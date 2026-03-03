Đại gia ô tô quyết bán lô "đất vàng" ở TPHCM sau lần đấu giá bất thành

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco), đơn vị phân phối ủy quyền chiếm phần lớn thị phần của dòng xe sang Mercedes - Benz tại Việt Nam, tiếp tục có kế hoạch bán khu đất hơn 6.280m2 tại mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, TPHCM. Nội dung này vừa được thông qua tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 của công ty.

Giá trị sổ sách của tài sản đạt hơn 542 tỷ đồng. Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá chuyển nhượng phù hợp với giá thị trường, đảm bảo không thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm nay.

Đại gia buôn ô tô muốn bán khu đất "vàng" (Ảnh: HAX).

Nói về việc bán lô đất, đại diện doanh nghiệp cho biết trong trường hợp chuyển nhượng thành công, số tiền thu được sẽ dùng phân bổ theo hướng thận trọng, ưu tiên bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh cốt lõi, tối ưu cấu trúc tài chính, đồng thời xem xét đầu tư vào các cơ hội có hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, công ty cũng định hướng sử dụng nguồn lực để mở rộng hệ thống, nâng cao năng lực vận hành và phát triển các mảng kinh doanh phù hợp xu hướng nhằm tạo nền tảng trung, dài hạn.

Trước đó, khu đất này từng được doanh nghiệp tổ chức đấu giá nhưng không thành công vào năm 2025. Thời điểm này, lô đất được chào giá khởi điểm hơn 1.130 tỷ đồng, tương đương khoảng 180 triệu đồng mỗi m2. Tuy nhiên, không có nhà đầu tư tham gia.

Haxaco trải qua năm 2025 không mấy thuận lợi. Trong bối cảnh ngành ô tô tiếp tục gặp nhiều khó khăn, các mảng kinh doanh xe Mercedes-Benz và xe MG của công ty chịu tác động tiêu cực từ thị trường, ghi nhận doanh thu thuần giảm 16% xuống còn 4.650 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, lợi nhuận từ các mảng này vẫn được duy trì ở mức tương đối so với mặt bằng chung, công ty cũng kiểm soát chi phí và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 39 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.