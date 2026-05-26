Đồng Nai lên thành phố: Triển vọng bứt phá dòng dịch chuyển đầu tư và dân cư

Thông tin được PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ tại tọa đàm “Đồng Nai - Cực tăng trưởng năng động phía Nam”, do báo Dân trí tổ chức sáng ngày 25/5, tại TPHCM.

Cùng tham dự có ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc tiếp thị và kinh doanh vùng phía Đông, Công ty TNHH đầu tư Nam Long Land.

Tọa đàm “Đồng Nai - Cực tăng trưởng năng động phía Nam” vừa diễn ra trên báo Dân trí.

Thế và lực của Đồng Nai khó nơi nào sánh kịp

Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, thế và lực của Đồng Nai mới (Đồng Nai và Bình Phước sáp nhập thành tỉnh Đồng Nai mới) càng tăng, khi có thêm một phần lợi thế từ Bình Phước chuyển sang (Bình Phước vốn được đánh giá chuyển dịch từ vùng dự trữ phát triển của Đông Nam Bộ sang vùng động lực tăng trưởng, đất đai dồi dào) và việc Đồng Nai chính thức trở thành thành phố trực thuộc trung ương từ 30/4.

PGS.TS Trần Đình Thiên chia sẻ niềm vui, sự xúc động, khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo ông, Đồng Nai trở thành đô thị quy mô, tầm phát triển cao, bởi tiềm lực to lớn của nơi này (Ảnh: Nam Anh).

“Thế và lực của Đồng Nai bây giờ, khó có địa phương nào sánh kịp. Sức mạnh của Đồng Nai không những thể hiện qua thực lực công nghiệp, mà còn định hình đô thị chất lượng, phát triển công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, thương mại, tài chính, với vai trò quan trọng của sân bay Long Thành”, PGS.TS Trần Đình Thiên khẳng định.

Sân bay Long Thành là sẽ là cảng trung chuyển quốc tế, đồng thời là động lực phát triển vùng, tác động tích cực đến sự phát triển của TPHCM. Ngoài ra, hạ tầng chiến lược (cao tốc, vành đai liên vùng, hệ thống metro tương lai), logistics, khu thương mại tự do..., tạo xung lực cho sự bùng nổ của Đồng Nai trong tương lai. Từ đó, Đồng Nai cùng với TPHCM sẽ hình thành tọa độ có nhiều lợi thế cạnh tranh so với khu vực, thế giới.

Sự dịch chuyển của Đồng Nai, do vậy, không đơn thuần ở lĩnh vực công nghiệp mà còn diễn ra trên nhiều khía cạnh. Đồng Nai đang triển khai nhiều giải pháp, mang lại diện mạo mới cho thành phố trực thuộc Trung ương, nỗ lực khơi thông các nguồn lực phát triển đô thị sân bay (mô hình đô thị sân bay), hình thành các trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, khu công nghệ cao..., thu hút dòng vốn FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) chất lượng, mang lại lợi ích cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp tại đây.

Lợi thế của Đồng Nai là liền kề TPHCM - trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, do vậy, việc tận dụng lợi thế này giúp Đồng Nai liên kết chặt chẽ với TPHCM về khởi nghiệp sáng tạo, kết nối tri thức, thu hút nhân tài, hình thành lực lượng doanh nghiệp Việt xứng tầm, mở rộng hợp tác quốc tế.

“Diện mạo đô thị, theo đó cũng sẽ có bước đột phá, và mức độ phát triển sẽ còn đi nhanh hơn những gì mà chúng ta đang hình dung ở thời điểm này”, PGS.TS Trần Đình Thiên chia sẻ.

Ông Phạm Văn Hưng và PGS.TS Trần Đình Thiên tin tưởng triển vọng bứt phá mạnh mẽ của Đồng Nai sau cột mốc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ngày 30/4/2026 (Ảnh: Nam Anh).

Đồng Nai thu hút dòng giãn dân, tương hỗ, cùng phát triển với siêu đô thị TPHCM

Đồng Nai góp phần vào sự phát triển của khu vực phía Nam, lẫn cả nước. Việc đóng góp này, không chỉ dừng lại GDP, tạo thêm việc làm, mà còn góp phần giúp cho thực lực kinh tế quốc gia mạnh hơn, tạo động lực tăng trưởng cho vùng và cả nước.

Đóng góp này, theo PGS.TS Trần Đình Thiên là rất quý giá, vừa góp phần dẫn dắt tăng trưởng chung, vừa lan tỏa sự phát triển. Cộng hưởng cùng vị thế liền kề TPHCM, nên Đồng Nai cùng với vùng Đông Nam Bộ, sẽ trở thành cực tăng trưởng năng động bậc nhất cả nước.

