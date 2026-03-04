Đồng Nai duyệt khu đô thị 291ha trên cù lao Hiệp Hòa

UBND tỉnh Đồng Nai vừa duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hiệp Hòa tại phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa. Dự án có tổng diện tích lập quy hoạch hơn 291ha, trong đó hơn 68ha là đất nhà ở. Cơ cấu sản phẩm gồm nhà liên kế, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.

Phần diện tích còn lại được bố trí các chức năng đất công trình hạ tầng xã hội, đất công trình dịch vụ, đất công trình du lịch, đất cây xanh chuyên dụng, đất đường giao thông, bãi đỗ xe, đất công trình hạ tầng kỹ thuật và đất kênh rạch mặt nước.

Khu vực thực hiện dự án (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo dự kiến, dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 72.200 tỷ đồng (hơn 2,8 tỷ USD). Riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 16.700 tỷ đồng. Được dự kiến triển khai trong 12 năm, khu đô thị có thể chia làm 6 giai đoạn triển khai kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Khu đô thị Hiệp Hòa là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, mang tính chất đột phá cho phát triển kinh tế, xã hội. Khu vực dự án có vị trí rất thuận lợi, ngay trung tâm thành phố Biên Hòa, ven sông Đồng Nai. Khu đô thị này được đầu tư xây dựng với mục tiêu xây dựng khu đô thị kết hợp hài hòa giá trị truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng hình ảnh mới của “cù lao Phố” mang tính biểu tượng của đô thị Biên Hòa.

Trước đó vào năm 2024, UBND tỉnh chấp thuận liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện dự án gồm Công ty TNHH Lan Anh - Phú Quốc; Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời; Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long; Công ty CP Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời và Công ty TNHH Đầu tư Biển đẹp Phú Quốc.