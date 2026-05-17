Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay hút khách TPHCM

Đại lý bất ngờ vì lượng booking (đặt chỗ) Đảo Ngọc vượt xa kỳ vọng

Chương trình không chỉ mang đến góc nhìn toàn diện về siêu dự án biển Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) và khu Đảo Ngọc tại đây mới ra mắt, mà còn cập nhật những thông tin mới về tiến độ, hệ tiện ích, tiềm năng đầu tư cùng các chính sách bán hàng.

Không khí sôi động tại sự kiện phản ánh sức hút của Đảo Ngọc trên thị trường (Ảnh: CĐT).

Theo chủ đầu tư, lượng khách quan tâm và xuống tiền tại Đảo Ngọc đang vượt kỳ vọng. Anh Hoan, đại diện đại lý Nhà Kim Cương, cho biết chỉ riêng tuần qua đã có khoảng 30-40 khách hàng đi xem dự án trực tiếp.

“Sau khi tham quan, họ đều thấy vị trí cùng những tiện ích đẳng cấp của dự án nên đang quyết tâm xuống tiền”, anh Hoan chia sẻ.

Anh Hoan cho biết thêm, độ tuổi khách hàng cũng đang trẻ hóa rõ rệt, chủ yếu 40-45 tuổi, khác với nhóm khách lớn tuổi thường thấy ở nhiều dự án nghỉ dưỡng biển trước đây.

Đại diện đơn vị phân phối bất động sản Nhà Kim Cương cho biết Đảo Ngọc ghi nhận lượng khách quan tâm lớn và xuống tiền nhanh (Ảnh: CĐT).

Trong khi đó, anh Dương Tôn Hoàng Hải, đại diện đại lý Aka Home, chia sẻ có nhiều người đã sở hữu Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ) và khu Bạch Vân của Vinhomes Hải Vân Bay, nay tiếp tục quan tâm tới Đảo Ngọc. Nhiều khách hiện đã chốt được vị trí và đang xử lý các thủ tục tài chính để xuống tiền. Theo anh Hải, hiện một số quỹ căn đẹp đã hết hàng.

Đại lý Cali Home cũng ghi nhận lượng booking vượt kỳ vọng. “Những dãy nhà phố liền kề như Ánh Ngọc 6 hay Ánh Ngọc 9 hiện nhận được sự quan tâm lớn nhờ nằm trên các trục xuyên tâm hướng thẳng ra biển. Trong khi đó, số lượng sản phẩm song lập trong đợt này khá giới hạn nên tỷ lệ cạnh tranh để sở hữu là rất cao”, anh Phan Tấn Tài, đại diện Cali Home, cho biết.

Điều gì tạo sức hút cho Đảo Ngọc?

Lý giải sức hút của Đảo Ngọc, anh Phan Tấn Tài cho rằng “concept” (ý tưởng) của Đảo Ngọc quá khác biệt. Một bên là VinWonders sôi động, một bên là vịnh Nam Chơn với mặt biển êm đềm và cảnh quan nguyên bản hiếm có.

“Bất cứ ai đến đây, chỉ cần ngồi quán cà phê nhìn xuống Đảo Ngọc sẽ yêu và muốn mua ngay vì cảm giác rất thú vị. Bất động sản mặt biển khá phổ biến, nhưng bất động sản trong vịnh biển mà lại có pháp lý minh bạch như Đảo Ngọc mới là giá trị quyết định”, anh Tài phân tích.

Đảo Ngọc hấp dẫn khách mua ở thực và giới đầu tư nhờ những giá trị khác biệt (Ảnh: CĐT).

Tham dự sự kiện để tìm hiểu dự án, chị Ka Huynh Krong Bo, đến từ Cần Thơ, cho biết đã ngắm được một căn phù hợp và dự định sẽ lên phương án về tài chính trong thời gian tới.

“View ở đây vừa có biển, vừa có rừng. Sau những khoảng thời gian làm việc căng thẳng, mình có thể đến đây nghỉ ngơi, buổi sáng ngắm bình minh, buổi chiều ngắm hoàng hôn ngay tại ban công”, chị chia sẻ.

Với chị Krong Bo, đây là một chuẩn sống mơ ước khi vừa đủ biệt lập để nghỉ dưỡng, vừa đủ đầy tiện ích để tận hưởng cuộc sống lâu dài.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan, hệ sinh thái "all-in-one" (tất cả trong một) của Vinhomes Hải Vân Bay cũng được xem là yếu tố giúp Đảo Ngọc tạo khác biệt trên thị trường. Theo anh Lê Quang Vũ, nhà đầu tư đến từ TPHCM, rất hiếm có khu đô thị biển nào được quy hoạch đồng bộ với đầy đủ tiện ích 5 sao như Vinmec, Vinschool, Vincom hay VinWonders quy mô lớn.

Từ câu chuyện của Vinhomes Grand Park (TPHCM), sau thời điểm VinWonders đi vào hoạt động cuối năm 2024, mức giá và lượng giao dịch đã tăng đáng kể.

“Đảo Ngọc cũng sẽ tương tự. VinWonders đi vào hoạt động sẽ tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc về giá cho toàn đại đô thị. Kết hợp với tiềm năng du lịch sẵn có của Đà Nẵng và lợi thế của một đô thị vịnh biển, Đảo Ngọc sẽ là tâm điểm thu hút khách hàng”, anh Dương Tôn Hoàng Hải phân tích.

Đảo Ngọc sở hữu nhiều tiềm năng khai thác kinh doanh và tăng trưởng dài hạn (Ảnh: CĐT).

Hiện tại, chính sách bàn giao hoàn thiện nội thất và cam kết thuê lại khoảng 500 sản phẩm tại Đảo Ngọc đang là cú hích lớn với giới đầu tư. Điều này giúp khách hàng có thể chắc nguồn thu hoặc nhanh chóng vận hành các mô hình Airbnb (nền tảng kinh tế chia sẻ), lưu trú nghỉ dưỡng ngay sau khi nhận bàn giao để mang về dòng tiền ổn định.

“Trong bối cảnh Đà Nẵng ngày càng hút mạnh khách quốc tế cùng hàng loạt lễ hội quy mô lớn diễn ra quanh năm, Đảo Ngọc hứa hẹn sẽ hưởng lợi từ dòng khách du lịch và nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp”, anh Phan Tấn Tài nhận định.