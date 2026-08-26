Điều chỉnh chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, phát triển mạnh nhà cho thuê

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho địa phương.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Chính phủ giao Bộ rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh Đề án. Bộ cũng được giao nhiệm vụ đề xuất chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước để báo cáo Thủ tướng trong tháng 7.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho địa phương (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Ngày 12/6, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ ngành, địa phương đề nghị báo cáo xác định nhu cầu nhà ở cho thuê; giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, đồng thời rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh.

Hiện, dự thảo Nghị quyết đề ra mục tiêu: "Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp".

Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ xem xét, sớm thông qua Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở để Bộ Xây dựng đôn đốc triển khai thực hiện tại các địa phương.

Thảo luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan khẳng định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Bên cạnh nhà ở để bán, các đại biểu cho rằng cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.

Việc phát triển các dự án nhà ở cho thuê làm cho nguồn lực, quỹ nhà ở có thể quay vòng, đáp ứng cho nhu cầu rất lớn của nhiều người cần thuê nhà hiện nay và điều này phù hợp, theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương.

Các đại biểu góp ý cần đặc biệt chú ý ưu tiên bố trí nguồn đất sạch, nguồn vốn ngân sách Nhà nước thông qua quỹ nhà ở của địa phương để phát triển nhà ở cho thuê, đi kèm các chính sách ưu đãi, nhất là về thuế.

Cùng với đó, cần thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là huy động các doanh nghiệp bất động sản lớn, có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm xã hội tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu kết luận cuộc họp (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, chương trình đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã được quyết định và triển khai. Tuy nhiên, đến nay có các chủ trương, chính sách mới, đặc biệt là chủ trương về phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng cho nhu cầu thuê nhà rất lớn của nhiều người.

Vì vậy, cần phải có sự điều chỉnh phù hợp chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội, hướng mạnh tới phát triển loại hình nhà ở cho thuê song cũng cần xem xét kỹ lưỡng căn cứ, cơ sở, tỷ lệ giảm chỉ tiêu nhà ở xã hội…

Ông yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát lại từng nội dung, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, bảo đảm tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê theo nhu cầu thực tế và nghiên cứu về phát triển nhà ở xã hội cho thuê hoặc thuê mua.