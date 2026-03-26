Điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra: Tăng không gian xanh

Tái cấu trúc quy hoạch: Giảm đất ở, tăng không gian xanh

Điểm nổi bật của đợt điều chỉnh lần này là sự dịch chuyển trong cấu trúc sử dụng đất. Một số quỹ đất từng được quy hoạch dành cho nhà ở hoặc công trình giáo dục được đề xuất chuyển sang đất cây xanh công cộng, đồng thời hệ thống trường học được nghiên cứu bố trí lại tại các vị trí phù hợp hơn nhằm tối ưu hóa công năng và đảm bảo cân bằng hạ tầng.

Tại ô B2 (giai đoạn 2), với quy mô hơn 1,5 triệu mét vuông, phần lớn diện tích đã hoàn tất giải phóng mặt bằng và đang triển khai xây dựng. Phần quỹ đất còn lại được định hướng điều chỉnh theo hướng gia tăng không gian xanh, thay vì tiếp tục phát triển nhà ở.

Trong khi đó, tại ô B3 (giai đoạn 1), nơi đã gần như hoàn thiện toàn bộ, phương án điều chỉnh cho thấy sự linh hoạt khi bám sát thực tế cư trú. Một phần diện tích nhỏ đang có người dân sinh sống ổn định được đề xuất chuyển đổi sang đất ở, nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ trong vận hành đô thị.

Khu đô thị Ciputra dự kiến sẽ điều chỉnh tái cấu trúc quy hoạch, giảm đất ở, tăng không gian xanh (Ảnh: CĐT).

Nhìn tổng thể, các điều chỉnh không nhằm mở rộng thêm quỹ đất phát triển, mà tập trung vào việc tái cấu trúc phần còn lại. Không gian xanh được gia tăng, hạ tầng xã hội được sắp xếp lại, trong khi đất ở được rà soát và tiết giảm theo hướng chọn lọc hơn.

Ở thời điểm nhiều đô thị còn trong quá trình hoàn thiện hạ tầng, Ciputra lại bước vào một chu kỳ khác, đó là tái định nghĩa chất lượng sống trên nền tảng đã thành hình. Khi dư địa phát triển theo chiều rộng không còn là ưu tiên, bài toán chuyển sang chiều sâu - từ vận hành, tiện ích đến trải nghiệm cư dân. Định hướng này cũng phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065.

Nguồn cung thắt chặt, giá trị dồn về khu lõi đã định hình

Từ góc độ thị trường, những điều chỉnh trên dẫn đến một hệ quả - quỹ đất ở trong lõi Ciputra trở nên hữu hạn. Không chỉ thu hẹp về quy mô, phần đất còn lại còn mang tính phân tán và chịu sự sàng lọc chặt chẽ hơn về chức năng sử dụng.

Các dự án mới, nếu được triển khai, sẽ phải tuân theo tiêu chuẩn cao hơn về mật độ xây dựng và không gian sống. Điều này khiến nguồn cung nhà ở trong nội khu không còn phát triển đại trà như trước. Ciputra dần chuyển từ một đại đô thị mở rộng sang một khu đô thị hoàn thiện, nơi sức hấp dẫn được định hình bởi chất lượng sống thay vì số lượng sản phẩm.

GIA22 - GIA by KITA sở hữu nhiều mảng xanh, ưu tiên trải nghiệm sống riêng tư (Ảnh: CĐT).

Trong bối cảnh đó, không gian xanh trở thành yếu tố cốt lõi. Việc gia tăng diện tích cây xanh và tái tổ chức hạ tầng không chỉ cải thiện môi trường sống, mà còn thiết lập một chuẩn mực mới cho toàn khu. Những phân khu có mật độ xây dựng thấp, quy hoạch ổn định và không gian sống đã hiện hữu sẽ trở thành nơi hội tụ tiềm năng.

Xu hướng này lý giải vì sao thị trường đang dần tập trung vào các khu vực đã hình thành trong lõi đô thị, thay vì tìm kiếm những vùng phát triển mới. Giá trị không còn nằm ở tiềm năng tương lai, mà nằm ở mức độ hoàn thiện và ổn định của hiện tại.

Trong bối cảnh quỹ đất lõi thu hẹp, những sản phẩm đã hiện hữu trong cấu trúc đô thị như GIA22 - GIA by KITA gần như trở thành lựa chọn hiếm hoi còn lại.

Nằm liền kề siêu công viên 65ha với tổng diện tích cây xanh và mặt nước lên tới 0,77km2, GIA22 - phân khu biệt thự đắt giá nhất GIA by KITA được thừa hưởng một nền tảng sinh thái hiếm có ngay trong lõi đô thị.

Không gian sống của 164 biệt thự hạng sang mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải tại đây được định hình bởi sự kết nối đa lớp với thiên nhiên, từ hệ thống công viên nội khu rộng khoảng 12.000m2 đến trục cảnh quan lớn của khu vực, liên kết với Hồ Tây và sông Hồng.

Khác với mô hình phát triển tối đa hóa mật độ, GIA by KITA theo đuổi hướng tiếp cận kiểm soát mật độ xây dựng, ưu tiên khoảng thở không gian và trải nghiệm sống riêng tư. Trong bối cảnh quỹ đất tại Ciputra không còn nhiều và tiêu chuẩn phát triển liên tục được nâng cao, những mảnh ghép như GIA22 không chỉ đơn thuần là nguồn cung mới, mà là phần đã được xác lập trong một đô thị đang bước vào giai đoạn chọn lọc.