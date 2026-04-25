Đấu giá khu đất có công trình kiến trúc Pháp cổ để xây khách sạn cao cấp

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế đã phát đi thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng các khu đất tại số 8-10 Phan Bội Châu và số 19 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, để đầu tư dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp.

Đây là khu đất có vị trí đắc địa, tiếp giáp hai tuyến đường trung tâm của thành phố Huế với hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư hoàn chỉnh, rất thuận lợi để triển khai dự án. Tổng diện tích khu đất hơn 7.000m2.

Khu đất chuẩn bị đấu giá cho thuê nằm ở vị trí giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và Phan Bội Châu, thành phố Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Theo lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế, trên các thửa đất chào bán hiện có 2 khu nhà làm việc với tổng diện tích xây dựng hơn 2.218m2, gồm: trụ sở cũ của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây (số 8-10 Phan Bội Châu) và Công ty cổ phần đường bộ 1 Thừa Thiên Huế (số 19 Nguyễn Huệ).

Đáng chú ý, tại khu nhà làm việc Sở Giao thông và Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế cũ có công trình kiến trúc kiểu Pháp cổ, cao 2 tầng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế đang sử dụng tòa nhà này làm trụ sở. Đơn vị này sẽ chuyển tới trụ sở mới trong thời gian tới.

Theo phương án đấu giá, mức giá khởi điểm cho các khu đất nêu trên là hơn 281 tỷ đồng. Riêng giá trị tài sản gắn liền với đất được định giá gần 7 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền hơn 56 tỷ đồng.

Khu đất được quy hoạch xây dựng tổ hợp thương mại, dịch vụ và khách sạn cao cấp, đạt tiêu chuẩn 4-5 sao với quy mô 80-100 phòng. Dự kiến tổng mức đầu tư cho dự án này hơn 770 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng đấu giá có tối đa 36 tháng để thực hiện dự án, trong đó thời gian khởi công không quá 12 tháng kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất của Chủ tịch UBND thành phố Huế.