"Đất vàng" sân vận động Chi Lăng hạ giá gần 627 tỷ đồng

Ngày 19/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đã phát thông báo đấu giá tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, phường Hải Châu.

Giá khởi điểm tài sản lần này là 9.080 tỷ đồng, giảm 220 tỷ đồng so với mức 9.300 tỷ đồng tại phiên đấu giá thứ 3 và giảm gần 627 tỷ đồng so với mức hơn 9.706 tỷ đồng được công bố ở đợt đấu giá đầu tiên vào tháng 4.

Nhiều hạng mục tại sân vận động Chi Lăng đã được phá dỡ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong 3 phiên trước đó, không có khách hàng nộp tiền đặt cọc trước để tham gia đấu giá tài sản này. Phiên đấu giá thứ 4 sẽ được tổ chức ngày 28/8. Tài sản đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất thuộc khu vực sân vận động Chi Lăng.

Việc đấu giá nhằm thi hành một phần vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Bản án buộc ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có nghĩa vụ liên đới cùng 2 công ty khác bồi hoàn cho ngân hàng tổng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng, nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và gần 467 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành hơn 3.665 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích hơn 55.000m2. Năm 2010, sân vận động này được bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (lúc này do ông Phạm Công Danh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị) để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng.

Sau khi giao đất, sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp để vay vốn ngân hàng.

Tháng 7/2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan vụ đại án.

Cuối tháng 5, sân vận động Chi Lăng đã bắt đầu được phá dỡ các hạng mục để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá tài sản.