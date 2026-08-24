Đại Quang Minh đề xuất lập quy hoạch TOD 246,5 ha quanh ga Thủ Thiêm

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (thành viên Tập đoàn Thaco) vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất nghiên cứu, tổ chức lập quy hoạch đô thị theo mô hình phát triển giao thông công cộng (TOD) tại một số khu vực dọc tuyến đường sắt đô thị số 2 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo đề xuất, 3 khu vực gồm khu vực TOD quanh ga Thủ Thiêm, diện tích khoảng 246,5 ha; ô phố I/82A tại phường Tây Thạnh, diện tích 148,9 ha; khu vực Trung tâm Triển lãm và Thể dục thể thao quận Tân Bình cũ (phường Tân Sơn Nhất), diện tích khoảng 265 ha.

Đề xuất lập quy hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu vực TOD, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát triển đồng bộ khu vực đô thị xung quanh các nhà ga. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất tối ưu nguồn thu ngân sách thành phố để tạo nguồn kinh phí đầu tư hệ thống đường sắt đô thị và hạ tầng giao thông.

Sau khi được chấp thuận, Đại Quang Minh cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan nhà nước triển khai các trình tự, thủ tục theo quy định.

Vị trí xây ga Thủ Thiêm (Ảnh: DT).

Hiện Đại Quang Minh là tổng thầu EPC dự án tuyến metro số 2 TPHCM, đoạn Bến Thành - Tham Lương; đồng thời là nhà đầu tư dự án tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và là đơn vị lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo doanh nghiệp, việc được thực hiện lập quy hoạch các khu vực TOD sẽ góp phần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch TOD với quá trình chuẩn bị đầu tư, xây dựng và khai thác hệ thống đường sắt đô thị.

Đối với khu vực TOD quanh ga Thủ Thiêm, Đại Quang Minh đề xuất nghiên cứu theo hướng bổ trợ, tích hợp với hệ thống nhà ga, depot; tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực Trung tâm hành chính, Trung tâm Tài chính Quốc tế, góp phần khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của TPHCM.

Doanh nghiệp cũng đề xuất tối ưu hóa chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả khai thác, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao hiệu quả đầu tư dự án.

Theo đề xuất, các dự án TOD sẽ được triển khai đồng thời với quá trình thi công xây dựng tuyến đường sắt, nhằm bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng giao thông và không gian đô thị. Các khu vực này được định hướng đáp ứng nhu cầu di chuyển, làm việc và nhà ở của người dân, qua đó tạo nguồn hành khách và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến metro.

Đại Quang Minh cũng đề xuất tối ưu công năng các depot, qua đó sử dụng hiệu quả diện tích quỹ đất, gia tăng quỹ đất ở và giá trị sử dụng đất, đồng thời góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.