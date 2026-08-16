Cường "Đô La" không còn đại diện vốn tại dự án ven sông Hàn

HĐQT Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa quyết định miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô La") khỏi vị trí người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Bến Du thuyền Đà Nẵng.

Ông Lại Thế Hà, Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai, được cử làm người đại diện phần vốn góp này. Phần vốn có giá trị hơn 506 tỷ đồng, tương đương hơn 50,6 triệu cổ phần, chiếm 65,48% vốn điều lệ của Bến Du thuyền Đà Nẵng.

Công ty cổ phần Bến Du thuyền Đà Nẵng được thành lập đầu năm 2011, có vốn điều lệ 773 tỷ đồng. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng, có tên thương mại Marina Complex. Dự án nằm trên đường Lê Văn Duyệt thuộc phường Sơn Trà.

Dự án có quy mô hơn 119.278m2, gồm phần diện tích đất, cầu tàu và mặt nước. Dự án được triển khai từ năm 2016 với các sản phẩm nhà phố, biệt thự và khu bến du thuyền.

Dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng nằm bên sông Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Hồi tháng 3, UBND phường Sơn Trà đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án. Quy hoạch mới tăng diện tích cây xanh, không gian công cộng, mở rộng đường ven sông từ 8m lên 20m và điều chỉnh các khu đất thấp tầng, bến thuyền. Một số công trình được phép cao tối đa 152m.

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch rộng hơn 6ha, gồm hơn 5ha diện tích khu vực lập quy hoạch và 1ha khu vực thuê mặt nước. Quy mô dân số thường trú dự kiến tại khu vực điều chỉnh khoảng 2.040 người.

Năm 2019, dự án Marina Complex từng vướng lùm xùm khi dư luận lo ngại việc dự án lấn sông với khoảng 10.000m2 mặt nước có thể ảnh hưởng dòng chảy sông Hàn. Trước những ý kiến này, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng dự án, tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và các bộ, ngành liên quan.

Thời điểm đó, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết dự án đã có quy hoạch, được đánh giá tác động môi trường và không gây ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của sông Hàn.

Được biết, Quốc Cường Gia Lai đã ghi nhận Công ty Bến du thuyền Đà Nẵng là công ty con từ năm 2011. Qua nhiều thay đổi, đến năm 2024, Bến du thuyền Đà Nẵng có vốn điều lệ 773 tỷ đồng và công ty của Cường “Đô La” sở hữu 65,48%, tỷ lệ này được duy trì đến nay.