Đặc quyền “sở hữu mặt biển” tại biệt thự đơn lập The Crescent Bay

Khi đại dương trở thành “di sản tư gia” vô giá

Với tầng lớp thượng lưu, những tiêu chuẩn “view biển” hay “cận biển” đã dần trở nên phổ biến. Điều họ tìm kiếm giờ đây là quyền “sở hữu” trực diện mặt biển - dạng tài sản vốn khan hiếm trên thế giới.

Chuẩn mực này đã được xác lập từ lâu trên thế giới. Tại Palm Jumeirah (Dubai), The Hamptons hay Malibu (Mỹ), những bất động sản sở hữu mặt biển trực diện luôn thuộc nhóm tài sản đắt giá và gần như không xuất hiện trên thị trường mở. Giá trị của chúng đến từ tính hữu hạn của đường bờ biển riêng tư.

Tại khu Đảo Ngọc của Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), biệt thự đơn lập The Crescent Bay chính là tuyên ngôn cho chuẩn sống đó. Đây là dòng sản phẩm duy nhất trong toàn khu có khả năng chạm trực diện vào đường biên của sóng nước. Nếu một bước chạm biển từng được xem là đỉnh cao của trải nghiệm nghỉ dưỡng, thì với The Crescent Bay, biển đã trở thành một phần để sở hữu.

Mỗi tư dinh tại đây gắn liền với một phần bãi biển riêng tư biệt lập. Chủ nhân có thể bước thẳng từ hiên nhà xuống bờ cát mà không phải đi qua bất kỳ không gian công cộng nào. Đại dương hiện diện như một phần lãnh địa cá nhân, tạo nên trải nghiệm sống khác biệt so với những dự án nghỉ dưỡng ven biển thông thường.

Giao điểm giữa sự riêng tư và nhịp sống thời thượng

The Crescent Bay không được định giá đơn thuần bằng bảng giá niêm yết, mà bằng mức độ khan hiếm của tự nhiên. Tọa lạc ngay dưới chân đèo Hải Vân, các tư dinh nằm trọn trong vịnh biển sở hữu cấu trúc “ngũ tầng kỳ quan” độc đáo.

Chính địa thế đặc biệt ấy khiến quỹ đất tại đây trở thành dạng tài nguyên hữu hạn: không thể mở rộng và tái tạo. Đây chính là nền tảng cốt lõi định hình nên giá trị bền vững cho The Crescent Bay.

Một yếu tố khác tạo nên sức hút khác biệt của The Crescent Bay là pháp lý minh bạch. Yếu tố này giúp giá trị tài sản vượt khỏi tư duy đầu tư ngắn hạn, có thể tích lũy và chuyển giao qua nhiều thế hệ.

Theo ông Lê Nguyên Giáp, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Địa ốc QTC, những sản phẩm sở hữu vị trí trực diện mặt biển như The Crescent Bay được săn đón bởi dòng sản phẩm này vốn có giá trị lớn trên thị trường.

“Khu Đảo Ngọc của Vinhomes Hải Vân Bay có vị trí sát biển. Đây thực sự là một vị trí kim cương”, ông Giáp nhận định.

Đi đôi với tính pháp lý là đặc quyền về tầm nhìn. Với vị thế trực diện đại dương, mỗi căn biệt thự sở hữu một khoảng không khoáng đạt không bị che chắn - giá trị ngày càng hiếm khi mật độ xây dựng ven biển liên tục gia tăng.

Đây cũng là lý do lý do giới đầu tư siêu sang xem những tài sản như The Crescent Bay thuộc một quỹ đạo giá trị riêng biệt, gần như không vận hành theo chu kỳ thông thường của thị trường.

Sở hữu biển tại đây không đồng nghĩa với việc chọn lối sống tách biệt, ngược lại, đó là sự giao thoa giữa sự riêng tư và hệ sinh thái trải nghiệm đỉnh cao của Vinhomes Hải Vân Bay.

Từ những mảng xanh của quần thể công viên Bách Thảo, công viên Đảo Ngọc đến sự nhộn nhịp của phố đi bộ ven biển Emerald Boulevard, hay những cảm xúc bùng nổ tại VinWonders Hải Vân Bay - tổ hợp công viên chủ đề vận động trải nghiệm và thể thao mạo hiểm lớn bậc nhất Đông Nam Á, tất cả cộng hưởng để tạo nên một phong cách sống nghỉ dưỡng thượng lưu.

Đảo Ngọc, với tâm điểm là “kiệt tác” The Crescent Bay, vì thế vượt lên khái niệm bất động sản ven biển thông thường để trở thành chương mới về chuẩn tài sản của giới danh gia.

Nếu biển xanh là giá trị mà nhiều người có thể chiêm ngưỡng, thì tầm nhìn đại dương riêng tư - nơi sự khoáng đạt, đặc quyền tận hưởng và không gian sống biệt lập hòa làm một lại là di sản chỉ dành cho số ít chủ nhân tinh hoa.