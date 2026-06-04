Đồng Nai thăng hạng, Izumi City vào tầm ngắm của nhà đầu tư miền Bắc

Dòng tiền phía Bắc tìm kiếm chu kỳ tăng trưởng mới

Tại hội thảo "Hấp lực đầu tư từ Thành phố Đồng Nai" vào 30/5, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam batdongsan.com.vn, cho biết dữ liệu thị trường ghi nhận lượng tìm kiếm bất động sản từ khách hàng miền Bắc đã tăng khoảng 1,5 lần so với năm 2023.

Tín hiệu này cho thấy dòng tiền từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đang chủ động tìm kiếm những thị trường có dư địa phát triển mới, đặc biệt là các khu vực sở hữu nền tảng tăng trưởng gắn với công nghiệp, sân bay và logistics.

Trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản tại Hà Nội đã tăng mạnh giai đoạn 2022-2024, việc mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các địa phương khác được xem là diễn biến dễ hiểu. Nhiều nhà đầu tư bắt đầu hướng sự quan tâm tới các thị trường đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hơn 300 nhà đầu tư tại Hà Nội tham dự hội thảo "Hấp lực đầu tư từ Thành phố Đồng Nai” ngày 30/5 (Ảnh: BTC).

Đồng Nai là một trong những thị trường được nhiều nhà đầu tư phía Bắc dành sự quan tâm trong xu hướng Nam tiến hiện nay. Bên cạnh lợi thế từ sân bay Long Thành và mạng lưới hạ tầng kết nối đang được hoàn thiện, vị thế mới của thành phố trực thuộc Trung ương được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn, dân cư và nhu cầu nhà ở trong những năm tới.

Tham dự hội thảo với góc nhìn của một nhà đầu tư, nhà sáng tạo nội dung Harry Kiên (Dương Mạnh Kiên) cho rằng sức hấp dẫn của các thị trường mới hiện nay không còn nằm ở câu chuyện đón sóng đơn thuần. Điều được quan tâm nhiều hơn là khả năng hình thành cộng đồng cư dân, thu hút doanh nghiệp và tạo ra nhu cầu ở thực trong dài hạn.

"Hạ tầng phát triển sẽ kéo theo dòng vốn, dòng người, chuyên gia và lực lượng lao động về khu vực. Khi dòng người dịch chuyển về thì nhu cầu ở cũng tăng lên. Một khu đô thị có sức sống hay không nằm ở chính yếu tố đó", ông Harry Kiên nhận định.

Izumi City được thị trường quan tâm

Nếu Đồng Nai thu hút sự chú ý của dòng tiền phía Bắc nhờ những động lực phát triển dài hạn, thì Izumi City là một trong những dự án được nhiều khách tham dự hội thảo nhắc đến khi bàn về cơ hội đầu tư và an cư tại khu vực này.

Ông Đinh Minh Tuấn cho rằng lợi thế vị trí hay cảnh quan ven sông vẫn là điểm cộng quan trọng nhưng chưa đủ để thuyết phục khách hàng xuống tiền. Thay vào đó, người mua ngày càng quan tâm đến pháp lý, năng lực phát triển dự án, khả năng vận hành và triển vọng hình thành một đô thị có sức sống thực sự.

Izumi City được quan tâm nhờ mô hình đô thị tích hợp ven sông quy mô lớn, với tổng diện tích khoảng 170ha, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ cùng không gian xanh rộng lớn, những giá trị đang ngày càng được người mua ưu tiên.

Là nhà đầu tư đồng thời là người mẹ có con nhỏ, MC Vũ Thu Hoài cho biết khi đánh giá một dự án, chị ưu tiên những giá trị có thể phục vụ cuộc sống gia đình trong nhiều năm tới. Không gian xanh, hệ thống giáo dục, khu vui chơi cho trẻ em và các tiện ích sinh hoạt là những tiêu chí được chị đặt lên hàng đầu.

Chị Vũ Thu Hoài (trái) và anh Harry Kiên (phải) đều quan tâm đến nhu cầu ở thực và cộng đồng dân cư tại Izumi City (Ảnh: BTC).

"Điều tôi quan tâm nhất vẫn là nhu cầu ở thực. Tôi đánh giá cao những dự án chú trọng đến giá trị sống và trải nghiệm của cư dân, chứ không chỉ đơn thuần là câu chuyện tăng giá bất động sản", chị Hoài chia sẻ.

Trong khi đó, đôi vợ chồng trẻ Trâm Anh và Huy Chung lại đánh giá cao trải nghiệm sống mà khu đô thị có thể mang lại cho cư dân. Trâm Anh cho biết, điều gây ấn tượng nhất với vợ chồng cô là hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ, giúp gần như mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đều có thể được đáp ứng ngay.

Trâm Anh và Huy Chung đánh giá cao cách Izumi City quy hoạch không gian sống, tiện ích và trải nghiệm cư dân trong cùng một khu đô thị (Ảnh: BTC).

"Khi trở về nhà, gần như mọi nhu cầu trong cuộc sống đều có thể được đáp ứng ngay trong khuôn viên đại đô thị. Điều đó mang lại sự thuận tiện rất lớn cho cư dân", Trâm Anh chia sẻ thêm.

Sức hút của Đồng Nai không chỉ đến từ hạ tầng hay dư địa tăng trưởng dài hạn. Với nhiều nhà đầu tư và người mua ở thực, môi trường sống, tiện ích, giáo dục và khả năng hình thành cộng đồng cư dân đang ngày càng đóng vai trò quan trọng khi lựa chọn bất động sản. Đây cũng là những giá trị giúp Izumi City được nhắc đến như điểm đến cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư tại phía Đông TPHCM.