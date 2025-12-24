Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN: Điểm đến đầu tư công nghiệp mới tại Khánh Hòa 2026

Trong tháng 12, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN đã tham dự Diễn đàn Khu công nghiệp 2025 diễn ra tại Vinpearl Landmark 81. Sự kiện chuyên ngành quy mô lớn quy tụ hơn 300 lãnh đạo cấp cao, hơn 30 diễn giả trong nước và quốc tế.

Với chủ đề “Thúc đẩy đầu tư khu công nghiệp trong kỷ nguyên mới”, diễn đàn mở ra không gian đối thoại chuyên sâu về hạ tầng, dòng vốn và các mô hình phát triển công nghiệp bền vững trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng.

Sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, quy tụ hơn 300 lãnh đạo cấp cao cùng hơn 30 diễn giả trong nước và quốc tế (Ảnh: BTC).

Khánh Hòa - tâm điểm mới của dòng vốn công nghiệp 2026

Bước sang năm 2026, Khánh Hòa được đánh giá là một trong những địa phương có triển vọng bứt phá mạnh mẽ về đầu tư công nghiệp tại khu vực Nam Trung Bộ. Lợi thế nổi trội đến từ vị trí cửa ngõ kết nối Bắc - Nam, hệ thống giao thông đồng bộ (quốc lộ, cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế), cùng định hướng phát triển công nghiệp - logistics gắn với đô thị, dịch vụ và du lịch.

Trong bối cảnh các nhà đầu tư đang ưu tiên những địa bàn có hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý minh bạch và chi phí hợp lý, Khánh Hòa nổi lên như điểm đến cân bằng giữa hiệu quả đầu tư và dư địa tăng trưởng dài hạn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các cụm công nghiệp vệ tinh, quy mô vừa và linh hoạt, trở thành lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2026-2030.

Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN - lợi thế cạnh tranh từ nền tảng sẵn có

Tại diễn đàn, VCN đã giới thiệu Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN như một mô hình tiêu biểu đáp ứng đúng nhu cầu của làn sóng đầu tư mới. Cụm công nghiệp sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh:

Vị trí chiến lược: Sát cao tốc Bắc - Nam; kết nối thuận tiện đến trung tâm Nha Trang và sân bay quốc tế Cam Ranh, tối ưu logistics và giao thương.

Quy mô hợp lý - linh hoạt: Tổng diện tích 50ha, định hướng mở rộng lên 70ha, phù hợp với đa dạng loại hình sản xuất và dịch vụ công nghiệp.

Quỹ đất sạch, sẵn sàng khai thác: Rút ngắn thời gian triển khai dự án, giúp nhà đầu tư nhanh chóng đưa nhà máy vào vận hành.

Hạ tầng đồng bộ - pháp lý minh bạch: Đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật, môi trường và an toàn sản xuất.

Chi phí đầu tư cạnh tranh: Gia tăng hiệu quả tài chính trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng thận trọng với bài toán chi phí.

Môi trường đầu tư minh bạch, ổn định: Tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và lâu dài.

Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN: vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch, chi phí cạnh tranh (Ảnh: CĐT).

Không chỉ dừng lại ở lợi thế hiện hữu, Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN còn được quy hoạch theo định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, chú trọng dịch vụ hỗ trợ, kết nối đối tác và khả năng mở rộng trong tương lai - những yếu tố đang được nhà đầu tư quốc tế quan tâm.

Tầm nhìn của VCN trong giai đoạn mới

Việc tham dự Diễn đàn Khu công nghiệp 2025 không chỉ là hoạt động giới thiệu dự án, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của VCN trong chiến lược phát triển các cụm công nghiệp gắn với xu hướng xanh, bền vững và hội nhập. Thông qua sự kiện, VCN chủ động kết nối, trao đổi và học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với nhà đầu tư trong và ngoài nước đang tìm kiếm điểm đến an toàn, hiệu quả tại Việt Nam.

Lãnh đạo VCN phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Với nền tảng hạ tầng sẵn sàng, pháp lý minh bạch và lợi thế vị trí tại Khánh Hòa - địa phương được dự báo tăng tốc mạnh mẽ từ năm 2026 - Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư công nghiệp giàu tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới.

Xem thông tin chi tiết về cụm công nghiệp Diên Thọ VCN tại: https://vcndientho.vcnland.vn/.