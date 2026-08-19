Đề xuất người bị thu hồi đất được ưu tiên tái định cư tại chỗ

Ngày 19/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình bày tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Theo Chính phủ, sau gần 2 năm thực hiện, Luật Đất đai năm 2024 vẫn phát sinh một số khó khăn, vướng mắc, đồng thời một số quy định chưa đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các luật mới được sửa đổi, bổ sung.

Ưu tiên tái định cư tại chỗ khi thu hồi đất

Trong 7 nhóm chính sách được Chính phủ thông qua, cơ chế thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được định hướng sửa đổi theo hướng quy định rõ hơn tiêu chí dự án và phạm vi thu hồi đất.

Chính phủ đề xuất chuyển mạnh từ tư duy "bồi thường tài sản bị thu hồi" sang "tái thiết cuộc sống cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất". Theo đó, người có đất ở bị thu hồi được ưu tiên bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ.

Định hướng chính sách cũng bổ sung quy định về thu hồi đất, phát triển quỹ đất vùng phụ cận các công trình kết cấu hạ tầng.

Chính phủ nhấn mạnh việc giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn thi hành Luật Đất đai (Ảnh: Thành Đông).

Một nội dung khác được đề cập là không quy định cứng việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau khi đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành bố trí tái định cư.

Cùng với chính sách bồi thường, tái định cư, cơ chế giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất cũng được đề xuất hoàn thiện. Trong đó, các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất sẽ được quy định rõ hơn về căn cứ, điều kiện, tiêu chí, trình tự và trách nhiệm thực hiện.

Cơ chế giao đất, cho thuê đất để phát triển nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, nhà ở cho thuê, nhà ở chính sách, nhà ở thương mại và nhà ở phục vụ tái định cư cũng sẽ được tiếp tục hoàn thiện.

Đề xuất chính sách với người có một nhà ở duy nhất

Đối với tài chính đất đai, Chính phủ định hướng xây dựng chính sách phù hợp về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất sản xuất, kinh doanh và đất phát triển dự án nhà ở cho thuê với giá phù hợp.

Chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất cũng được định hướng áp dụng phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn và nhóm đối tượng.

Trong số các nhóm được đề cập có người thu nhập thấp, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người có nhà ở duy nhất và gia đình người có công với cách mạng.

Chính phủ cũng quan tâm đến cơ chế liên quan tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất sản xuất, kinh doanh và đất phát triển dự án (Ảnh: Mạnh Quân).

Về cơ chế xác định giá đất, định hướng sửa luật nêu giá đất do Nhà nước quyết định dựa trên dữ liệu và phương pháp khoa học, bảo đảm công khai, minh bạch. Dữ liệu đất đai sẽ được kết nối, liên thông với các dữ liệu chuyên ngành có liên quan.

Cơ chế mới cũng hướng tới không để xảy ra tình trạng thao túng giá, hình thành giá ảo và điều tiết hợp lý phần giá trị tăng thêm từ đất.

Ngoài ra, Chính phủ đề xuất đổi mới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo hướng kết hợp phân bổ chỉ tiêu với tổ chức không gian phát triển, phân vùng sử dụng đất và xác định các khu vực cần bảo vệ. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm số lượng, tiến tới xây dựng một quy hoạch thống nhất trong phạm vi một đơn vị hành chính.

Việc sửa luật cũng đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, xử lý các tồn tại lịch sử trong cấp giấy chứng nhận, đơn giản hóa thủ tục và tiếp tục phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dự thảo Luật Đất đai sẽ tiếp tục được hoàn thiện cùng quá trình hoàn thiện chính sách để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ hai.