Ngoài ra, hạ tầng chiến lược tạo thuận lợi để Đồng Nai "cất cánh". Việc đi lại hiện thuận tiện, giảm thời gian lưu thông, rút ngắn kết nối giữa Đồng Nai với TPHCM, khu vực phía Nam, đón đầu dòng dịch chuyển của xu hướng giãn dân.

Tiềm năng tăng trưởng, phát triển của Đồng Nai thu hút nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến đây kiến tạo khu đô thị, hình thành hệ sinh thái đủ đầy tiện ích cho mọi người an cư, lập nghiệp.

Do đó, việc kiến tạo các khu đô thị bài bản, theo định hướng “đô thị tích hợp”, đầu tư đồng bộ hạ tầng và hệ tiện ích, với đầy đủ dịch vụ tại chỗ đáp ứng 5 trụ cột của cuộc sống: an cư - làm việc - học tập - vui chơi - mua sắm, sẽ có lợi thế trong thu hút cư dân.

Sự cấp thiết của việc hình thành các khu đô thị bài bản

33 năm hoạt động, Tập đoàn Nam Long phát triển hệ sinh thái sống hoàn chỉnh theo mô hình đô thị tích hợp, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng của doanh nhân, chuyên gia, gia đình trẻ… với 11 dự án đô thị trên khắp tỉnh thành cả nước, trong đó có Đồng Nai.

Theo ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc tiếp thị và kinh doanh vùng phía Đông, Nam Long Land, các đô thị tích hợp của Nam Long, đều hội tụ năm yếu tố, gồm: an cư, công việc và việc làm, học tập, mua sắm, giải trí. Đó là năm trụ cột chính để tạo thành một đô thị tích hợp.

Ông Phạm Văn Hưng, Giám đốc tiếp thị và kinh doanh vùng phía Đông, Nam Long Land (Ảnh: Nam Anh).

Tại Đồng Nai, Tập đoàn Nam Long có hai dự án, hợp tác cùng các đối tác Nhật Bản cùng phát triển.

Thứ nhất là Izumi City, tọa lạc tại Long Hưng, đây là đô thị ở ngay trung tâm của Đồng Nai, hưởng lợi tăng trưởng động lực về phát triển hạ tầng liên vùng (Hương lộ 2, cao tốc, cầu Long Hưng - Đồng Nai 2…).

Thứ hai là Elyse Island, đô thị tại đảo Đại Phước, một trong những đảo tự nhiên lớn ở khu vực phía Nam, kiến tạo không gian sống chuẩn resort cao cấp, liền kề sân golf 18 hố chuẩn quốc tế. Elyse Island tại đảo Đại Phước vừa giữ trọn sự riêng tư của một đô thị đảo tự nhiên, đồng thời duy trì khả năng kết nối linh hoạt với trung tâm thành phố và các cực tăng trưởng.

Sự cân bằng này đã định hình nên chuẩn sống “dual-life living”, cư dân dễ dàng kết nối với trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước và trở về với không gian tĩnh tại giữa thiên nhiên nguyên bản.

Ông Phạm Văn Hưng chia sẻ, Đồng Nai là giai đoạn 2028-2030 được dự báo phát triển vượt bậc, khi phần lớn các dự án hạ tầng trọng điểm, chiến lược hoàn thành. Thời điểm này cũng là giai đoạn một số tổ hợp đại đô thị đi vào vận hành, tất cả cùng cộng hưởng tạo sức bật cho Đồng Nai.

Đô thị tích hợp Izumi City đáp ứng 5 trụ cột của cuộc sống: an cư - làm việc - học tập - vui chơi - mua sắm (Ảnh: CĐT).

“Diện mạo của các khu đô thị ở Đồng Nai trong tương lai sẽ ngày càng hoàn thiện, tương thích với một thành phố năng động, đáng sống, là điểm đến an cư của giới chuyên gia, doanh nhân, người mua ở thực, nhà đầu tư”, theo ông Phạm Văn Hưng.

Còn với PGS.TS Trần Đình Thiên, Đồng Nai trong 10 năm tới, sẽ có lợi thế cạnh tranh ở châu Á, thu hút nhiều tập đoàn nước ngoài đến đầu tư, bởi lợi thế và những nỗ lực của địa phương trong ứng dụng khoa học công nghệ, hợp lực cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

“Trong đà phát triển đi lên đó, trong vòng 20 năm nữa, chúng ta có thể kỳ vọng Đồng Nai vươn tầm, đủ năng lực cạnh tranh với thế giới”, PGS.TS Trần Đình Thiên tin tưởng.