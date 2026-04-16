Đặc quyền khoáng nóng nâng tầm chuẩn sống wellness tại Charmora City

Wellness Living: Thước đo giá trị của bất động sản thời đại mới

Báo cáo từ Global Wellness Institute (GWI) đã chỉ ra một thực tế khách quan: các dự án bất động sản tích hợp mô hình chăm sóc sức khỏe luôn được định giá cao hơn 10-25% so với mặt bằng chung.

GWI dẫn chứng các nghiên cứu cho thấy 80-90% kết quả sức khỏe, nguy cơ mắc bệnh và tuổi thọ phụ thuộc vào các yếu tố môi trường và lối sống. Trong bối cảnh áp lực hạ tầng đô thị, wellness (bất động sản sức khỏe) không còn là tiện ích bổ trợ mà trở thành tiêu chuẩn cốt lõi để định nghĩa một cộng đồng thịnh vượng.

Trên bình diện quốc tế, việc tích hợp tài nguyên thiên nhiên vào quy hoạch đô thị chính là công thức tạo nên giá trị thặng dư cho bất động sản.

Tại Nhật Bản, văn hóa "Onsen trị liệu" được xem là nền tảng của sự trường thọ, giúp các khu đô thị, nghỉ dưỡng khoáng nóng “ăn nên làm ra” và sở hữu giá trị thương hiệu trường tồn. Tương tự, tại Baden-Baden (Đức) - di sản thế giới được UNESCO công nhận, đặc quyền từ dòng khoáng nóng đã đưa giá trị nhà ở tại đây vào nhóm đắt đỏ bậc nhất châu Âu.

Tiếp nối tư duy đó, Sun Group hiện thực hóa chuẩn mực này tại Charmora City bằng kế hoạch dẫn dòng khoáng nóng trực tiếp vào Clubhouse nội khu quy mô hơn 3.000m2. Đây là bước chuyển chiến lược từ nghỉ dưỡng thông thường sang chăm sóc sức khỏe chủ động suốt 365 ngày.

Đại diện Sun Property nhấn mạnh: “Với sự vận hành của Sun Paradise Land, Onsen 3 kiến tạo quy trình trị liệu chuyên sâu ngay tại nơi ở, khẳng định đẳng cấp sống vượt trội cho cư dân".

Onsen 3: Hiện thực hóa tiêu chuẩn trị liệu quốc tế tại Nha Trang

Sự khác biệt của Onsen 3 nằm ở khả năng giải tỏa áp lực tinh thần thông qua quy hoạch thuận tự nhiên. Dưới tư vấn thiết kế từ Broadway Malyan, hệ kính kịch trần mở ra tầm nhìn panorama (toàn cảnh) 360 độ hướng biển - sông - núi, giúp tối ưu hóa ánh sáng và đối lưu không khí. Sự kết hợp giữa hạ tầng hiện đại cùng công viên trị liệu ven sông tạo nên môi trường vi khí hậu trong lành, cho phép cư dân duy trì sự cân bằng trong tâm trí sau mỗi ngày dài.

Vượt xa những khái niệm cảnh quan thông thường, Onsen 3 được định vị như một đặc khu trị liệu, nơi trải nghiệm sống được đánh thức trọn vẹn qua ngũ quan. Mỗi sáng thức giấc, cư dân đón luồng gió tươi mát từ sông, thả lỏng tầm nhìn theo tầng xanh mướt của công viên để cảm nhận sự tĩnh tại.

Thanh âm dòng nước, hương khoáng nóng dịu nhẹ cùng xúc giác khi làn nước vỗ về làn da tạo nên liệu pháp chữa lành. Sở hữu căn hộ tại đây là nắm giữ đặc quyền phục hồi năng lượng cá nhân, nơi mọi áp lực đô thị được hóa giải bằng sự kết nối giữa cơ thể và thiên nhiên.

Giá trị bền vững từ bài toán quy hoạch và pháp lý

Với giá trị riêng biệt, Onsen 3 và The Onsen là mắt xích quan trọng trong hệ giá trị “sống - làm việc - giải trí” của Charmora City. Dự án được quy hoạch thành ba hòn đảo chức năng riêng biệt: Capital Island - đảo hành chính, Festival Island - đảo lễ hội và Elite Island - đảo an cư biệt lập dành cho giới tinh hoa.

Địa thế bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc, cùng hệ thống an ninh 3 lớp tại Elite Island đã tạo nên một cộng đồng biệt lập, riêng tư nhưng vẫn kết nối với tâm điểm sôi động của thành phố.

Là một trong những chủ sở hữu đầu tiên của căn hộ tại Elite Island, Charmora City, chị Quỳnh Trang - một nhà đầu tư lâu năm cho biết, khí hậu ôn hòa của Nha Trang chính là tài sản vô giá cho sức khỏe.

“Tuy nhiên, để tìm kiếm không gian an cư lâu dài, tôi ưu tiên những dự án được quy hoạch bài bản. Onsen 3 đã thuyết phục tôi nhờ mô hình wellness chuyên sâu cùng đặc quyền khoáng nóng ngay tại nhà. Việc sở hữu một sản phẩm trong quần thể sinh thái chỉn chu như Charmora City chính là khoản đầu tư trực tiếp vào chất lượng sống bền vững của cả gia đình”, chị Trang chia sẻ.

Đón đầu lộ trình Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cùng sự hoàn thiện của hạ tầng cao tốc và mở rộng sân bay quốc tế, Onsen 3 không chỉ là chốn an cư lý tưởng hay điểm đến cho xu hướng làm việc từ xa (Workation).

Dự án xác lập vị thế của một ngôi nhà đầu tiên đẳng cấp, nơi mỗi căn hộ là một di sản truyền đời mang giá trị kế thừa. Đây sẽ là lựa chọn dành cho những chủ nhân thấu hiểu sức khỏe là khoản đầu tư đắt giá, và bất động sản được định nghĩa bằng chất lượng sống bền vững là khoản đầu tư trường tồn cùng thời gian.