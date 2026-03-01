Du khách về Cần Giờ dịp lễ hội, bất động sản hưởng lợi từ hiệu ứng trải nghiệm

Trong ngày bế mạc, lễ hội không chỉ thu hút du khách tranh thủ cơ hội cuối trải nghiệm mùa xuân ven biển sôi động, mà còn ghi nhận nhiều nhà đầu tư xuống tiền khi chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Cần Giờ cũng như tiềm năng của đô thị Vinhomes Green Paradise.

Lễ hội xuân ven biển lớn nhất Đông Nam Bộ tấp nập đến tận phút cuối

Khung cảnh lễ hội xuân Cần Giờ năm nay vượt xa hình dung của nhiều người. Ngay cả trong ngày bế mạc 28/2, các khu trải nghiệm vẫn thu hút nhiều khách. Dòng người nối dài từ sáng đến chiều, nhiều gia đình chia sẻ đã “canh” đúng ngày cuối để kịp hòa mình vào không khí rộn ràng trước khi sự kiện khép lại.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách (Ảnh: BTC).

Suốt 3 tuần diễn ra sự kiện, lễ hội xuân Cần Giờ 2026 luôn duy trì lượng khách đông đảo (Ảnh: BTC).

Nhiều gia đình chia sẻ do dịp Tết bận về quê nên nay mới có thời gian đến Cần Giờ du xuân, sau khi chứng kiến lễ hội “phủ sóng” khắp mạng xã hội.

“Xem bạn bè chia sẻ về lễ hội suốt mấy tuần mà sốt ruột. Hôm nay là ngày cuối nên cả nhà quyết định đi luôn”, chị Hiền Trang (phường Gia Định, TPHCM) cho biết.

Không ít du khách thậm chí quay trở lại lần hai, lần ba. Anh Trần Quang Huy đã chốt căn tại Vinhomes Green Paradise trong chuyến du xuân đầu năm, tiếp tục đưa gia đình xuống tham quan ngày bế mạc.

“Lần trước tôi đi để xem dự án. Lần này quay lại chỉ để tận hưởng không khí lễ hội thêm lần nữa. Đông hơn tôi tưởng. Cảm giác như cả thành phố đang dồn về đây”, anh nói.

Trong buổi sáng ngày bế mạc, khu đại cảnh nhộn nhịp với photobooth (khu vực chụp ảnh), trò chơi dân gian và gian hàng đặc sản. Buổi chiều, các màn diễu hành trang phục truyền thống, trải nghiệm làm thủ công trang trí chậu cây cùng chương trình bốc thăm may mắn khép lại mùa lễ hội bằng sắc màu rực rỡ và âm thanh rộn rã.

Lễ hội xuân Cần Giờ 2026 đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách và hàng triệu nụ cười mùa Tết này (Ảnh: BTC).

Giữa không gian rộng mở, điều khiến nhiều người ấn tượng không chỉ là quy mô sự kiện mà còn là mảng xanh rộng lớn, gió biển dịu mát và bầu không khí trong lành đặc trưng của Cần Giờ.

Cũng từ những bước chân di chuyển giữa các khu trải nghiệm, khi phóng tầm mắt ra toàn cảnh dự án, nhiều người thực sự cảm nhận rõ nhịp chuyển mình đang diễn ra. Quy mô và tốc độ thi công tại đại công trường Vinhomes Green Paradise khiến nhiều người ấn tượng.

“Trước đây tôi chỉ nghe qua báo đài. Hôm nay tận mắt chứng kiến mới thấy quy mô thật sự choáng ngợp. Chỉ trong 10 tháng khởi công mà làm được như vậy là quá ấn tượng. Được sống ở đây thì không còn gì tuyệt vời bằng”, ông An, du khách đến từ Đồng Tháp, chia sẻ.

Sau khi trải nghiệm lễ hội Xuân, ông An chia sẻ mong muốn được chuyển đến sống tại Cần Giờ (Ảnh: Vinhomes).

Lễ hội khép lại, cơ hội mở ra

Dòng người duy trì liên tục trong 3 tuần lễ không chỉ tạo nên bức tranh lễ hội sôi động hiếm có tại vùng đất ven biển phía Nam TPHCM, mà còn tác động tích cực đến diễn biến giao dịch đầu năm.

Từ quan sát tại sự kiện, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Cần Giờ chuyển mình thành cực tăng trưởng mới của TPHCM. Với lợi thế hiếm có về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, quy mô đầu tư hạ tầng và đặc biệt là bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp quốc tế của đô thị ESG++, Cần Giờ có tiềm năng lớn trở thành một điểm đến quốc tế, có khả năng đón 40 triệu khách mỗi năm.

“Cần Giờ trong giai đoạn đầu đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày, vài năm tới khi toàn bộ hạ tầng, tiện ích hoàn thiện, con số 40 triệu khách/năm sẽ hoàn toàn khả thi”, anh Trần Quang Huy nhận định.

Trong số các sản phẩm được quan tâm, nhà phố Boulevard Prime được “chốt đơn” nhiều nhất dịp Tết này nhờ nằm trên trục Tương Lai rộng 50m - huyết mạch thương mại đầu tiên của đô thị.

Chị Vũ Thị Loan (phường Xóm Chiếu, TPHCM), một trong những khách hàng đã sở hữu sản phẩm trước đó, chia sẻ khi quay lại Cần Giờ tham gia lễ hội: “Tôi đã mua một căn từ trước. Dịp này xuống vui xuân và xem tiến độ dự án, tôi thấy mọi thứ triển khai chắc chắn, không khí trong lành, biển đẹp nên càng thấy quyết định xuống tiền ở đây là đúng đắn”.

Gia đình chị Vũ Thị Loan bày tỏ sự hài lòng về quyết định đầu tư tại Vinhomes Green Paradise (Ảnh: Vinhomes).

Trục Tương Lai kết nối gần như toàn bộ các đại tiện ích của đô thị, như nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ, VinWonders 122ha, tổ hợp mua sắm - giải trí 24/7 Cosmo Bay, cảng du thuyền quốc tế, bộ đôi sân golf 155ha, bệnh viện quốc tế Vinmec Cleveland Clinic...

Khi các tiện ích này đi vào vận hành (dự kiến vào năm 2027), dòng khách cư dân, nhân sự làm việc và khách du lịch, sự kiện sẽ hình thành lực lượng tiêu dùng khổng lồ 24/7.

Trục Tương Lai 50m - huyết mạch thương mại xuyên tâm, kết nối các đại tiện ích tại đô thị (Ảnh: Vinhomes).

Nhìn rộng hơn, nhiều nhà đầu tư và du khách đánh giá cao lợi thế quy mô rộng lớn, hạ tầng được đầu tư bài bản cùng khí hậu biển trong lành quanh năm của Cần Giờ. Đây sẽ là địa điểm nổi bật tại TPHCM để đăng cai các lễ hội, đại nhạc hội ngoài trời, sự kiện thể thao, hội nghị quốc tế quy mô lớn.

Nhờ đó, thời gian lưu trú của du khách sẽ được kéo dài đáng kể, tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh vận hành ổn định quanh năm, không phụ thuộc vào mùa vụ.

Green Paradise Tết Fest khép lại. Song, với những cơ hội mới của Cần Giờ đã được mở ra, một chương phát triển mới bắt đầu.