Đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay ghi nhận 1.000 lượt đặt chỗ trong 72 giờ

Sự dịch chuyển dòng vốn vào bất động sản chạm biển

Thế giới đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển mạnh mẽ của giới siêu giàu (UHNWIs). Theo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, châu Á dẫn đầu tăng trưởng tài sản toàn cầu, khoảng 5% mỗi năm, kéo theo xu hướng dịch chuyển dòng tiền khỏi các đô thị bão hòa sang những thị trường mới nổi còn dư địa tăng trưởng dài hạn.

Với hơn 3.260km đường bờ biển, Việt Nam từ lâu nằm trong tầm ngắm của dòng vốn quốc tế, đang ngày càng ưu tiên các tài sản hội tụ vị trí đặc biệt, có lợi thế pháp lý và khả năng vận hành thực tế.

Vinhomes Hải Vân Bay là đô thị vịnh biển độc đáo tại Việt Nam (Ảnh: Vinhomes).

Trong bối cảnh thị trường phát triển, tiêu chí về vị trí ngày càng được chú trọng, trong đó các dự án có tiếp cận trực tiếp với biển, quy hoạch đồng bộ và không gian riêng tư nhận được sự quan tâm của người mua.

Bên cạnh đó, quỹ đất ven biển có pháp lý sở hữu lâu dài ngày càng được quản lý chặt chẽ, khiến nguồn cung mới trên thị trường không nhiều. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Hải Vân Bay là một trong các dự án được giới thiệu với vị trí ven biển tại Đà Nẵng, nằm gần khu vực đèo Hải Vân và hướng ra biển. Dự án ghi nhận sự quan tâm của một bộ phận nhà đầu tư và khách hàng trong thời gian gần đây.

Mức độ quan tâm được thể hiện qua phân khu Bạch Vân - khu đầu tiên của Vinhomes Hải Vân Bay ra mắt thị trường, với tốc độ tiêu thụ nhanh trong giai đoạn đầu.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, chỉ trong 5 phiên livestream trước lễ kick-off (ra mắt) ngày 7/4, dự án đã thu hút hơn nửa triệu lượt theo dõi trực tiếp cùng 7.353 booking (đặt chỗ), tạo nền đà mạnh mẽ cho giai đoạn mở bán. Ngay sau đó, các quỹ căn đẹp nhanh chóng tìm được chủ chỉ trong vòng một tuần.

Sau khi các sản phẩm ban đầu được tiêu thụ, thị trường vẫn ghi nhận sự quan tâm nhất định. Một số khách hàng tiếp tục tìm hiểu khi chủ đầu tư giới thiệu thêm các dòng sản phẩm biệt thự mới.

Biệt thự song lập Bạch Vân ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng (Ảnh: Vinhomes).

Đảo Ngọc lộ diện, tâm điểm đón dòng tiền tinh hoa

Nếu Bạch Vân là lời chào sân ấn tượng, thì Đảo Ngọc chính là tâm điểm thượng lưu mà giới đầu tư tinh hoa tìm kiếm. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dù chưa ra mắt, phân khu này đã ghi nhận 924 booking (đặt chỗ) chỉ trong 72 giờ.

“Tôi đã mong chờ phân khu này từ lâu, nên ngay khi có thông tin hé lộ, tôi quyết định booking ngay để giữ vị trí đẹp. Những sản phẩm có thể ‘bám biển’ thực sự, lại được sở hữu lâu dài tại thành phố đáng sống, thì phải nói là rất hiếm”, anh Tùng Nguyễn (Việt kiều Đức) chia sẻ trong chuyến trở về Việt Nam.

Anh Nguyễn Đức Trọng (Đà Nẵng) chia sẻ niềm vui khi vừa chọn được một căn song lập tại Đảo Ngọc, sau khi đã sở hữu một căn tại Bạch Vân.

“Tôi vừa ký hợp đồng căn ở Bạch Vân xong, tôi cũng muốn nắm bắt cơ hội sở hữu một căn tại Đảo Ngọc ngay từ giai đoạn đầu để tối ưu biên độ lợi nhuận”, anh Trọng nói.

Đảo Ngọc sở hữu vị trí chạm biển trực diện nhất tại Vinhomes Hải Vân Bay, nơi mà ranh giới giữa thềm nhà và làn sóng xanh chỉ cách nhau vài bước chân. Đây là dòng tài sản hướng tới nhóm khách hàng đề cao riêng tư, không gian biệt lập và trải nghiệm sống gắn liền với thiên nhiên.

Giá trị này còn được gia tăng nhờ khả năng khai thác thực tế. Nằm trong quần thể có sự hiện diện của VinWonders, Đảo Ngọc hưởng lợi trực tiếp từ dòng khách du lịch quy mô lớn, mở ra cơ hội vận hành lưu trú cao cấp với tần suất ổn định quanh năm.

Đảo Ngọc sở hữu vị trí sát biển nhất đô thị vịnh biển Vinhomes Hải Vân Bay (Ảnh: Vinhomes).

Bên cạnh đó, Vinhomes còn mang đến chính sách khóa trần lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm, được áp dụng tới ngày 20/7. Chính sách này loại bỏ rủi ro lãi suất cho người mua trong nửa thập kỷ, mở ra cơ hội tiếp cận những sản phẩm với chi phí vốn tối ưu nhất.

Việc siêu cảng Liên Chiểu khởi công ngày 25/4 được kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động logistics, thương mại và du lịch tại khu vực Tây Bắc Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, các dự án lân cận như Vinhomes Hải Vân Bay có thể được hưởng lợi nhất định từ hạ tầng.

Việc ghi nhận gần 1.000 lượt đặt chỗ trong vài ngày ở giai đoạn đầu cho thấy mức độ quan tâm nhất định của thị trường đối với phân khu Đảo Ngọc trước thời điểm ra mắt.