụ lưu trú vượt trội đáp ứng được đòi hỏi khắt khe của du khách quốc tế đã hút dòng tiền của nhà đầu tư. Khả năng đảm bảo an toàn cho dòng tiền, cùng lợi nhuận kỳ vọng chính là bảo chứng để các nhà đầu tư cân nhắc xuống tiền.