Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026: Vinh danh doanh nghiệp công nghệ

Ông Nguyễn Văn Sinh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo tại sự kiện (Ảnh: Netspace).

Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026 nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức.

Nhà ở cho thuê: Phân khúc giàu tiềm năng nhưng còn nhiều điểm nghẽn

Tại phiên tọa đàm về nhà ở cho thuê, đại diện CEO Group chỉ ra Việt Nam có tỷ lệ sở hữu nhà tới 90%, người dân mất 23-30 năm thu nhập để mua nhà. Lợi suất cho thuê chỉ 2,4% (khu vực 5-7%) khiến mô hình "xây để bán" vẫn được ưa chuộng, thị trường cho thuê chủ yếu là nhà trọ tạm bợ và chung cư mini tự phát.

Các diễn giả tham gia Phiên tọa đàm cấp cao 1 (Ảnh: Netspace).

Góc nhìn đa chiều: Từ vốn, pháp lý đến quy hoạch

Các chuyên gia tại tọa đàm nhận định, bất động sản là động lực tăng trưởng ngắn hạn 2-5 năm, trong khi chờ mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo chín muồi. Để phát triển thị trường nhà ở cho thuê, các diễn giả đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ. Theo các chuyên gia, nhà cho thuê phải là lựa chọn có chất lượng, ở khu vực trung tâm - không phải là giải pháp chữa cháy cho người nghèo.

Các diễn giả và doanh nghiệp tham gia phiên tọa đàm (Ảnh: Netspace).

Các diễn giả cũng tham chiếu kinh nghiệm quốc tế, nhấn mạnh điểm chung là vai trò dẫn dắt của cơ quan quản lý, nguồn vốn dài hạn lãi suất thấp và khung pháp lý hoàn chỉnh.

Tái cấu trúc doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số và AI

Phiên tọa đàm cấp cao thứ hai với chủ đề "Doanh nghiệp bất động sản trong mô hình tăng trưởng mới" tập trung vào tái cấu trúc doanh nghiệp, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Các chuyên gia trao đổi về vai trò của bất động sản công nghiệp, logistics, dữ liệu và đô thị đổi mới sáng tạo trong hình thành các cực tăng trưởng và hành lang kinh tế mới.

Trả lời câu hỏi về việc công nghệ số, AI và dữ liệu sẽ làm thay đổi hoạt động môi giới, phân phối và phát triển bất động sản như thế nào trong 5 năm tới, ông Nguyễn Thành Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Thiên Khôi Group - cho rằng công nghệ sẽ không thay thế vai trò của nhà môi giới, mà đóng vai trò hỗ trợ đắc lực.

“Công nghệ và AI giúp nhà môi giới tổng hợp thông tin nhanh hơn, tăng tốc độ truy xuất và xử lý dữ liệu trong quá trình tư vấn khách hàng. Quan trọng hơn, công nghệ hỗ trợ chính khách hàng tiếp cận thông tin minh bạch, được phân tích theo xu hướng phát triển của thị trường, từ đó đưa ra quyết định chính xác hơn”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Dũng - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Thiên Khôi Group tham luận phiên tọa đàm cấp cao 2 (Ảnh: Netspace).

Người đứng đầu Thiên Khôi Group nhấn mạnh vai trò của dữ liệu trong việc đồng hành cùng cơ quan quản lý: “Với lợi thế sở hữu hệ thống dữ liệu khách hàng và giao dịch quy mô lớn, chúng tôi mong muốn hợp tác cung cấp dữ liệu, thông tin chính xác và kịp thời tới các cơ quan quản lý, qua đó góp phần thúc đẩy hiện đại hóa và minh bạch hóa thị trường bất động sản”.

Giải thưởng là niềm tự hào và “bệ phóng” để doanh nghiệp tiến xa hơn

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II do Bộ Xây dựng chỉ đạo và bảo trợ, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức, nhằm tôn vinh các thương hiệu và dự án bất động sản tiêu biểu, ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp trong việc kiến tạo giá trị thị trường và thúc đẩy phát triển bền vững.

Sau quá trình xét chọn nghiêm túc của Hội đồng Giám khảo, Thiên Khôi Group được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp ứng dụng Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tiêu biểu lĩnh vực Bất động sản Việt Nam, dựa trên các tiêu chí khắt khe về ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh và hiệu quả chuyển đổi số.

Thiên khôi Group nhận cúp và chứng nhận vinh danh (Ảnh: Netspace).

Về định hướng phát triển, ông Nguyễn Thành Dũng cho biết doanh nghiệp xác định ba trọng tâm: hoàn thiện hệ sinh thái công nghệ phục vụ môi giới, quản trị dữ liệu và kết nối giao dịch trên nền tảng Big Data và AI; đầu tư đào tạo, nâng chuẩn nghề nghiệp và xây dựng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý để xây dựng thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, hiện đại và phát triển bền vững.

Từ những thảo luận chính sách ở tầm vĩ mô tại diễn đàn đến hành động cụ thể của từng doanh nghiệp như Thiên Khôi Group, thị trường bất động sản Việt Nam đang cho thấy quyết tâm chung khi bước vào một chu kỳ phát triển mới: chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch hơn và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia.