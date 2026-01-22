Dự án Nghia Dan New Center hoàn tất nộp tiền sử dụng đất, sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai

Dự án được triển khai theo lộ trình cụ thể, phù hợp với yêu cầu (Ảnh: Nhân Bình Invest).

Theo đại diện chủ đầu tư, việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính là điều kiện quan trọng để dự án được triển khai đồng bộ các thủ tục pháp lý và đầu tư xây dựng hạ tầng. Đây cũng là yếu tố góp phần bảo đảm tính minh bạch, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, xây dựng hiện nay.

Dự kiến, tháng 1/2026, dự án sẽ được các cơ quan chức năng bàn giao đất thực địa và cấp sổ đỏ tổng dự án. Các thủ tục pháp lý cơ bản được hoàn thiện, sẽ tạo tiền đề để triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục theo quy hoạch được phê duyệt.

Triển khai theo kế hoạch

Theo kế hoạch, đến tháng 4, Nghia Dan New Center dự kiến hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bao gồm giao thông nội khu và các công trình thiết yếu. Đến tháng 6, dự án phấn đấu đạt điều kiện ký hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao cho khách hàng.

Dự án dự kiến hoàn thành cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ thuật vào tháng 4 (Ảnh: Nhân Bình Invest).

Việc xây dựng lộ trình triển khai cụ thể theo từng mốc thời gian được đánh giá là phù hợp với yêu cầu quản lý tiến độ đầu tư xây dựng, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan chức năng và người dân theo dõi, giám sát quá trình thực hiện dự án.

Khu đô thị tại trung tâm xã Nghĩa Đàn

Nghia Dan New Center nằm tại khu vực trung tâm xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, theo đơn vị hành chính mới sau sắp xếp. Đây là địa bàn giữ vai trò trung tâm về hành chính, kinh tế và dịch vụ của khu vực Nghĩa Đàn trước đây, có vị trí thuận lợi trong kết nối hạ tầng và phát triển đô thị.

Phối cảnh dự án Nghia Dan New Center (Ảnh: Nhân Bình Invest).

Những năm gần đây, Nghĩa Đàn thu hút nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ hậu cần, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu hút lao động đến sinh sống, làm việc lâu dài. Quá trình này đặt ra yêu cầu về phát triển các khu dân cư được quy hoạch bài bản, có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Nghia Dan New Center sở hữu vị trí đắc địa, giữ vai trò trung tâm về hành chính, kinh tế và dịch vụ của khu vực này (Ảnh: Nhân Bình Invest).

Dự án Nghia Dan New Center có tổng diện tích quy hoạch hơn 96.000m², mật độ xây dựng khoảng 46%, trong đó hơn 50% diện tích được dành cho giao thông nội khu, cây xanh và không gian công cộng. Quy hoạch dự án bao gồm các loại hình nhà liền kề, biệt thự và shophouse, phù hợp với định hướng phát triển đô thị tại khu vực trung tâm xã.

Với hệ thống đường nội bộ có lộ giới 13-32m, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, từng bước hình thành không gian sống đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ở và kinh doanh dịch vụ của người dân địa phương.

Góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị địa phương

Theo đánh giá của giới chuyên môn, tại các địa phương đang trong quá trình đô thị hóa như Nghĩa Đàn, những dự án được triển khai bảo đảm pháp lý và tiến độ sẽ góp phần quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Dự án hiện được tiến hành bảo đảm pháp lý và tiến độ (Ảnh: Nhân Bình Invest).

Việc Nghia Dan New Center hoàn tất nghĩa vụ thuế, được bàn giao đất thực địa và triển khai theo lộ trình được xem là tín hiệu tích cực, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị trung tâm xã Nghĩa Đàn trong thời gian tới.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhân Bình

Địa chỉ: Tầng 18, tòa nhà Nam Cường, đường Nguyễn Thanh Bình, phường Dương Nội, Hà Nội

Website: https://nghiadannewcenter.vn/

Facebook: Nghia Dan New Center

Hotline: 0921 588 598