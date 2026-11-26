Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 51-53A An Dương Vương, phường An Đông (quận 5 cũ, TPHCM) với giá khởi điểm hơn 725 tỷ đồng.

Tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng khu đất có diện tích 2.417,9m2. Trên đất hiện có công trình văn phòng 5 tầng và sân thượng, nhà bảo vệ, kho A và kho B.

Tài sản trên liên quan đến bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), đã bị kê biên trong giai đoạn 1 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Nam Anh).

Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ với mức phí 1 triệu đồng và nộp tiền đặt trước hơn 145 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước kéo dài từ ngày 25/11 đến 17h ngày 22/12. Cuộc đấu giá được tổ chức trực tuyến từ 9h đến 9h15 ngày 25/12 trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM.

Theo thông báo, trước một ngày làm việc tính đến thời điểm mở cuộc đấu giá, nếu người phải thi hành án nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức đấu giá thì được nhận lại tài sản.

Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả các khoản phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Trường hợp các bên không thỏa thuận được mức hoàn trả, có thể yêu cầu tòa án giải quyết.

Bà Trương Mỹ Lan đang chấp hành án tù chung thân trong cả hai giai đoạn của vụ án. Theo các bản án của TAND TPHCM và TAND cấp cao tại TPHCM, bà Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ.

Trong tháng 12, Thi hành án dân sự TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức đấu giá hàng loạt tài sản liên quan đến bà Lan, với tổng giá khởi điểm gần 2.000 tỷ đồng.

Danh mục tài sản có nhiều bất động sản giá trị lớn, như quyền sử dụng đất tại số 123 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé (nay là phường Sài Gòn); nhà đất tại số 41 Nguyễn Thị Diệu, số 22B Nguyễn Thị Diệu và số 114 Võ Văn Tần, cùng thuộc khu vực phường Xuân Hòa.

Theo Thi hành án dân sự TPHCM, tính đến ngày 30/10, cơ quan này đã thực hiện chi trả đợt 11 với số tiền hơn 1.545 tỷ đồng. Lũy kế qua 11 đợt, tổng số tiền thanh toán cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát đạt hơn 13.921 tỷ đồng.

Hiện cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý hơn 600 bất động sản khác liên quan đến bà Lan để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thi hành án.

Trước đó, nhiều bất động sản liên quan đến bà Trương Mỹ Lan đã được đấu giá thành công. Trong đó, nhà đất tại số 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, được bán với giá 635 tỷ đồng; nhà đất tại số 64-68 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa, có giá trúng đấu giá 647 tỷ đồng.

Bên cạnh bất động sản, nhiều tài sản khác cũng được đưa ra đấu giá thành công, gồm 2 chiếc túi Hermès với tổng giá trúng đấu giá 13,3 tỷ đồng, ô tô Maybach giá 16,6 tỷ đồng, ô tô BMW giá 879 triệu đồng và bộ trang sức kim cương có giá trúng đấu giá gần 25 tỷ đồng.