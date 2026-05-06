Đặc quyền kinh doanh 24/7, nới rộng biên lợi nhuận cho nhà đầu tư Mini Orchard

Đón sóng kinh tế đêm tại thủ phủ du lịch sôi động bậc nhất Bắc Trung Bộ

Năm 2025, Sầm Sơn đón hơn 8,8 triệu lượt khách với tổng thu du lịch đạt hơn 17.000 tỷ đồng. Trong năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón trên 9 triệu lượt khách với doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Để sớm hiện thực mục tiêu này, Sầm Sơn đang từng bước tái cấu trúc hệ sinh thái du lịch, đẩy mạnh các mô hình thương mại - dịch vụ mới, trong đó có kinh tế đêm.

Trong bức tranh đó, Mini Orchard tại Vinhomes Star City, chỉ cách biển Sầm Sơn 15 phút di chuyển, trở thành mắt xích chiến lược, vừa gia tăng trải nghiệm cho du khách, vừa mở ra dư địa tăng trưởng cho khu vực.

Tọa lạc tại "giao lộ vàng" Nam sông Mã - Nguyễn Hoàng, Mini Orchard có thể hút hàng triệu lượt khách mỗi năm (Ảnh: CĐT).

Là tổ hợp thương mại dịch vụ (shop khối đế) cao 5 tầng, Mini Orchard được định vị như là điểm giao thương mới tại trung tâm Thanh Hóa. Khả năng hoạt động 24/7 giúp tổ hợp này có thể duy trì sự sầm uất ngày đêm, đáp ứng “cơn khát” dịch vụ cao cấp của người dân lẫn du khách.

Tại Mini Orchard, không gian và thời gian giao thương không bị giới hạn bởi khung đóng của “giờ hành chính”. Thay vào đó, tổ hợp được thiết kế thông minh, phân bổ hợp lý theo tầng chức năng để các ngành hàng có thể thay phiên tạo doanh thu liên tục, trở thành hệ sinh thái kinh tế bổ trợ.

Một ngày kinh doanh tại Mini Orchard bắt đầu từ sáng sớm với nhịp sống hối hả của giới văn phòng tại không gian làm việc Elite Business Hub tầng 4, 5. Cùng lúc đó, những quán cà phê, chuỗi cửa hàng tiện lợi và tiệm điểm tâm sáng tại tầng 1 và 2 (Lively Hub) sẽ đón dòng khách nội khu tấp nập.

Đến trưa và chiều, dòng khách tiếp tục luân chuyển lên khu vực tầng 3 (Wellness Hub), địa điểm quy tụ các phòng khám quốc tế, hệ thống spa chăm sóc sức khỏe... Khách hàng sau khi trải nghiệm các dịch vụ này có thể ghé tầng dưới để mua sắm, ăn uống, tạo hiệu ứng “phễu” giữ chân khách hàng tại tòa nhà trong nhiều giờ đồng hồ.

Màn đêm buông xuống, Mini Orchard thành tâm điểm giải trí sôi động bậc nhất của khu vực. Các nhà hàng ẩm thực đa quốc gia, cửa hàng sang trọng, dịch vụ vui chơi giải trí sẵn sàng lên đèn đón tệp khách dồi dào sau giờ làm việc.

Tối ưu hiệu suất khai thác, nới rộng biên lợi nhuận ròng

Theo nhiều chuyên gia, điểm nghẽn lớn nhất của mô hình bán lẻ truyền thống là quy định ngặt nghèo về giờ đóng, mở cửa. Khách thuê phải trả các khoản phụ phí quản lý, phí điện nước ngoài giờ đắt đỏ nếu muốn kéo dài thời gian kinh doanh.

Tại Mini Orchard, đặc quyền không giới hạn thời gian hoạt động giúp chủ kinh doanh tự do triển khai các chiến dịch thu hút khách hàng vào buổi tối và đêm muộn. Đây cũng chính là khung giờ vàng mang lại doanh thu cao nhất của ngành F&B, dịch vụ giải trí mà không phải bận tâm về chi phí phát sinh.

Mô hình vận hành 24/7 biến Mini Orchard thành tâm điểm giao thương, tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư (Ảnh: CĐT).

Mô hình hoạt động 24/7 dù ưu việt đến đâu cũng không thể phát huy tác dụng nếu thiếu nguồn khách. Vấn đề này đã được giải quyết khi Mini Orchard sở hữu tệp khách hàng đa tầng, quy mô lớn và có sức mua cao.

Trước hết, tổ hợp thương mại này nắm trong tay nguồn khách “sân nhà” ổn định từ hơn 3 tòa tháp căn hộ với 4.000 cư dân tinh hoa của The Sentosa. Đây là tầng lớp có mức thu nhập cao, tư duy tiêu dùng hiện đại, sẵn sàng chi cho trải nghiệm mua sắm, chăm sóc sức khỏe và giải trí cao cấp.

Mini Orchard đón trọn lực cầu tiêu dùng từ The Sentosa và Vinhomes Star City (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh đó, vị trí ngay nút giao của hai đại lộ huyết mạch Nam sông Mã - Nguyễn Hoàng giúp Mini Orchard trở thành trạm dừng chân lý tưởng, đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ trên hành trình di chuyển từ thành phố xuống biển Sầm Sơn.

Dự án cũng dễ dàng tiếp cận tệp khách hàng là đội ngũ chuyên gia, kỹ sư quốc tế cao cấp đang làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn liền kề. Đây là nhóm có nhu cầu cao về không gian lưu trú, làm việc và giải trí theo chuẩn quốc tế.

Sự giao thoa của nguồn khách nội khu, nguồn khách vãng lai, nguồn khách du lịch bền vững sẽ tạo nên hệ sinh thái tiêu dùng nhộn nhịp ngày đêm. Với chiến lược quy hoạch thông minh, Mini Orchard hứa hẹn mang lại khả năng sinh lời ổn định, đều đặn với đà tăng trưởng giá trị vượt bậc trong dài hạn cho những nhà đầu tư nhanh nhạy.