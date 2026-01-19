Cuộc chuyển mình của bất động sản cao cấp: Từ an cư đến kiến tạo phong cách sống

Tiện ích - Chìa khóa nâng tầm giá trị bất động sản

Khảo sát chuyên sâu với nhóm khách hàng đã mua hoặc dự định mua các dự án bất động sản cao cấp và hạng sang tại Hà Nội và TPHCM do Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group công bố mới đây cho thấy, thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển từ nhu cầu đầu tư ngắn hạn sang xu hướng tích sản bền vững, nhất là trong nhóm khách hàng trung - cao cấp.

Thay vì lướt sóng như giai đoạn trước, người mua hiện nay ưu tiên tìm kiếm những tài sản an toàn, có giá trị ổn định theo thời gian.

Cũng theo khảo sát này, trong 9 tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua nhà có khả năng tiếp cận các dịch vụ hàng ngày và hệ tiện ích nội khu ngoài trời. Điều này phản ánh sự thay đổi căn bản trong hành vi và kỳ vọng của người mua bất động sản hiện nay. Thực tế thị trường cho thấy, những dự án sở hữu hệ tiện ích nội khu đồng bộ thường có thanh khoản tốt hơn và biên độ tăng giá bền vững hơn.

Tuyến phố thương mại tại khu đô thị mới Dương Nội (Ảnh: CĐT).

Tiện ích không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn đóng vai trò định hình phong cách sống của cư dân. Từ không gian thể thao, thư giãn, vui chơi cho trẻ nhỏ đến mua sắm, giải trí, khi mọi hoạt động đều được tích hợp ngay trong nội khu, chất lượng sống được nâng lên rõ rệt.

Đây cũng là lý do khiến các dự án có quy hoạch bài bản, đầu tư nghiêm túc về tiện ích luôn được giới mua ở thực và nhà đầu tư dài hạn ưu ái lựa chọn.

Chuẩn sống mới của cư dân đô thị hiện đại

Cùng với sự thay đổi về xu hướng đầu tư, quan niệm về việc mua nhà cũng đang thay đổi. Nếu trước đây, nhà ở chủ yếu được xem là nơi trú ngụ, thì ngày nay, người mua hướng tới một phong cách sống trọn vẹn, nơi mọi giá trị sống đều được thiết kế có chủ đích.

Bất động sản không còn đơn thuần là một căn nhà, mà trở thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, nơi cư dân được thụ hưởng tiện ích đồng bộ, môi trường trong lành, cộng đồng văn minh và những trải nghiệm sống mang dấu ấn cá nhân. Đây là chuẩn sống mới đang ngày càng trở thành lựa chọn ưu tiên của giới tinh hoa đô thị.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố an toàn, ngôi nhà ngày nay còn là nơi thể hiện gu thẩm mỹ, phong cách sống và vị thế của chủ nhân. Mỗi thiết kế, mỗi chi tiết kiến trúc đều hướng tới việc cá nhân hóa trải nghiệm, để gia chủ thực sự sống đúng với mình trong tổ ấm của mình.

Sức khỏe tinh thần cũng ngày càng được coi trọng. Một không gian sống lý tưởng không chỉ xanh và thoáng mà còn phải mang lại cảm giác yên tĩnh, thư giãn, giúp cư dân tái tạo năng lượng sau mỗi ngày làm việc căng thẳng.

Theo đó, các khu đô thị có mật độ xây dựng thấp, nhiều cây xanh, mặt nước, đường dạo bộ… đang chứng minh sức hút với nhóm khách hàng có thu nhập khá - cao. Một yếu tố quan trọng khác của chuẩn sống mới chính là cộng đồng cư dân. Việc sinh sống cùng những người có chung đẳng cấp, chung giá trị sống không chỉ mang lại cảm giác an tâm mà còn tạo nên môi trường sống văn minh, tích cực cho cả gia đình.

Biệt thự Solasta Mansion tại khu đô thị mới Dương Nội (Ảnh: CĐT).

Lựa chọn chuẩn sống mới phía Tây Hà Nội

Tại khu đô thị Dương Nội (Hà Đông, Hà Nội), Solasta Mansion và An Quý Villa là một trong những dự án đáp ứng các tiêu chí của chuẩn sống mới. Dự án hướng tới cộng đồng cư dân là những gia chủ thành đạt, cùng chung khát vọng xây dựng môi trường sống văn minh, đẳng cấp và bền vững.

Dự án sở hữu lợi thế lớn khi liền kề Công viên Thiên văn học rộng 12ha, hồ Bách Hợp Thủy 6ha, vườn hoa nghệ thuật, đường dạo bộ thư giãn và không gian cảnh quan cây xanh mở được xem là những “lá phổi xanh” mang lại môi trường sống trong lành và thư thái giữa lòng đô thị.

Cư dân tại đây cũng dễ dàng tiếp cận hệ thống giáo dục, y tế chất lượng cao như cùng mạng lưới trường công lập uy tín trong khu vực. Bên cạnh đó là hệ tiện ích thương mại, giải trí sôi động, khu vui chơi trẻ em và tuyến phố thương mại sầm uất đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phân hóa, những dự án đáp ứng chuẩn sống mới sẽ tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của người mua ở thực cũng như nhà đầu tư dài hạn.

Sở hữu Solasta Mansion và An Quý Villa không chỉ là sở hữu một căn nhà, mà còn là lựa chọn một phong cách sống tương lai - nơi giá trị sống, giá trị cộng đồng và giá trị bền vững cùng hội tụ, tạo nên biểu tượng chuẩn sống mới tại phía Tây Hà Nội.