Đà Nẵng điều chỉnh dự án ven sông Hàn của Quốc Cường Gia Lai

UBND phường Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng (tên thương mại là Marina Complex).

Theo quyết định, khu vực điều chỉnh nằm tại phường Sơn Trà, giáp sông Hàn, đường Lê Văn Duyệt và đất công viên, với tổng diện tích hơn 60.200m2, trong đó có hơn 10.000m2 thuê mặt nước.

Dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng nằm bên sông Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Việc điều chỉnh nhằm tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng, cải thiện cảnh quan đô thị và tạo điểm nhấn cho khu vực sông Hàn. Quy hoạch cũng hướng đến kết nối không gian xanh ven sông, hình thành công viên phục vụ cộng đồng và tuyến đi bộ có tầm nhìn thoáng, đảm bảo yếu tố sinh thái.

Quy hoạch cũng điều chỉnh ranh giới vỉa hè phía tây đường Lê Văn Duyệt của dự án từ 12m còn 9m để bù đắp vào tuyến đường ven sông Hàn mở rộng từ 8m thành 20m đoạn qua dự án.

Hai khối nhà cao tầng được chuyển vào trung tâm của dự án, chia lại các lô đất thấp tầng và điều chỉnh ranh giới thuê mặt nước để tổ chức khu bến thuyền ven sông Hàn.

Quy hoạch cũng yêu cầu chiều cao công trình nhà ở liền kề 7 tầng tối đa 31m, nhà ở 5 tầng cao tối đa 26m, biệt thự 4 tầng cao tối đa 18,5m. Công trình chung cư hỗn hợp, thương mại dịch vụ (mã DV1-1), cao tối đa 152m; công trình thương mại dịch vụ (mã DV1-2) cao tối đa 45m.

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng, thu gom qua cống đặt dưới vỉa hè và đấu nối vào tuyến cống hiện hữu.

Dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng nằm trên đường Lê Văn Duyệt thuộc phường Sơn Trà do Công ty cổ phần Bến du thuyền Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Thông tin tại báo cáo tài chính riêng quý IV/2025 (công khai ngày 30/1) của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai cho thấy, Công ty cổ phần Bến du thuyền Đà Nẵng là công ty con của Quốc Cường Gia Lai.