Diamond Hill Thái Nguyên ghi dấu ấn với sự kiện tri ân và lễ khai trương sảnh tháp A

“Sở hữu nhà sang - Rinh xế thượng hạng” - sự kiện tri ân khách hàng đồng hành

Sáng ngày 11/1, sự kiện “Sở hữu nhà sang - Rinh xế thượng hạng” được tổ chức tại dự án căn hộ cao cấp Diamond Hill Thái Nguyên, với sự tham dự của đông đảo khách hàng, đối tác.

Nằm trong chuỗi hoạt động tri ân của chủ đầu tư BV Invest và đơn vị phát triển dự án BV Land, chương trình được xây dựng như một lời cảm ơn gửi tới những khách hàng đã tin tưởng, đồng hành và lựa chọn Diamond Hill Thái Nguyên.

Giải thưởng đặc biệt Mercedes C200 được mong chờ nhất trong sự kiện (Ảnh: CĐT).

Sự kiện tri ân thu hút đông đảo sự tham gia của các khách hàng tiên phong sở hữu căn hộ Diamond Hill Thái Nguyên (Ảnh: CĐT).

Không gian sự kiện được chăm chút kỹ lưỡng cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc, tạo nên bầu không khí trang trọng nhưng ấm cúng. Sự kiện là dịp để Diamond Hill Thái Nguyên nhìn lại hành trình các khách hàng và các đối tác đã đồng hành trong quá trình kiến tạo dự án.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện BV Land bày tỏ sự trân trọng đối với niềm tin mà khách hàng đã dành cho dự án, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động. “Sự đồng hành và tin tưởng của khách hàng là động lực để chúng tôi kiên định với định hướng phát triển bền vững, đặt chất lượng sống của cư dân làm giá trị cốt lõi”, đại diện BV Land nhấn mạnh.

Sự kiện được đầu tư chỉn chu, gây ấn tượng với chương trình nghệ thuật đặc sắc (Ảnh: CĐT).

Khoảnh khắc bùng nổ với giải thưởng Mercedes C200 và các phần quà công nghệ giá trị

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất tại sự kiện là chương trình bốc thăm may mắn dành cho khách hàng. Không khí chương trình trở nên sôi động và bùng nổ khi nhiều khách hàng lần lượt được xướng tên ở các hạng mục giải thưởng giá trị. Giây phút công bố giải bốc thăm may mắn đặc biệt chiếc Mercedes 200 thời thượng đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ của sự kiện.

Mercedes C200 thời thượng đã tìm được chủ nhân may mắn (Ảnh: CĐT).

Kết quả bốc thăm chương trình “Sở hữu nhà sang, rinh xế thượng hạng", khách hàng Trần Ngọc Hồng Quân, chủ nhân căn hộ B - 2308 thuộc dự án Diamond Hill Thái Nguyên đã trở thành khách hàng may mắn sở hữu giải đặc biệt là một chiếc ô tô Mercedes C200 giá trị 1,3 tỷ đồng.

Niềm vui nhân đôi khi cả khách hàng đặt mua thành công căn hộ cũng được bốc thăm để nhận các phần quà giá trị như: Iphone 17 promax, TV thông minh samsung, máy lọc không khí... Phần trao thưởng là lời tri ân, thể hiện sự ghi nhận của chủ đầu tư đối với những khách hàng tiên phong lựa chọn và đồng hành cùng Diamond Hill Thái Nguyên.

Các giải thưởng giá trị cũng lần lượt được trao đến khách hàng đã mua căn hộ và khách hàng tham dự sự kiện (Ảnh: CĐT).

Chủ nhân của giải thưởng Mercedes C200 chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ, giải thưởng Mercedes hôm nay là một món quà vượt ngoài mong đợi. Vừa sở hữu một căn hộ cao cấp, vừa khẳng định phong cách sống bằng một chiếc xe sang đẳng cấp, điều đó càng khiến tôi tin rằng lựa chọn Diamond Hill là xứng đáng”.

Khai trương sảnh Tháp A - cột mốc khẳng định tiến độ và uy tín

Bên cạnh những khoảnh khắc tri ân, sự kiện còn ghi dấu một cột mốc khi sảnh tháp A dự án Diamond Hill Thái Nguyên khai trương. Đây là dấu ấn quan trọng, thể hiện rõ cam kết về tiến độ và chất lượng mà chủ đầu tư theo đuổi trong quá trình triển khai dự án.

Sảnh tháp A được giới thiệu như không gian đón tiếp mang tiêu chuẩn cao cấp, đóng vai trò là điểm chạm đầu tiên trong trải nghiệm sống tinh hoa của cộng đồng cư dân tương lai Diamond Hill Thái Nguyên. Khu vực có tổng diện tích khoảng 220m², thiết kế thông tầng phóng khoáng, lấy cảm hứng từ những danh thắng độc đáo của Thái Nguyên như Hồ Núi Cốc, sông Cầu.

Điểm nhấn là hệ đèn treo mềm mại, biểu tượng nghệ thuật cách điệu cùng các lớp ốp gỗ gợi hình ảnh núi non. Sự kết hợp giữa vật liệu cao cấp và tỷ lệ không gian tinh tế tạo nên chiều sâu thị giác, chuyển hóa vẻ đẹp thiên nhiên thành trải nghiệm đương đại, thư thái và sang trọng.

Sảnh tháp A Diamond Hill - không gian đón tiếp cộng đồng cư dân tinh hoa (Ảnh: CĐT).

Sự kiện “Sở hữu nhà sang - Rinh xế thượng hạng” cùng Diamond Hill Thái Nguyên không chỉ ghi dấu một chương trình thành công, mà còn mở ra kỳ vọng về hành trình phát triển bền vững của dự án tại thị trường Thái Nguyên.