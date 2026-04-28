Đại gia bất động sản phía Nam khởi động cuộc đua thâu tóm quỹ đất

Trả lời cổ đông, bà Mai Trần Thanh Trang - Chủ tịch HĐQT Nhà Khang Điền - nhìn nhận thị trường bất động sản chứng kiến sự bùng nổ của nhiều khu đô thị tạo nên sự cạnh tranh lớn về nguồn cung.

Về chiến lược, bà Trang cho biết đang nghiên cứu phát triển các dự án nhà ở phân khúc thương mại giá phù hợp để đáp ứng nhu cầu thực của thị trường cũng như khách hàng có thể để ở, cho thuê hoặc đầu tư. Bà tin rằng phân khúc này sẽ được thị trường đón nhận tích cực.

Đồng thời, công ty sẽ nghiên cứu thực hiện các dự án theo mô hình BT (xây dựng - chuyển giao) tại một số công trình. Sau khi xem xét, nếu phù hợp, công ty sẽ có văn bản báo cáo trình UBND TPHCM xem xét.

Theo đuổi các dự án BT cũng là định hướng chiến lược của Công ty cổ phần Bất động sản Phát Đạt trong giai đoạn tới. Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Phát Đạt - nói doanh nghiệp vừa trúng đấu giá 2 dự án tại Biên Hòa (Đồng Nai) và đang đề xuất 2 dự án BT (xây dựng - chuyển giao) tại TPHCM với tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng.

Việc tập trung vào các dự án BT cũng là lý do khiến công ty buộc phải tăng vốn khi áp lực lãi suất tăng cao. Nếu thực hiện các dự án BT thì công ty cần chứng minh 15-20% vốn chủ sở hữu. Cũng tại cuộc họp, ông Đạt thừa nhận dự án BT Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TPHCM) có thể sẽ chấm dứt sau nhiều năm chưa thể triển khai. Ngoài ra, Phát Đạt cũng đề xuất di dời và quy hoạch lại đất Đại học Bách Khoa (TPHCM).

Ngược lại, lãnh đạo Công ty Nam Long lại cho biết chưa có kế hoạch tham gia các dự án BT để phát triển quỹ đất. Lý do là các dự án BT thường yêu cầu vốn đầu tư rất lớn, trong khi định hướng của công ty lúc này là tập trung vào thế mạnh cốt lõi, tức là phát triển khu đô thị. Vì vậy, công ty sẽ ưu tiên những gì mình làm tốt nhất, thay vì mở rộng sang các mô hình cần nguồn lực quá lớn như BT ở thời điểm này.

Thay vào đó, doanh nghiệp tập trung chiến lược mở rộng quỹ đất khu vực xung quanh sân bay Long Thành và quanh dự án Waterpoint - tức Long An (cũ). Doanh nghiệp đang làm việc với một số cơ hội và cũng đã tiến khá gần đến một vài thương vụ. Khi nào hoàn tất, công ty sẽ công bố chính thức.

Còn Tập đoàn Novaland công bố quỹ đất mới hơn 2.400ha chưa triển khai, tập trung ở các khu vực nhiều tiềm năng về kinh tế - du lịch. Doanh nghiệp sẽ khai thác quỹ đất có chọn lọc, tập trung vào các dự án tạo dòng tiền thực và giá trị bền vững.

Lãnh đạo Công ty Vạn Phát Hưng nói năm nay sẽ tập trung thanh lý các quỹ đất lâu năm chưa đạt hiệu quả đầu tư như tại quận 9 TPHCM cũ (khoảng 2ha), Hiệp Phước (khoảng 4ha) và một số khu đất nhỏ lẻ khác. Công ty cũng dự kiến triển khai, đẩy mạnh pháp lý ở dự án hợp tác với Lotte, dự kiến bán hàng từ quý II/2027.