Doanh nghiệp Pháp bày tỏ quan tâm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Một phái đoàn gồm 15 doanh nghiệp lớn của Pháp vừa có buổi làm việc với Bộ Xây dựng, bày tỏ mong muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng đường sắt tại Việt Nam. Trọng tâm của các cuộc trao đổi là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam cùng các tuyến kết nối cảng biển, sân bay và hệ thống đường sắt đô thị tại các thành phố lớn.

Theo Bộ Xây dựng, tại cuộc làm việc mới đây, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đã thông tin với phía Pháp về định hướng phát triển mạng lưới đường sắt của Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trọng tâm đầu tư trong thời gian tới là tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cùng với các tuyến kết nối tới cảng biển quốc tế, sân bay và hệ thống metro tại Hà Nội, TPHCM. Theo quy hoạch, đến năm 2050, Việt Nam hướng tới hoàn thành tuyến cao tốc Bắc - Nam và phát triển mạng lưới kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng Tây Nguyên và các tuyến ven biển nhằm nâng cao năng lực vận tải liên vùng và quốc tế.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, Việt Nam cũng xác định việc đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và xây dựng ngành công nghiệp đường sắt là yếu tố then chốt. Mục tiêu là từng bước làm chủ công nghệ vận hành, bảo trì hệ thống đường sắt điện khí hóa và đường sắt tốc độ cao.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Tổng công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao. Hai bên đã triển khai nhiều khóa đào tạo ngắn hạn, chương trình trao đổi chuyên môn và tọa đàm về công nghệ đường sắt.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Pháp trong lĩnh vực này còn rất lớn, đặc biệt ở các mảng như đào tạo nhân lực cho hệ thống đường sắt điện khí hóa, chuyển giao công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và phát triển công nghiệp đường sắt.

Khẳng định quan hệ hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Pháp là nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác trong thời gian tới, ông mong muốn các doanh nghiệp Pháp tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển hệ thống đường sắt hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững.

Đại sứ Olivier Brochet nhấn mạnh Pháp luôn ủng hộ Việt Nam trong quá trình phát triển hệ thống giao thông hiện đại, giảm phát thải, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các hệ thống đường sắt đô thị.

Theo Đại sứ, các doanh nghiệp Pháp mong muốn đồng hành lâu dài cùng Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái giao thông đường sắt hiện đại, đồng thời tìm hiểu các ưu tiên lớn của Việt Nam về phát triển hạ tầng, cơ chế thúc đẩy đầu tư, nguồn lực tài chính cũng như khả năng tham gia của doanh nghiệp Pháp vào các dự án đường sắt tại Việt Nam.

Đáng chú ý, một số tập đoàn Pháp như Alstom, Systra, SNCF hay Thales cũng đã giới thiệu năng lực về đoàn tàu, tín hiệu, hạ tầng và tư vấn kỹ thuật với kinh nghiệm triển khai tại nhiều quốc gia.

Ngoài các dự án mới, hợp tác đường sắt giữa hai nước còn được mở rộng sang lĩnh vực bảo tồn di sản. Cùng ngày 7/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận kết nghĩa giữa ga Đà Lạt và ga Deauville - Trouville của Pháp.