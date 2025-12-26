Dấu ấn Khải Hoàn Land trên thị trường địa ốc

Những trải nghiệm thực tiễn cùng tầm nhìn chiến lược, khát vọng của đội ngũ ban lãnh đạo giàu kinh nghiệm đã trở thành nền tảng vững chắc để tập đoàn sẵn sàng chuyển mình, khẳng định vai trò chủ đầu tư - nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp trong giai đoạn mới.

Đồng hành kiến tạo giá trị

Thành lập từ năm 2009, Khải Hoàn Land xác định phát triển dài hạn với tiềm lực vững. Trong 5 năm đầu, tập đoàn tập trung củng cố tài chính, chuẩn hóa mô hình tổ chức, đào tạo đội ngũ nòng cốt, mở rộng nhận diện thương hiệu thông qua hợp tác với nhiều tập đoàn bất động sản trong và ngoài nước.

Năm 2014, Khải Hoàn Land hợp tác với Vinhomes, góp phần làm nên thành công của Vinhomes Central Park - một trong những dự án quy mô lớn trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Từ dấu mốc này, Khải Hoàn Land trở thành đối tác chiến lược tham gia vào các dự án của Vinhomes trên toàn quốc, tiêu biểu như Vinhomes Golden River, Vinhomes Grand Park, Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Phú Quốc, Grand World Phú Quốc, Phu Quoc United Center...

Mạng lưới đối tác chiến lược của Khải Hoàn Land cũng liên tục mở rộng với GS E&C, VinaCapital, Keppel, Lotte, CapitaLand, Masterise Homes, Gamuda Land, Sơn Kim Land… Tập đoàn tham gia từ giai đoạn nghiên cứu thị trường, tư vấn sản phẩm đến chiến lược kinh doanh, đóng góp vào thành công của nhiều dự án nổi bật như Zeitgeist, Thu Thiem Zeit River, Riviera Point, The Global City, Eaton Park…

Việc bắt tay cùng các thương hiệu lớn giúp Khải Hoàn Land có cái nhìn sâu rộng về thị trường; thấu hiểu khách hàng, tiếp cận các mô hình quản trị quốc tế. Từ đó nâng cấp quy trình phát triển dự án, phát huy năng lực cốt lõi và sẵn sàng cho những bước tiến dài hạn, hướng đến vai trò chủ đầu tư - nhà phát triển bất động sản.

Khải Hoàn Prime - khu căn hộ cao cấp bên sông do Khải Hoàn Land phát triển (Ảnh: CĐT).

Khẳng định năng lực phát triển dự án

Từ bề dày kinh nghiệm và uy tín tích lũy qua nhiều năm, Khải Hoàn Land tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao từ các tập đoàn lớn, nâng tầm quan hệ hợp tác, đồng hành phát triển nhiều dự án quy mô.

Nổi bật, doanh nghiệp ký kết hợp tác chiến lược với T&T Group – tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam, trở thành đối tác phát triển, tiếp thị và phân phối độc quyền các dự án của T&T. Tiêu biểu có thể kể đến giai đoạn 1.1 T&T City Millennia (Long An, nay là Tây Ninh) gần 267ha; T&T DC Complex (Hà Nội) 336 sản phẩm; T&T Victoria (Nghệ An) hơn 400 sản phẩm; T&T Phố Nối (Hưng Yên) 5,3ha... Đây là các dự án có vị trí đắt giá, hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch, đóng góp vào sự phát triển đô thị và kinh tế địa phương.

Tiếp nối chuỗi hợp tác chiến lược, Khải Hoàn Land bắt tay cùng tập đoàn Five Star Group đồng phát triển sản phẩm đại đô thị Five Star Eco City 669ha - đô thị sinh thái, thông minh quy mô lớn; hợp tác với Coteccons và Lê Phong phát triển sản phẩm dự án The Emerald 68, khu căn hộ cao cấp tại trung tâm vùng Đông Bắc TPHCM.

Với mục tiêu kiến tạo các dự án mang dấu ấn riêng, Khải Hoàn Land chủ động nghiên cứu thị trường, chọn lọc những vị trí chiến lược tại các khu vực có tốc độ phát triển nhanh, khả năng tăng trưởng bền vững như Bình Dương - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM), Phú Quốc, Long An (nay là Tây Ninh), Phan Thiết… vào danh mục quỹ đất tích lũy.

Kết tinh từ quá trình nghiên cứu bài bản và kinh nghiệm phát triển được chắt lọc qua nhiều năm, Khải Hoàn Prime - khu compound (khép kín) ven sông Nam Sài Gòn là dự án tiêu biểu do Khải Hoàn Land đầu tư phát triển. Dự án cung ứng ra thị trường 1.296 căn hộ resort ven sông. Dự án từng được vinh danh "Best Lifestyle Development - Dự án có phong cách sống xuất sắc năm 2023” tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2023.

Với vị trí chiến lược tại Nam Sài Gòn, thiết kế khác biệt, tiện ích cao cấp, dự án được thị trường đón nhận tích cực. Dự án đang đẩy nhanh tiến độ, các tháp hiện đã thi công đến tầng 12, tốc độ trung bình 8-10 ngày hoàn thiện một sàn cho cả ba tháp, hướng đến mục tiêu bàn giao vào quý I/2027. Các thủ tục pháp lý cũng dần hoàn thiện.

Dự án Khải Hoàn Prime đang đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến bàn giao quý I/2027 (Ảnh: CĐT).

Chiến lược bài bản và những thành tích nổi bật đã ghi tên tuổi Khải Hoàn Land vào nhiều giải thưởng gồm: giải thưởng Nhà phát triển bất động sản đột phá năm 2023, Nhà phát triển bất động sản tiêu biểu năm 2024, Top 10 thương hiệu uy tín năm 2024, Nhà phát triển bất động sản hàng đầu miền Nam năm 2025, Top 100 nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025, Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á 2025...

Khải Hoàn Land được vinh danh tại nhiều giải thưởng (Ảnh: BTC).

Từ hành trình hợp tác, đồng phát triển đến việc tâm huyết kiến tạo những dự án mang dấu ấn riêng, Khải Hoàn Land đang thể hiện rõ nét khát vọng vươn tầm, sẵn sàng chuyển mình. Trong vòng 3 năm tới, Khải Hoàn Land cho biết sẽ ra mắt 20.000 căn hộ bàn giao tiêu chuẩn cao cấp, riêng quý II/2026 sẽ giới thiệu 4.000 căn, bổ sung nguồn cung chất lượng, góp phần nâng tầm phong cách sống cho cộng đồng, thúc đẩy thị trường phát triển toàn diện và bền vững.