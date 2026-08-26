Đề xuất tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê trong mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Sáng 26/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Ngay từ đầu năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 07 giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 cho các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nguồn cung nhà ở xã hội vẫn thiếu, cơ cấu sản phẩm còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động rất lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp (Ảnh: chinhphu.vn).

Đề xuất điều chỉnh mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội, tăng nhà ở cho thuê

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Chính phủ trước đó đã giao Bộ Xây dựng rà soát, đánh giá việc thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước.

Thực hiện nhiệm vụ này, Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương xác định nhu cầu nhà ở cho thuê, rà soát việc thực hiện Đề án và đề xuất điều chỉnh.

Dự thảo Nghị quyết hiện đề ra mục tiêu: "Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp".

Bộ Xây dựng đề nghị Chính phủ sớm thông qua Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, làm cơ sở triển khai và đôn đốc thực hiện.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương khẳng định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm hiện thực hóa quan điểm "quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân", bảo đảm người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp khả năng chi trả.

Bên cạnh nhà ở để bán, các ý kiến cho rằng cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp (Ảnh: chinhphu.vn).

Theo nội dung cuộc họp, phát triển nhà ở cho thuê giúp nguồn lực, quỹ nhà ở có thể quay vòng, đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn người cần thuê nhà hiện nay, đồng thời phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Trung ương.

Các đại biểu cũng xem xét việc điều chỉnh các số liệu cụ thể về chỉ tiêu tổng thể và chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại từng địa phương; trong đó có việc điều chỉnh một số chỉ tiêu từ phát triển nhà ở xã hội sang nhà ở cho thuê.

Để thực hiện mục tiêu, các ý kiến đề nghị ưu tiên bố trí đất sạch, nguồn vốn ngân sách Nhà nước thông qua quỹ nhà ở của địa phương để phát triển nhà cho thuê. Đồng thời, cần huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản lớn có năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội tham gia.

Các chính sách ưu đãi, nhất là về thuế đối với phát triển dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại địa phương, cũng được đề nghị nghiên cứu.

Bảo đảm tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê theo nhu cầu thực tế

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh chương trình đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 đã được quyết định và triển khai.

Tuy nhiên, đến nay đã có những chủ trương, chính sách mới, đặc biệt là chủ trương phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu thuê nhà rất lớn của người dân.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, vì vậy cần điều chỉnh phù hợp chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, hướng mạnh tới phát triển loại hình nhà ở cho thuê. Việc điều chỉnh cũng phải xem xét kỹ lưỡng căn cứ, cơ sở và tỷ lệ giảm chỉ tiêu nhà ở xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát từng nội dung, nghiên cứu kỹ và tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.

Dự thảo phải bảo đảm tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê theo nhu cầu thực tế. Đi cùng với đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu nghiên cứu việc phát triển nhà ở xã hội cho thuê hoặc thuê mua.