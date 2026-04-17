Dự án IKI Village mặt tiền Vành đai 3 TPHCM chính thức khởi công

Sáng nay (17/4), Công ty cổ phần Đầu tư An Khải Hưng tổ chức lễ khởi công dự án IKI Village mặt tiền Vành đai 3, đường Lò Lu nối dài, phường Long Phước, TPHCM. Dự án có diện tích 5,1ha, gồm 424 không gian sống với 100% sân vườn xanh riêng tư.

Vị trí dự án được đánh giá đắc địa, khi sở hữu hai mặt giáp sông Tắc và rạch Trau Trâu, đồng thời kết nối với Vành đai 3 - trục giao thông chiến lược dẫn về trung tâm thành phố, sân bay Long Thành và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - qua nút giao Gò Công.

Tuyến giao thông chiến lược này cũng đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp thông xe vào tháng 6 năm nay. Với quy mô 8 làn xe, Vành đai 3 có tổng chiều dài hơn 100km, kết nối 3 địa phương trọng điểm phía Nam là Đồng Nai qua TPHCM đến Tây Ninh (Long An cũ). Tuyến cũng giữ vai trò kết nối chiến lược 5 tuyến cao tốc hướng tâm, gồm TPHCM - Trung Lương, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TPHCM - Mộc Bài và TPHCM - Chơn Thành.

Đón đầu làn sóng hạ tầng đang khuấy động khu Đông TPHCM, dự án dự kiến ra mắt thị trường vào quý III và bàn giao căn hộ hoàn thiện trong quý I/2028. Đại diện doanh nghiệp cho biết dự án góp phần lan tỏa phong cách sống trường thọ, dẫn dắt bởi xu hướng Wellness Living toàn cầu.

Theo Viện Sức khỏe toàn cầu (Global Wellness Institute), bất động sản chăm dưỡng sức khỏe và lối sống trường thọ trong những năm gần đây đã trở thành phân khúc có đà tăng trưởng mạnh mẽ nhất của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Quy mô thị trường này đã tăng từ khoảng 225 tỷ USD vào năm 2019 lên hơn 548 tỷ USD vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng gần 20% mỗi năm. Dự báo đến năm 2029, thị trường này có thể đạt quy mô 1.000-1.100 tỷ USD. Sự tăng trưởng này còn phản ánh thay đổi trong hành vi người mua khi họ đặt các yếu tố như không gian rộng mở, ánh sáng tự nhiên và thiên nhiên lên hàng đầu khi quyết định nơi an trú.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Đầu tư An Khải Hưng đã trao tặng 1 tỷ đồng cho Living Heritage Foundation - một dự án nhằm gìn giữ và lan tỏa những giá trị sống minh triết cho thế hệ tương lai. Việc đồng hành cùng Living Heritage Foundation phản ánh đậm nét tinh thần “An trú - Thịnh vượng”, đó là một môi trường sống tốt không chỉ nuôi dưỡng cá nhân, mà còn góp phần tạo nên những giá trị tích cực được chuyển giao qua nhiều thế hệ.